Ä°srail polisi Filistinli kadÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Ä°srail polisiÂ DoÄŸu KudÃ¼s'teÂ Filistinli bir kadÄ±nÄ±Â "bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu" iddiasÄ±ylaÂ Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.
Ä°srail polis sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Micky Rosenfeld tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n surlarla Ã§evrisi Eski Åžehir bÃ¶lgesinin Åžam KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde bir kadÄ±n tarafÄ±ndan polislere bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunulduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olay yerindeki polislerin ateÅŸ ederek kadÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilen aÃ§Ä±klamada, Ä°srail gÃ¼Ã§lerinden ise zarar gÃ¶ren olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
OlayÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail polisinin Ã§evreyi Ã§embere alarak kapattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria 1967'den beri Ä°srail iÅŸgali altÄ±nda bulunuyor. Ä°srail gÃ¼Ã§leri zaman zaman "saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduklarÄ±" iddiasÄ±yla Filistinlileri vuruyor. Ä°nsan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri Ä°srail gÃ¼Ã§lerini, "sokak ortasÄ±nda yargÄ±sÄ±z infaz yapmakla" suÃ§luyor.
Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 400 bin, DoÄŸu KudÃ¼s'te 200 bin civarÄ±nda Yahudi yerleÅŸimci bulunuyor. UluslararasÄ± hukuka gÃ¶re buralardaki Yahudi yerleÅŸim birimlerinin tamamÄ± illegal kabul ediliyor.
Ä°srail polisi DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinli bir kadÄ±nÄ± "bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
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Ä°srail'Ä°N, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koymasÄ± eylemini anmak iÃ§in bir Ã§ok Filistinli biraraya gelerek Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ anma gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi