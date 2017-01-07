GÃ¼ncelleme: 19:08, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rk-EÄŸitim Sen'den evlilik programlarÄ± iÃ§in RTÃœK'e baÅŸvuru

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk EÄŸitim-SenÂ KadÄ±n KomisyonlarÄ±nca, aralarÄ±ndaÂ evlilik programlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu bazÄ± program ve dizilerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§inÂ Radyo Televizyon Ãœst KurulunaÂ (RTÃœK) baÅŸvuruda bulunuldu.

TÃ¼rk EÄŸitim-Sen'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, baÅŸta evlilik programlarÄ± olmak Ã¼zere Ã§ocuklarÄ±n ve genÃ§lerin geliÅŸimine olumsuz etkisi olan diÄŸer bazÄ± program ve dizilerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye genelinde binlerce dilekÃ§e toplandÄ±. DilekÃ§eler, TÃ¼rk EÄŸitim-Sen Merkez KadÄ±n Komisyonu BaÅŸkanÄ± Firdevs IÅŸÄ±k baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda TÃ¼rk EÄŸitim-Sen'in Ankara Åžubelerinin kadÄ±n komisyonu Ã¼yeleri tarafÄ±ndan bugÃ¼n RTÃœK'e iletildi.

TÃ¼rk EÄŸitim-Sen Merkez KadÄ±n Komisyonu BaÅŸkanÄ± IÅŸÄ±k, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, izdivaÃ§ programlarÄ±nÄ±n, Ã§ocuklarÄ±n ve genÃ§lerin geliÅŸimine olumsuz etki eden diÄŸer programlarÄ±n ve dizilerin, Ã¶zellikle son dÃ¶nemde Ã§ok tartÄ±ÅŸma konusu olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

"TOPLAM 14 PROGRAMIN TOPLUMSAL Â AÃ‡IDAN ZARARLARINI TESPÄ°T ETTÄ°K"

PopÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ besleyen, bÃ¼yÃ¼ten bu tÃ¼r programlara ÅŸikayet Ã¼stÃ¼ne ÅŸikayet yaÄŸdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren IÅŸÄ±k, "Sorumlu sendikacÄ±lÄ±k anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± ilke edinen TÃ¼rk EÄŸitim-Sen, bu programlarÄ± mercek altÄ±na aldÄ±. Toplam 14 programÄ±n toplumsal aÃ§Ä±dan zararlarÄ±nÄ± tespit ettik. Hem yayÄ±n iÃ§erikleri itibarÄ±yla Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n, genÃ§lerimizin geliÅŸimine olumsuz etki yapan hem de argo kelimeler, ÅŸiddet unsuru ve Ã§ocuk istismarÄ± barÄ±ndÄ±ran bu programlarÄ±n yayÄ±nlanmasÄ± toplumsal bir sorundur." ifadelerini kullandÄ±.

Ã‡ocuklarÄ±n ve genÃ§lerin bu tÃ¼r programlardaki karakterleri rol model aldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken IÅŸÄ±k, bu programlar nedeniyle "para ve gÃ¼cÃ¼n dÃ¼stur edinildiÄŸini, kolay para kazanmanÄ±n yollarÄ±nÄ±n arandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mafya tipi oluÅŸumlara Ã¶zenildiÄŸini, izdivaÃ§ programlarÄ±yla 'hayÄ±rlÄ± kÄ±smet' arandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ifade etti.

IÅŸÄ±k, aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu nedenle toplumun bilgi, ahlak ve baÅŸarÄ±ya teÅŸvik edilmesi, Ã¶zellikle TÃ¼rk genÃ§liÄŸinin daha Ã¼retken ve sosyal kÄ±lÄ±nmasÄ± ile milli birlik ve beraberliÄŸimizin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± adÄ±na bu televizyon programlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nda yararlÄ± bilgi ve liyakat esaslÄ± televizyon programlarÄ±na yer verilmesini talep ediyoruz. Umuyoruz ki RTÃœK, dilekÃ§emizde de ifade ettiÄŸimiz endiÅŸelerimizi, hassasiyetlerimizi dikkate alÄ±r ve toplum yararÄ±nÄ± gÃ¶zeterek, bu tÃ¼r zararlÄ± yayÄ±nlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlar."