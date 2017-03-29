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19:01, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Rejim gÃ¼Ã§lerinden Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 3 Ã¶lÃ¼, 8 yaralÄ±
Rejim gÃ¼Ã§lerinden Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 3 Ã¶lÃ¼, 8 yaralÄ±
Foto: ArÅŸiv

Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ili kÄ±rsalÄ±nda bulunan kÃ¶ylere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin kuzeyindekiÂ Ä°dlibÂ ili kÄ±rsalÄ±nda bulunan kÃ¶ylere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±.

Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BeÅŸÅŸar Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Ä°dlib'e baÄŸlÄ± sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesindeki HambuÅŸiye, Bedeme ve En-Naciyye kÃ¶ylerine hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

YerleÅŸim yerlerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larda birÃ§ok ev yerle bir olurken, en az 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±.

Enkaz kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bÃ¶lgede saldÄ±rÄ±lar aralÄ±klarla sÃ¼rerken patlama sesleri YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinden de duyuluyor.



Ä°lgili Konular Suriye esed
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