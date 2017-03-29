18:19, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Gazeteci Koru 'FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ±'nda tanÄ±klÄ±k yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Darbe giriÅŸiminden Ã¶nce aÃ§Ä±lan ve aralarÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in de yer aldÄ±ÄŸÄ± 73 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY)Â Ã§atÄ± davasÄ±nda, gazeteci-yazar Fehmi Koru, tanÄ±k olarak dinlendi.

Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±klar Hidayet Karaca, Alaeddin Kaya, Ali Ã‡elik, Abdulkadir Aksoy ve Ä°lhan Ä°ÅŸbilen ile bazÄ± mÃ¼ÅŸtekiler ve taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

SanÄ±klar KazÄ±m AvcÄ± ve Dilaver Azim'in tutuklu bulunduklarÄ± cezaevinden telekonferans sistemiyle baÄŸlantÄ± kurduÄŸu duruÅŸmada, gazeteci-yazarÂ Fehmi Koru'nun tanÄ±k olarak ifadesine baÅŸvuruldu.

Koru, Ä°zmirli olduÄŸunu ve FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'i Ä°zmir'deki vaazlarÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hayatÄ±nÄ±n hiÃ§bir dÃ¶neminde adÄ±na "cemaat", "camia" ya da "hizmet hareketi" denen organizasyonda yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°zmir'den ayrÄ±ldÄ±ktan sonra da eski Zaman gazetesinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayana kadar GÃ¼len ile yollarÄ±nÄ±n kesiÅŸmediÄŸini belirtti.

Eski Zaman gazetesi yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda Fetullah GÃ¼len ile ilgisi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sanÄ±k Alaeddin Kaya ve iki ortaÄŸÄ± tarafÄ±ndan gazetenin kurulduÄŸunu, bir sÃ¼re sonra ortaklarÄ± ayrÄ±lÄ±nca Kaya'nÄ±n tek baÅŸÄ±na gazetenin imtiyaz sahibi olduÄŸunu anlatan Koru, Kaya'nÄ±n isteÄŸi Ã¼zerine gazetede Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gazete genel merkezinin Ä°stanbul'a taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ankara temsilcisi olarak gÃ¶revine devam ettiÄŸini, bu sÃ¼reÃ§te GÃ¼len'in gazeteye mÃ¼dahalesini hiÃ§ gÃ¶rmediÄŸini kaydetti.

Koru, gazetede Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÃ¼reÃ§te zaman zaman manÅŸetlerin Ã§eÅŸitli yerlere iletilerek onay alÄ±nmak istendiÄŸini de bazÄ± kiÅŸilerden duyduÄŸunu aktardÄ±.

TÃ¼rkiye'de bir faaliyet iÃ§erisinde bulunan her yapÄ±nÄ±n kendi faaliyetlerini duyurmak iÃ§in gazete, dergi ve Ã§eÅŸitli yayÄ±n organlarÄ± kurduÄŸunu, siyasi partilerin bile bazÄ± gazeteleri sahiplendiÄŸini belirten Koru, Zaman gazetesinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde muhalif ya da farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen kiÅŸilerin de gazetede istihdam edildiÄŸini ifade etti.

FÄ°DAN'IN Ä°FADEYE Ã‡AÄžRILMASI

Fehmi Koru, Fetullah GÃ¼len ile de uzun yÄ±llar gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸini, 7 Åžubat 2012 tarihinde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä±n ifadeye Ã§aÄŸrÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, dÃ¶nemin CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan, ABD'ye gittiÄŸini ve GÃ¼len ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.

17 AralÄ±k'tan sonra kendisini Ã§aÄŸÄ±ran 11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l ile 18 AralÄ±k'ta Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve kendisinin GÃ¼l'e, ABD'ye giderek GÃ¼len ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme teklifinde bulunduÄŸunu belirten Koru, aynÄ± teklifi o dÃ¶nem baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revinde bulunan Recep Tayyip ErdoÄŸan'a da Ä°stanbul-KÄ±sÄ±klÄ±'daki konutunda sunduÄŸunu, kabul edilince Alaeddin Kaya ile gitme isteÄŸinin de kabul edildiÄŸini anlattÄ±.

Daha sonra Alaeddin Kaya'ya gitme teklifinde bulunduÄŸunu, onun da kabul etmesi Ã¼zerine ABD'ye gittiklerini, GÃ¼len ile kÄ±sa bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini kaydeden Koru, GÃ¼len'in gÃ¶rÃ¼ÅŸmede kendisine "Siyasi iktidarla hiÃ§bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamÄ±yoruz. Siyasi iktidardan mutluyuz." dediÄŸini aktardÄ±.

Koru, "Ama satÄ±r aralarÄ±nÄ± okuduÄŸumda pek de Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. 17-25 AralÄ±k ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± mukayese ettiÄŸimde cemaat iÃ§inde paralel yapÄ± olduÄŸu izlenimi edindim, kuÅŸkuya dÃ¼ÅŸtÃ¼m. 25 AralÄ±k gÃ¼nÃ¼ ben SayÄ±n BaÅŸbakan Tayyip ErdoÄŸan ile buluÅŸtuÄŸumda, o gÃ¼n 25 AralÄ±k olayÄ± olmuÅŸtu. Bir yanda mektupla sulh vadeden kiÅŸilik, bir yandan sulh vaadini benim aktaracaÄŸÄ±m kiÅŸiyle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±m gÃ¼n meydana gelen 25 AralÄ±k giriÅŸimi..." diye konuÅŸtu.

"(Ä°KÄ° TANE FETULLAH GÃœLEN MÄ° VAR) DÄ°YE DÃœÅžÃœNDÃœM"

Fetullah GÃ¼len'in bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede yaÅŸanan olaylarla ilgilerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini, "Olaylara karÄ±ÅŸan hakim, savcÄ± ve polisler bizimle alakalÄ± deÄŸil. BÃ¶yle bir ÅŸey varsa amirlerini deÄŸil de baÅŸka birilerini dinliyorlarsa kulaklarÄ±ndan tutup atsÄ±nlar" dediÄŸini aktaran Koru, "2013'ten bahsediyoruz ve o zamana kadar kendisini din adamÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yorum, yalan sÃ¶ylemeyi ona yakÄ±ÅŸtÄ±ramÄ±yorum. O dÃ¶nem SayÄ±n ErdoÄŸan'a da aktardÄ±m kuÅŸkularÄ±mÄ±, 'BunlarÄ±n arasÄ±nda baÅŸka bir ÅŸey var' dedim. Bir yandan organizasyonun baÅŸÄ±ndaki, sulh Ã§ubuÄŸu yakÄ±yor ama bir yandan da 25 AralÄ±k olmuÅŸ. O zaman 'Ä°ki tane Fetullah GÃ¼len mi var acaba' diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Ben uÃ§aktayken de beddua olmuÅŸ, onu sonradan Ã¶ÄŸrendim yoksa yanÄ±na gittiÄŸimde yÃ¼zÃ¼ne de sÃ¶ylerdim." ifadesini kullandÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede konuÅŸulanlarÄ± not haline getirmek istediÄŸinde, GÃ¼len'in "Gerek yok, ben bunu mektup haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼reyim ve siz mektubu SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼n." dediÄŸini anlatan Fehmi Koru, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan New York'a gittiÄŸini, Alaeddin Kaya ile birkaÃ§ gÃ¼n sonra orada buluÅŸtuÄŸunu ve 24 AralÄ±k'ta Ankara'ya dÃ¶nerek, 11. CumhurbaÅŸkanÄ± GÃ¼l'e ilettiÄŸi mektubun iÃ§eriÄŸini de ilk defa orada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

SanÄ±k Alaeddin Kaya'nÄ±n cemaatin birÃ§ok sorununu Ã§Ã¶zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 28 Åžubat dÃ¶neminde yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki okullarÄ±n Kaya'nÄ±n giriÅŸimleriyle kapatÄ±lmaktan kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Koru, Mahkeme BaÅŸkanÄ± Selfet Giray'Ä±n, "SanÄ±k Alaeddin Kaya cemaatin iÃ§inde miydi?" sorusuna, "Hangi dÃ¶nemden bahsediyorsunuz? Herkesin cemaatle iyi olduÄŸu dÃ¶nemdeyse evet. Alaeddin Kaya'nÄ±n o cemaate kalbi baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu biliyorum ama onun Ã¶tesinde kafasÄ±nÄ±n ermediÄŸi bir ÅŸey talep edilirse buna 'evet' diyecek bir insan deÄŸildir." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Fehmi Koru, "Hizmet ettiklerini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kleri dÃ¶nemde herkes FetullahÃ§Ä±ydÄ±, herkes cemaatin bir yerlerindeydi, oradan istifade ediyorlardÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ orada varlÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶sterebiliyorlardÄ± ama bir kayÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸimdi 'Ben orada deÄŸilim, hiÃ§ olmadÄ±m' diyebilirler. Belli bir tarihten sonrasÄ± hesaba Ã§ekilmesi gerekirse, o zaman izah edilmesi gereken durumlar ortaya Ã§Ä±kar. Bu insanlar 90'lÄ± yÄ±llarda fedakarca bu yapÄ±da hizmet etmiÅŸlerdir. AlÄ±yor Ã§antasÄ±nÄ± Senegal'e gidiyor, 'Oradaki Ã§ocuklar yetiÅŸsin' diye ama burada ailesi sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekiyordu, Senegalli Ã§ocuklarÄ± doyurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. BÃ¶yle olunca bu suÃ§ kabul edilmez." deÄŸerlendirmesinde bulundu.