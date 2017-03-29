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20:31, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
Kafkaslar
19:14, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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AGÄ°T Minsk Grubu'ndan Erivan ve BakÃ¼'ye Ã§aÄŸrÄ±
AGÄ°T Minsk Grubu'ndan Erivan ve BakÃ¼'ye Ã§aÄŸrÄ±

AGÄ°T Minsk Grubu eÅŸ baÅŸkanlarÄ±, Azerbaycan ve Ermenistan yetkililerine atacaklarÄ± adÄ±mlarda ve sÃ¶ylemlerinde temkinli olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T)Â Minsk GrubuÂ eÅŸ baÅŸkanlarÄ±,Â Azerbaycan ve ErmenistanÂ yetkililerine atacaklarÄ± adÄ±mlarda ve sÃ¶ylemlerindeÂ temkinli olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

EÅŸ bakanlar Rus Ä°gor Popov, FransÄ±z Stephane Visconti, AmerikalÄ± Richard Hoagland, BakÃ¼ ve Erivan'daki temaslarÄ±na iliÅŸkin bildiri yayÄ±mladÄ±.

AGÄ°T'in resmi internet sitesinde yayÄ±mlanan bildiriye gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Azerbaycan ve Ermenistan CumhurbaÅŸkanlarÄ±, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununun barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lmesinden yana olduklarÄ±nÄ± bir kez daha teyit etti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde cephe hattÄ±nda yaÅŸanan son gerginliklerden derin endiÅŸelerini dile getiren eÅŸ baÅŸkanlar, taraflara atacaklarÄ± adÄ±mlarda ve sÃ¶ylemlerinde temkinli olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

AGÄ°T Ã–zel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki misyonun geniÅŸletilmesine destek verilmesinin Ã¶nemine deÄŸinen eÅŸ baÅŸkanlar, mÃ¼zakere sÃ¼recinin devam ettirilmesi amacÄ±yla gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in ateÅŸkese uyulmasÄ±nÄ±n son derece Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

EÅŸ baÅŸkanlarÄ±n kÄ±sa zamanda Viyana'da Minsk Grubu Ã¼yeleriyle bir araya gelecekleri kaydedildi.

Minsk Grubu eÅŸ baÅŸkanlarÄ± ve AGÄ°T Ã–zel Temsilcisi Kasprzyk temaslarÄ± Ã§erÃ§evesinde 11 Mart'ta BakÃ¼'de CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, 27 Mart'ta da Erivan'da CumhurbaÅŸkanÄ± Serj Sarkisyan ile bir araya gelmiÅŸti.

AGÄ°T MÄ°NSK GRUBU

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± ve DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununun barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lmesini teÅŸvik ve taraflar arasÄ±nda aracÄ±lÄ±k etmek amacÄ±yla 1992'de kuruldu.

EÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Rusya, Fransa ve ABD'nin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ AGÄ°T Minsk Grubu, 25 yÄ±l boyunca birÃ§ok giriÅŸimde bulunmasÄ±na raÄŸmen DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik somut neticeler elde edemedi.



Ä°lgili Konular AGÄ°T Minsk Grubu Erivan BakÃ¼
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