19:01, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Rejim gÃ¼Ã§lerinden Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 3 Ã¶lÃ¼, 8 yaralÄ±



Foto: ArÅŸiv

Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ili kÄ±rsalÄ±nda bulunan kÃ¶ylere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeyindekiÂ Ä°dlibÂ ili kÄ±rsalÄ±nda bulunan kÃ¶ylere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±. Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BeÅŸÅŸar Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Ä°dlib'e baÄŸlÄ± sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesindeki HambuÅŸiye, Bedeme ve En-Naciyye kÃ¶ylerine hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. YerleÅŸim yerlerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larda birÃ§ok ev yerle bir olurken, en az 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±. Enkaz kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bÃ¶lgede saldÄ±rÄ±lar aralÄ±klarla sÃ¼rerken patlama sesleri YayladaÄŸÄ± ilÃ§esinden de duyuluyor.

Ä°lgili Konular Suriye esed

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.