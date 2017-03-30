Suriye'de rejim gÃ¼Ã§leri klor gazÄ±yla saldÄ±rdÄ±: 12 Ã¶lÃ¼

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin baÅŸkentÂ Åžam, Dera ile Ä°dlibÂ illerinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere dÃ¼zenlendiÄŸiÂ hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndaÂ 12 sivil Ã¶ldÃ¼.
Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki sivil savunma yetkililerinden Khaled Mustafa, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, rejimin savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸkent Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki Zemelka beldesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 4 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 7'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yledi.
Mustafa, ''Esed gÃ¼Ã§leri baÅŸkent Åžam'Ä±n Kabun mahallesine klor gazlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±da Ã§evreye yayÄ±nlanan gazlardan 35 kiÅŸi etkilendi. Gazlardan etkilenenler mahalledeki hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±." bilgisini de paylaÅŸtÄ±.
Ä°dlib'teki sivil savunma yetkililerinden Ubade Zikre, rejimin Ä°dlib'in Maaret en Numan ilÃ§esine baÄŸlÄ± Deyr eÅŸ-Åžarki kÃ¶yÃ¼nde ekmek daÄŸÄ±tÄ±m merkezini savaÅŸ uÃ§aklarÄ±yla vurduÄŸunu bildirdi.
Zikre, bombardÄ±manda aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 8 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 35 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
SaldÄ±rÄ±da yaralananlarÄ±n ilÃ§edeki sahra hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Zikre, ekmek daÄŸÄ±tÄ±m merkezinin kullanÄ±lmaz hale geldiÄŸini ifade etti.
Dera'daki sivil savunma yetkilileri de savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Dera'da muhalifleri kontrolÃ¼ndeki Busr el-Harir beldesinde yerleÅŸim yerini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bombardÄ±manda 5 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin baÅŸkent Åžam, Dera ile Ä°dlib illerinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere dÃ¼zenlendiÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 12 sivil Ã¶ldÃ¼, 82 kiÅŸi yaralandÄ±.
CENTCOM KomutanÄ± Orgeneral Votel, Musulâ€™da "son derece yÃ¼ksek standartlar" uygulansa bile hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda sivil kayÄ±plarÄ±nÄ± Ã¶nlemenin zor olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Almanya'ya ait tornado keÅŸif uÃ§aklarÄ±nÄ±n 19 Mart'ta Rakka yakÄ±nÄ±nda Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerine verdiÄŸi, ardÄ±ndan en az 33 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi iddia edildi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma sÃ¼recinde mÃ¼zakerelerin her iki taraf iÃ§in de kolay olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BM insan haklarÄ± uzmanlarÄ±ndan oluÅŸan bir gruptan, Rusya'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde tutuklanan ve hapis cezasÄ± verilen Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin ivedilikle serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± geldi
Irak TÃ¼rkmen Cephesi BaÅŸkanÄ± Salihi, IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n tek taraflÄ± onayla kentteki kamu binalarÄ±na asÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± mahkemeye taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
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