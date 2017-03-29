Rejim gÃ¼Ã§lerinden Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 3 Ã¶lÃ¼, 8 yaralÄ±

Suriye'nin kuzeyindekiÂ Ä°dlibÂ ili kÄ±rsalÄ±nda bulunan kÃ¶ylere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±.
Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BeÅŸÅŸar Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Ä°dlib'e baÄŸlÄ± sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesindeki HambuÅŸiye, Bedeme ve En-Naciyye kÃ¶ylerine hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
YerleÅŸim yerlerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larda birÃ§ok ev yerle bir olurken, en az 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±.
Enkaz kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bÃ¶lgede saldÄ±rÄ±lar aralÄ±klarla sÃ¼rerken patlama sesleri YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinden de duyuluyor.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma sÃ¼recinde mÃ¼zakerelerin her iki taraf iÃ§in de kolay olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BM insan haklarÄ± uzmanlarÄ±ndan oluÅŸan bir gruptan, Rusya'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde tutuklanan ve hapis cezasÄ± verilen Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin ivedilikle serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± geldi
Irak TÃ¼rkmen Cephesi BaÅŸkanÄ± Salihi, IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n tek taraflÄ± onayla kentteki kamu binalarÄ±na asÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± mahkemeye taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
AGÄ°T Minsk Grubu eÅŸ baÅŸkanlarÄ±, Azerbaycan ve Ermenistan yetkililerine atacaklarÄ± adÄ±mlarda ve sÃ¶ylemlerinde temkinli olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ili kÄ±rsalÄ±nda bulunan kÃ¶ylere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°srail polisi DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinli bir kadÄ±nÄ± "bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentindeki Suriye konulu 5. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde bir hafta geride kaldÄ±
Libya'dan yola Ã§Ä±kan bir gÃ¶Ã§men teknesi battÄ±. 147 kiÅŸi taÅŸÄ±yan tekneden ÅŸu ana kadar sadece bir kiÅŸi kurtuldu.
Ã‡in, "THAAD" fÃ¼ze savunma sistemini konuÅŸlandÄ±rma sÃ¼recini durdurma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
ABD'de kongre binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda polisle Ã§atÄ±ÅŸmaya giren bir araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ bÃ¶lgede hareketli anlar yaÅŸanmasÄ±na sebep oldu
Rusya Enerji BakanÄ± Novak, "Kuzey Kutbuâ€™ndaki kaynaklarÄ±n geliÅŸtirilmesi iÃ§in 20 yÄ±lda 400 ila 600 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m planlanÄ±yor" dedi
SÄ±rp Ä°lerleme Partisinin (SNS) Kosova'da SÄ±rp nÃ¼fusunun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Leposavic beldesinde dÃ¼zenleyeceÄŸi mitinge, KosovalÄ± Arnavutlar tepki gÃ¶sterdi.
BaÄŸdat'ta TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim veren 27 okulun katÄ±lÄ±mÄ±yla TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim festivali dÃ¼zenlendi
Somali'de Hayri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni hÃ¼kÃ¼mette 26 bakan, yardÄ±mcÄ±larÄ± ve 15 devlet bakanÄ± yer alÄ±yor.
Mostar ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen konferansta KÄ±sakÃ¼rek'in hayatÄ± ve eserleri ele alÄ±ndÄ±
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeki valilik binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan TÃ¼rkmenler, kamu binalarÄ±na IKBY bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ± kararÄ±na tepki amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenledi