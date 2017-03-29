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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:39, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Afrika
17:52, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Libya'da gÃ¶Ã§men teknesi battÄ±
Libya'da gÃ¶Ã§men teknesi battÄ±

Libya'dan yola Ã§Ä±kan bir gÃ¶Ã§men teknesi battÄ±. 147 kiÅŸi taÅŸÄ±yan tekneden ÅŸu ana kadar sadece bir kiÅŸi kurtuldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Libya'dan gÃ¶Ã§menlerle yola Ã§Ä±kan tekne yola Ã§Ä±ktÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra battÄ±.

AFP'nin haberine gÃ¶re, kurtarÄ±lan GambiyalÄ±, teknenin Sabratha'dan ayrÄ±ldÄ±ktan birkaÃ§ saat sonra su almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BÃ¶lgedeki bir Ä°spanyol askeri gemisi tarafÄ±ndan kurtarÄ±lan GambiyalÄ± gÃ¶Ã§men, bir benzin bidonuna tutunarak hayatta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AdÄ± aÃ§Ä±klanmayan GambiyalÄ±, Ä°spanyol yetkililer tarafÄ±ndan Ä°talyan sahil gÃ¼venlik ekiplerine teslim edildi. Daha sonra da Ä°talyan adasÄ± Lampedusa'daki bir hastaneye yatÄ±rÄ±ldÄ±.

Pazar ya da Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yola Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtilen teknedeki 146 kiÅŸi halen kayÄ±p.
Batan teknedeki yolcularÄ±n Ã§oÄŸunun Nijerya, Mali ve Gambiya vatandaÅŸÄ± olduÄŸu bildirildi.



Ä°lgili Konular Libya gÃ¶Ã§men
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