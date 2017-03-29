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18:39, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
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GÃ¼ncelleme: 18:13, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi 43 polise tutuklama talebi
FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi 43 polise tutuklama talebi

FETÃ–'nÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 43 ÅŸÃ¼pheli polis, tutuklanmalarÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"uÂ kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 43 polis, tutuklanmalarÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi.Â 

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda elde edilen yeni bilgiler doÄŸrultusunda, "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli polislerin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.Â 

Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na getirilen 45 ÅŸÃ¼pheli polis, cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ifade verdi. SavcÄ±lÄ±k iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan ÅŸÃ¼phelilerden 43'Ã¼ ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan tutuklanmalarÄ± talebiyle, etkin piÅŸmanlÄ±ktan yararlanan 2'si ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasÄ± istemiyle hakimliÄŸe sevk edildi.Â 



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