FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi 43 polise tutuklama talebi

"Biz Almanya'nÄ±n, Hollanda'nÄ±n anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiyoruz"

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "Biz Almanya'nÄ±n anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiyoruz. Biz Hollanda'nÄ±n anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmiyoruz. Biz onlar iÃ§in bir maddeyi milletimizin onayÄ±na sunmuyoruz. Ama Avrupa'da neredeyse kÄ±yamet kopuyor" dedi