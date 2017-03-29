Libya'da gÃ¶Ã§men teknesi battÄ±: 146 kayÄ±p

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Akdeniz'inÂ Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda birÂ gÃ¶Ã§men botunun alabora olmasÄ± sonucu 146 gÃ¶Ã§menin kaybolduÄŸu bildirildi.
Ä°talyan Rainews24 kanalÄ±nÄ±n, UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (IOM) bÃ¶lgeye en yakÄ±n Ä°talyan adasÄ± Lampedusa'daki yetkilisi Flavio Di Giacomo'ya dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, Akdeniz'in Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda yeni bir facia yaÅŸandÄ±.
Avrupa BirliÄŸi'nin Sophia programÄ± kapsamÄ±nda, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§Ã¼n en yoÄŸun olduÄŸu Akdeniz'in orta kÄ±smÄ±nda gÃ¶rev yapan bir Ä°spanyol askeri gemisi tarafÄ±ndan Gambiya uyruklu gÃ¶Ã§men bir gencin kurtarÄ±lmasÄ±yla bÃ¶lgede yeni bir facianÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
GÃ¶Ã§men genÃ§, aralarÄ±nda 5 Ã§ocuk ve hamile kadÄ±nlarÄ±n da olduÄŸu 147 kiÅŸiyi taÅŸÄ±yan botun alabora olduÄŸunu ve kendisinin bir bidona tutunarak hayatta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. GÃ¶Ã§menin, Ä°talyan Sahil GÃ¼venliÄŸine ait kurtarma botlarÄ±yla Lampedusa'ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edildi.
Di Giacomo, Askanews haber ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "EÄŸer bu genÃ§ GambiyalÄ± kurtarÄ±lmasaydÄ±, bu trajediden asla haberimiz olmayacaktÄ±." dedi.
GÃ¶Ã§men botunun 2 gÃ¼n Ã¶nce Libya'nÄ±n baÅŸkenti Trablus'un batÄ±sÄ±ndaki Sabratha kentinden hareket ettiÄŸi bildirildi.
Ã–te yandan, Ä°talyan haber ajansÄ± ANSA'nÄ±n haberinde, Ä°talyan sahil gÃ¼venlik ekiplerinin, Libya ile Ä°talya arasÄ±nda kalan Sicilya KanalÄ±'nda bir botla Avrupa'ya geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 399 gÃ¶Ã§meni kurtardÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Bu arada, Ä°talya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼nlÃ¼k aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana 23 bin 122 gÃ¶Ã§men, Akdeniz'i geÃ§erek Ä°talya'ya ulaÅŸtÄ±. Bu sayÄ±nÄ±n, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 51,37, 2015'in aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re ise yÃ¼zde 127,47'lik artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi kaydedildi.
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