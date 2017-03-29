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Suriye konulu Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde yedinci gÃ¼n
Suriye konulu Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde yedinci gÃ¼n

Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentindeki Suriye konulu 5. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde bir hafta geride kaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sviÃ§re'ninÂ CenevreÂ kentinde sÃ¼ren 5. turÂ Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleriÂ kapsamÄ±nda muhalefet heyeti, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura ve Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Gennady Gatilov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde bir hafta geride kaldÄ±. Suriyeli muhalifleri temsil eden heyet, TSÄ° 10.00'da Mistura ile BM Cenevre ofisinde bir araya geldi.

2 saat sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan NasÄ±r el-Hariri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki muhalefet heyeti, Gatilov ile buluÅŸtu.

ToplantÄ± odasÄ±na girmeden Ã¶nce el-Hariri ve Gatilov basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde el sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Masa etrafÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yerlerini alan taraflarÄ±n bir sÃ¼re sohbetinin ardÄ±ndan, toplantÄ± basÄ±na kapalÄ± devam etti.

HARÄ°RÄ°: MÄ°STURA Ä°LE GÃ–RÃœÅžMELER OLUMLUÂ 

YaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼ren toplantÄ±dan sonra Hariri ve Gatilov, ayrÄ± ayrÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Hariri, Mistura ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin olumlu geÃ§tiÄŸini belirterek, "Ä°lk defa Ã¶zgÃ¼r, adil ve ÅŸeffaf seÃ§im dÃ¼zenlenmesi konusunu ele aldÄ±k. Ama tek bir toplantÄ±da seÃ§im konusunu bitirmek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde de bu konuyu derinlemesine ele almayÄ± umuyoruz." dedi.

Heyetin sÃ¶zcÃ¼lerinden Salim el-Muslat da Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Gatilov ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

"GÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ileri bir boyuta taÅŸÄ±makla ilgili endiÅŸelerimizi dile getirdik. Burada siyasi geÃ§iÅŸi konuÅŸmak iÃ§in ciddi ÅŸekilde hazÄ±r bulunduÄŸumuzu ve Mistura'nÄ±n sunduÄŸu ajanda doÄŸrultusunda ciddi adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yledik. Ama rejimin bu yÃ¶nde adÄ±mlar atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sadece terÃ¶rizm konusunu ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilettik."

Muslat, Gatilov ile insani konular, rejimin ateÅŸkes ihlalleri ve Ä°ran'Ä±n Suriye'deki varlÄ±ÄŸÄ±na da deÄŸindiklerini dile getirdi.

Gatilov'un heyete mayÄ±s ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda Astana'da 4. tur toplantÄ±nÄ±n dÃ¼zenleneceÄŸini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Astana'da saÄŸlanan anlaÅŸma ile Suriye'de sahada yaÅŸananlar farklÄ±. Muhalefet, sahada ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± doÄŸrultusundaki ilerlemelere gÃ¶re Astana 4 toplantÄ±sÄ±na katÄ±lÄ±p katÄ±lmama kararÄ± verecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

RUS DÄ°PLOMATTAN "ATEÅžKES SÃœRÃœYOR" Ä°DDÄ°ASI

Gatilov da basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda bir gazetecinin "GÃ¶rÃ¼ÅŸmeniz olumlu geÃ§ti mi? " sorusuna "Enterasan bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmeydi." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduklarÄ±nÄ± ifade eden Gatilov, "Esed'siz" bir geÃ§iÅŸ sÃ¼reci hususunu ele almadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Gatilov, "Suriye'de rejimin hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n aralÄ±ksÄ±z devam ettiÄŸinin" hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, "Astana'da 3 garantÃ¶rÃ¼n ortak kararÄ± ile yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren ateÅŸkes rejimi devam ediyor. AteÅŸkes sÃ¼recini takip ediyoruz. AteÅŸkes neredeyse tam anlamÄ±yla devam ediyor." iddiasÄ±nda bulundu.

Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin 1 Nisan'a kadar sÃ¼rmesi planlanÄ±yor.



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