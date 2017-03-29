AGÄ°T Minsk Grubu'ndan Erivan ve BakÃ¼'ye Ã§aÄŸrÄ±

Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T)Â Minsk GrubuÂ eÅŸ baÅŸkanlarÄ±,Â Azerbaycan ve ErmenistanÂ yetkililerine atacaklarÄ± adÄ±mlarda ve sÃ¶ylemlerindeÂ temkinli olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
EÅŸ bakanlar Rus Ä°gor Popov, FransÄ±z Stephane Visconti, AmerikalÄ± Richard Hoagland, BakÃ¼ ve Erivan'daki temaslarÄ±na iliÅŸkin bildiri yayÄ±mladÄ±.
AGÄ°T'in resmi internet sitesinde yayÄ±mlanan bildiriye gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde Azerbaycan ve Ermenistan CumhurbaÅŸkanlarÄ±, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununun barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lmesinden yana olduklarÄ±nÄ± bir kez daha teyit etti.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde cephe hattÄ±nda yaÅŸanan son gerginliklerden derin endiÅŸelerini dile getiren eÅŸ baÅŸkanlar, taraflara atacaklarÄ± adÄ±mlarda ve sÃ¶ylemlerinde temkinli olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
AGÄ°T Ã–zel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki misyonun geniÅŸletilmesine destek verilmesinin Ã¶nemine deÄŸinen eÅŸ baÅŸkanlar, mÃ¼zakere sÃ¼recinin devam ettirilmesi amacÄ±yla gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in ateÅŸkese uyulmasÄ±nÄ±n son derece Ã¶nemli olduÄŸunu vurguladÄ±.
EÅŸ baÅŸkanlarÄ±n kÄ±sa zamanda Viyana'da Minsk Grubu Ã¼yeleriyle bir araya gelecekleri kaydedildi.
Minsk Grubu eÅŸ baÅŸkanlarÄ± ve AGÄ°T Ã–zel Temsilcisi Kasprzyk temaslarÄ± Ã§erÃ§evesinde 11 Mart'ta BakÃ¼'de CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, 27 Mart'ta da Erivan'da CumhurbaÅŸkanÄ± Serj Sarkisyan ile bir araya gelmiÅŸti.
Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± ve DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununun barÄ±ÅŸÃ§Ä±l yollarla Ã§Ã¶zÃ¼lmesini teÅŸvik ve taraflar arasÄ±nda aracÄ±lÄ±k etmek amacÄ±yla 1992'de kuruldu.
EÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Rusya, Fransa ve ABD'nin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ AGÄ°T Minsk Grubu, 25 yÄ±l boyunca birÃ§ok giriÅŸimde bulunmasÄ±na raÄŸmen DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik somut neticeler elde edemedi.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma sÃ¼recinde mÃ¼zakerelerin her iki taraf iÃ§in de kolay olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BM insan haklarÄ± uzmanlarÄ±ndan oluÅŸan bir gruptan, Rusya'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde tutuklanan ve hapis cezasÄ± verilen Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin ivedilikle serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± geldi
Irak TÃ¼rkmen Cephesi BaÅŸkanÄ± Salihi, IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n tek taraflÄ± onayla kentteki kamu binalarÄ±na asÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± mahkemeye taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
AGÄ°T Minsk Grubu eÅŸ baÅŸkanlarÄ±, Azerbaycan ve Ermenistan yetkililerine atacaklarÄ± adÄ±mlarda ve sÃ¶ylemlerinde temkinli olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ili kÄ±rsalÄ±nda bulunan kÃ¶ylere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°srail polisi DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinli bir kadÄ±nÄ± "bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentindeki Suriye konulu 5. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde bir hafta geride kaldÄ±
Libya'dan yola Ã§Ä±kan bir gÃ¶Ã§men teknesi battÄ±. 147 kiÅŸi taÅŸÄ±yan tekneden ÅŸu ana kadar sadece bir kiÅŸi kurtuldu.
Ã‡in, "THAAD" fÃ¼ze savunma sistemini konuÅŸlandÄ±rma sÃ¼recini durdurma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
ABD'de kongre binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda polisle Ã§atÄ±ÅŸmaya giren bir araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ bÃ¶lgede hareketli anlar yaÅŸanmasÄ±na sebep oldu
Rusya Enerji BakanÄ± Novak, "Kuzey Kutbuâ€™ndaki kaynaklarÄ±n geliÅŸtirilmesi iÃ§in 20 yÄ±lda 400 ila 600 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m planlanÄ±yor" dedi
SÄ±rp Ä°lerleme Partisinin (SNS) Kosova'da SÄ±rp nÃ¼fusunun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Leposavic beldesinde dÃ¼zenleyeceÄŸi mitinge, KosovalÄ± Arnavutlar tepki gÃ¶sterdi.
BaÄŸdat'ta TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim veren 27 okulun katÄ±lÄ±mÄ±yla TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim festivali dÃ¼zenlendi
Somali'de Hayri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni hÃ¼kÃ¼mette 26 bakan, yardÄ±mcÄ±larÄ± ve 15 devlet bakanÄ± yer alÄ±yor.
Mostar ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen konferansta KÄ±sakÃ¼rek'in hayatÄ± ve eserleri ele alÄ±ndÄ±
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeki valilik binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan TÃ¼rkmenler, kamu binalarÄ±na IKBY bayraÄŸÄ± asÄ±lmasÄ± kararÄ±na tepki amacÄ±yla gÃ¶steri dÃ¼zenledi