GÃ¼ncelleme: 00:14, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

Suriye'de rejim gÃ¼Ã§leri klor gazÄ±yla saldÄ±rdÄ±: 12 Ã¶lÃ¼





Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin baÅŸkent Åžam, Dera ile Ä°dlib illerinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere dÃ¼zenlendiÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 12 sivil Ã¶ldÃ¼, 82 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin baÅŸkentÂ Åžam, Dera ile Ä°dlibÂ illerinde muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere dÃ¼zenlendiÄŸiÂ hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndaÂ 12 sivil Ã¶ldÃ¼. Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki sivil savunma yetkililerinden Khaled Mustafa, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, rejimin savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n baÅŸkent Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesindeki Zemelka beldesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda 4 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 7'sinin yaralandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yledi. Mustafa, ''Esed gÃ¼Ã§leri baÅŸkent Åžam'Ä±n Kabun mahallesine klor gazlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. SaldÄ±rÄ±da Ã§evreye yayÄ±nlanan gazlardan 35 kiÅŸi etkilendi. Gazlardan etkilenenler mahalledeki hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±." bilgisini de paylaÅŸtÄ±. EKMEK DAÄžITIM MERKEZÄ°NE SALDIRI Ä°dlib'teki sivil savunma yetkililerinden Ubade Zikre, rejimin Ä°dlib'in Maaret en Numan ilÃ§esine baÄŸlÄ± Deyr eÅŸ-Åžarki kÃ¶yÃ¼nde ekmek daÄŸÄ±tÄ±m merkezini savaÅŸ uÃ§aklarÄ±yla vurduÄŸunu bildirdi. Zikre, bombardÄ±manda aralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 8 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 35 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. SaldÄ±rÄ±da yaralananlarÄ±n ilÃ§edeki sahra hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Zikre, ekmek daÄŸÄ±tÄ±m merkezinin kullanÄ±lmaz hale geldiÄŸini ifade etti. Dera'daki sivil savunma yetkilileri de savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Dera'da muhalifleri kontrolÃ¼ndeki Busr el-Harir beldesinde yerleÅŸim yerini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bombardÄ±manda 5 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

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