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18:55, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ä°stanbul'a havaray geliyor
Ä°stanbul'a havaray geliyor

KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece-SefakÃ¶y-BaÅŸakÅŸehir arasÄ±nda yapÄ±lacak Ä°stanbul havarayÄ±n ihalesi tamamlandÄ±. SÃ¶zleÅŸme aÅŸamasÄ±na gelinen projenin 2019'da hizmete girmesi planlanÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BaÅŸkan Kadir TopbaÅŸ'Ä±n "her yere metro, her yerde metro" projeleri kapsamÄ±nda yapÄ±lacakÂ havarayÄ±n ihalesi tamamlandÄ±, sÃ¶zleÅŸme aÅŸamasÄ±na gelindi.

Ä°nÅŸaatÄ±na nisan ayÄ±nda baÅŸlamasÄ± planlananÂ havarayÄ±n 2019'un ilk aylarÄ±nda hizmete alÄ±nmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

YOLCULUK SÃœRESÄ° 27 DAKÄ°KA

Hat uzunluÄŸu 15 kilometre, yolculuk sÃ¼resi 27 dakika, yolcu kapasitesi de tek yÃ¶nde saatte 15 bin kiÅŸi olacak havaray SefakÃ¶y, Armoni Park, Borusan, Sanayi, GÃ¼mrÃ¼k Yolu, HalkalÄ± Merkez, Toki-1, Toki-2, Arena Park (Atakent), Masko, Ziya GÃ¶kalp, AtatÃ¼rk Oto Sanayi 1, AtatÃ¼rk Oto Sanayi 2, BaÅŸakkonutlarÄ±, Onurkent, Oyakkent istasyonundan geÃ§erek, Fatih Terim Stadyumu istasyonunda son bulacak. GÃ¼zergahta 30 dizi havaray aracÄ±yla hizmet verilecek.

GÃ¼zergah Ã¼zerinde, KirazlÄ±-HalkalÄ± metro hattÄ±yla HalkalÄ± Merkez Ä°stasyonu'nda, YenikapÄ±-Ä°ncirli-SefakÃ¶y-BeylikdÃ¼zÃ¼ metro hattÄ±yla SefakÃ¶y Ä°stasyonu'nda, Mahmutbey-BahÃ§eÅŸehir-Esenyurt metro hattÄ±yla Arena Park Ä°stasyonu'nda, Otogar-BaÄŸcÄ±lar-BaÅŸakÅŸehir metro hattÄ±yla BaÅŸakÅŸehir KonutlarÄ± Metro Ä°stasyonu'ndan diÄŸer raylÄ± sistem hatlarÄ±yla entegrasyon saÄŸlanacak.



Ä°lgili Konular Ä°stanbul havaray
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