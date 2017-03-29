Ä°stanbul'a havaray geliyor

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BaÅŸkan Kadir TopbaÅŸ'Ä±n "her yere metro, her yerde metro" projeleri kapsamÄ±nda yapÄ±lacakÂ havarayÄ±n ihalesi tamamlandÄ±, sÃ¶zleÅŸme aÅŸamasÄ±na gelindi.
Ä°nÅŸaatÄ±na nisan ayÄ±nda baÅŸlamasÄ± planlananÂ havarayÄ±n 2019'un ilk aylarÄ±nda hizmete alÄ±nmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Hat uzunluÄŸu 15 kilometre, yolculuk sÃ¼resi 27 dakika, yolcu kapasitesi de tek yÃ¶nde saatte 15 bin kiÅŸi olacak havaray SefakÃ¶y, Armoni Park, Borusan, Sanayi, GÃ¼mrÃ¼k Yolu, HalkalÄ± Merkez, Toki-1, Toki-2, Arena Park (Atakent), Masko, Ziya GÃ¶kalp, AtatÃ¼rk Oto Sanayi 1, AtatÃ¼rk Oto Sanayi 2, BaÅŸakkonutlarÄ±, Onurkent, Oyakkent istasyonundan geÃ§erek, Fatih Terim Stadyumu istasyonunda son bulacak. GÃ¼zergahta 30 dizi havaray aracÄ±yla hizmet verilecek.
GÃ¼zergah Ã¼zerinde, KirazlÄ±-HalkalÄ± metro hattÄ±yla HalkalÄ± Merkez Ä°stasyonu'nda, YenikapÄ±-Ä°ncirli-SefakÃ¶y-BeylikdÃ¼zÃ¼ metro hattÄ±yla SefakÃ¶y Ä°stasyonu'nda, Mahmutbey-BahÃ§eÅŸehir-Esenyurt metro hattÄ±yla Arena Park Ä°stasyonu'nda, Otogar-BaÄŸcÄ±lar-BaÅŸakÅŸehir metro hattÄ±yla BaÅŸakÅŸehir KonutlarÄ± Metro Ä°stasyonu'ndan diÄŸer raylÄ± sistem hatlarÄ±yla entegrasyon saÄŸlanacak.
MGK bildirisinde, "TÃ¼rk siyasetÃ§i ve devlet adamlarÄ±na karÅŸÄ± bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinde muhatap hÃ¼kÃ¼metlerce sergilenen uluslararasÄ± hukuk kurallarÄ±na ve diplomatik teamÃ¼llere aykÄ±rÄ± tutum ve davranÄ±ÅŸlar deÄŸerlendirildi." ifadesine yer verildi
Munzur Ãœniversitesi, TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanÄ± Alman milletvekili Ã–zdemir'e verdiÄŸi fahri bilim doktora unvanÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve ulusu incitici tavÄ±r ve davranÄ±ÅŸlarÄ± sebebiyle geri aldÄ±
AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit GÃ¼l, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "KararÄ±mÄ±z Evet CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Sorular ve Cevaplar" kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±yla anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin merak edilen sorularÄ± cevapladÄ±
TÃ¼rk EÄŸitim-Sen KadÄ±n KomisyonlarÄ±nca, baÅŸta evlilik programlarÄ± olmak Ã¼zere bazÄ± program ve dizilerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Radyo Televizyon Ãœst Kuruluna baÅŸvuruda bulunuldu
KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece-SefakÃ¶y-BaÅŸakÅŸehir arasÄ±nda yapÄ±lacak Ä°stanbul havarayÄ±n ihalesi tamamlandÄ±. SÃ¶zleÅŸme aÅŸamasÄ±na gelinen projenin 2019'da hizmete girmesi planlanÄ±yor.
Darbe giriÅŸiminden Ã¶nce aÃ§Ä±lan ve aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in de bulunduÄŸu 73 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± FETÃ–/PDY Ã§atÄ± davasÄ± duruÅŸmasÄ±nda gazeteci-yazar Fehmi Koru tanÄ±k olarak dinlendi
FETÃ–'nÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 43 ÅŸÃ¼pheli polis, tutuklanmalarÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi
SÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Pakistan, Nepal, Hindistan ve Filistin uyruklu 26 kiÅŸi, GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildi
Emekli gÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n yerine alÄ±nan 223 korucu dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yemin etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Milli GÃ¼venlik Kurulu toplantÄ±sÄ± sona erdi
AdÄ±yaman'da sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 3 kiÅŸi tutuklandÄ±.
Ä°stanbul'da FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla tutuklu 18 denizci askerin, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, ikametgahÄ± baÅŸka illerde olan tÃ¼m sanÄ±klar yÃ¶nÃ¼nden yetkisizlik kararÄ± verildi
ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Adil Ã–ksÃ¼z ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince ÅžÄ±rnak AnÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyonda, PKK Ã¼yelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± 11 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi
Irak Hac ve Umre BakanÄ± El-AtÄ±yye, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez'e gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyarette, karayoluyla Hac teklifinde bulundu
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla dÃ¶rt dile tercÃ¼me edilmiÅŸ sabÄ±ka kayÄ±tlarÄ±nÄ±n "e-devlet" Ã¼zerinden alÄ±nmasÄ± dÃ¶nemi baÅŸladÄ±