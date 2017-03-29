19:22, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

AK Parti'den anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine 44 soruyla cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK PartiÂ adÄ±naÂ MHPÂ ile yapÄ±lan anayasa gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini yÃ¼rÃ¼ten partinin Genel SekreteriÂ Abdulhamit GÃ¼l'Ã¼n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "KararÄ±mÄ±z Evet CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Sorular ve Cevaplar" kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±ndaÂ anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin merak edilen 44 soruyacevap veriliyor.

KitapÃ§Ä±kta ilk olarak "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortadan mÄ± kaldÄ±rÄ±yor?" sorusu cevaplanÄ±yor. Cevapta, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminde yasama, yÃ¼rÃ¼tme ve yargÄ± kuvvetlerinin birbirinden net bir ÅŸekilde ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Meclisin yasa yapacaÄŸÄ±nÄ±n, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kanunlara ve kararnamelere uygun yÃ¼rÃ¼tme yapacaÄŸÄ±nÄ±n, yargÄ±nÄ±n adaletle ve yargÄ±sal denetimle uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±nÄ±n ifade edildiÄŸi cevapta, ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer verildi:

"Her kuvvet kendi iÅŸini yapacaktÄ±r. BÃ¼tÃ¼n kuvvetlerin iÅŸi millete hizmet olacaktÄ±r. HÃ¼kÃ¼meti de Meclisi de millet seÃ§im akÅŸamÄ± kuracaktÄ±r. Mevcut sistemde hÃ¼kÃ¼met meclisin iÃ§inden Ã§Ä±kÄ±yor, ancak yasalaÅŸan metinlerin neredeyse tamamÄ± hÃ¼kÃ¼met tasarÄ±sÄ± olarak geliyor. Yani gÃ¼Ã§ler birbirinin iÅŸine karÄ±ÅŸÄ±yor, gÃ¼Ã§ler birleÅŸiyor. Mevcut sistemdeki hÃ¼kÃ¼metin kontrolÃ¼nde yasama uygulamasÄ±na son verilecek. YasamanÄ±n kanun yapma yetkisi yÃ¼rÃ¼tmeye devredilmeyecek, yÃ¼rÃ¼tme devlet iÅŸlerini icra edecek, yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z olarak fonksiyonunu icra edecektir. DiÄŸer yandan yargÄ± birliÄŸi saÄŸlanacak, YargÄ± baÄŸÄ±msÄ±z ve tarafsÄ±z olarak gÃ¶revini yapacaktÄ±r. Yeni dÃ¼zenlemeyle gÃ¼Ã§ler tamamen birbirinden ayrÄ± olarak kendi gÃ¶revlerini yapacaktÄ±r."

"MECLÄ°S GÃœÃ‡LENÄ°YOR"

KitapÃ§Ä±kta dikkat Ã§eken bir baÅŸka soru ise "Meclis bypass mÄ± ediliyor, Meclis feshediliyor iddialarÄ± var, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi, denge denetim aÃ§Ä±sÄ±ndan neler sÃ¶ylersiniz?" sorusu oldu. Soruya verilen cevapta, "Meclis devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lÄ±yor" iddiasÄ±nÄ±n "koca bir yalan olduÄŸu" bildirildi.

Cevapta, Meclisin gÃ¼Ã§lendiÄŸi, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kanun teklif edemediÄŸi ve kanun teklif etme yetkisinin milletvekillerinin, kanun koyma ve kaldÄ±rma yetkisinin de Meclisin olduÄŸu belirtilerek, "DiÄŸer konu, 'Meclis feshediliyor' yalanÄ±. Anayasada Mevcut 116. maddeye gÃ¶re CumhurbaÅŸkanÄ±, 45 gÃ¼n iÃ§inde hÃ¼kÃ¼met kurulamazsa Meclisi feshediyor. Biz bunu deÄŸiÅŸtiriyoruz. Bir siyasi kriz Ã§Ä±kmasÄ± halinde seÃ§imlerin birlikte yenilenmesine Meclis de karar veriyor, CumhurbaÅŸkanÄ± da. Ã–nerilen sistemde seÃ§imlerin yenilenmesi iki taraflÄ± iÅŸleyen bir uygulamadÄ±r. Hangi kuvvet yenilenme kararÄ± alÄ±rsa, kendi seÃ§imlerini de yenilemiÅŸ olacaktÄ±r. Bu dÃ¼zenleme Meclisin iÅŸlevsiz hale getirilmesi deÄŸildir. YÃ¼rÃ¼tme aksarsa Meclis devreye girerek milli iradeye baÅŸvurabiliyor. Parlamenter hÃ¼kÃ¼met sisteminde belli durumlarda CumhurbaÅŸkanÄ±, Meclisi feshediyor. Biz her ikisini de Ã§Ã¶zen bir model Ã¶neriyoruz. YÃ¼rÃ¼tme aksarsa Meclis, Meclis aksarsa CumhurbaÅŸkanÄ± tekrar halk iradesine baÅŸvurabilecektir. Ã–nerdiÄŸimiz sistemde millet hakemliÄŸi esastÄ±r." denildi.

"BÄ°R ÅžEY DENÄ°LECEKSE MÄ°LLET HÃœKÃœMETÄ° DENÄ°LEBÄ°LÄ°R"

"Saltanat mÄ± geliyor? Tek adam, diktatÃ¶rlÃ¼k tartÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lÄ±yor? Ne diyorsunuz?" sorusuna verilen cevapta, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminin, parlamenter hÃ¼kÃ¼met sistemi gibi demokratik bir hÃ¼kÃ¼met modeli olduÄŸu ifade edildi.

"Milletin iradesiyle seÃ§ilen kiÅŸiye sultan denmez, yÃ¶netim ÅŸekli de saltanat olamaz." denilen cevapta, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verildi:

"Millet kimi isterse onu seÃ§er. Bir kere Ã¶nerdiÄŸimiz sistemde CumhurbaÅŸkanÄ± en az 50+1 ile seÃ§iliyor, milletin doÄŸrudan oylarÄ±yla seÃ§iliyor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminde CumhurbaÅŸkanÄ± halka karÅŸÄ± doÄŸrudan sorumludur. DolayÄ±sÄ±yla 80 milyon, yÃ¼rÃ¼tmenin baÅŸÄ±dÄ±r. Bir ÅŸey denilecekse Millet HÃ¼kÃ¼meti denilebilir. DiktatÃ¶rlÃ¼kte bÃ¶yle bir sÄ±nÄ±r yoktur. DiktatÃ¶rler kuvvetleri yetene kadar iktidarda kalÄ±r, diktatÃ¶rlÃ¼k halka dayanmaz. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n meÅŸruiyeti halk iradesine dayanÄ±r; diktatÃ¶rÃ¼n meÅŸruiyeti zorbalÄ±ÄŸa, zulme veya askeri vb. vesayete dayanÄ±r. GÃ¶rev sÃ¼resi de beÅŸ yÄ±ldÄ±r. Bir kiÅŸi iki defa seÃ§ilebiliyor. SÃ¼resiz bir gÃ¶revde kalma sÃ¶z konusu deÄŸildir."

"REJÄ°M CUMHURÄ°YETTÄ°R; SÄ°STEM DEMOKRASÄ°DÄ°R"

KitapÃ§Ä±kta, "YapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi midir?" sorusu da cevaplanÄ±yor. Cevapta, Ã¶nerilenin hÃ¼kÃ¼met sistemi olduÄŸu, rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Devletin adÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye Cumhuriyeti, baÅŸkentinin Ankara, dilinin TÃ¼rkÃ§e, bayraÄŸÄ±nÄ±n beyaz ay yÄ±ldÄ±zlÄ± al bayrak, milli marÅŸÄ±nÄ±n Ä°stiklal MarÅŸÄ± olduÄŸunun anÄ±msatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cevapta, "Rejim Cumhuriyet olup, bu tartÄ±ÅŸma 1923â€™de bitmiÅŸtir. Anayasa Reform Paketinde hÃ¼kÃ¼met sistemi deÄŸiÅŸmiÅŸ ve yÃ¼rÃ¼tmede Ã§ift baÅŸlÄ±lÄ±k ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Anayasa'nÄ±n ilk 4 maddesi deÄŸiÅŸmemektedir. DolayÄ±sÄ±yla rejim tartÄ±ÅŸmalarÄ± 1923 yÄ±lÄ±nda bitmiÅŸtir. Rejim Cumhuriyettir, sistem demokrasidir. TÃ¼rkiye Devleti bir Cumhuriyettir." denildi.

"SÄ°YASETTE KUTUPLAÅžMA AZALIR, MÄ°LLÄ° BÄ°RLÄ°K ARTAR"

"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi Ã¼lkeyi bÃ¶ler mi?" sorusunun cevaplandÄ±ÄŸÄ± kitapÃ§Ä±kta, aksine cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminin birleÅŸtirici bir iÅŸlevi olduÄŸu TÃ¼rkiye'nin varoluÅŸunda Ã¼niter yapÄ±nÄ±n ve temelinde MisakÄ±millinin olduÄŸu vurgulandÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminin doÄŸasÄ±nda bir uzlaÅŸmanÄ±n olduÄŸu ve partilerin iki kuvvet iÃ§in yarÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cevapta, "Yasamada Ã§oÄŸunluk almak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaklar ve baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kazanmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaklardÄ±r. AldÄ±klarÄ± oy nispetinde Mecliste temsil olabilirler ancak baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kazanabilmek iÃ§in en az yÃ¼zde 50+1â€™lik bir oya ihtiyaÃ§ bulunmaktadÄ±r. Bu durum bÃ¶lÃ¼nmeyi deÄŸil, birleÅŸmeyi zorunlu kÄ±lar, fikirler ve partiler arasÄ± uzlaÅŸma/birleÅŸmeyi zorunlu kÄ±lar. DolayÄ±sÄ± ile siyasette kutuplaÅŸma azalÄ±r, milli birlik artar." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.

KitapÃ§Ä±kta bir baÅŸka dikkat Ã§eken soru ise "Recep Tayyip ErdoÄŸan sonrasÄ± ne olacak?" sorusu oldu. Soruya verilen cevapta CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n karizmatik liderliÄŸinin bugÃ¼nkÃ¼ sistemin aÃ§Ä±klarÄ±nÄ± kapatarak, TÃ¼rkiye'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zor zamanlarda liderliÄŸinin toparlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve kapsayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'nin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve 15 Temmuz'da da bÃ¶yle olduÄŸu vurgulandÄ±.

Potansiyel olarak yÃ¼rÃ¼tme zafiyeti oluÅŸturan parlamenter hÃ¼kÃ¼met sisteminde gÃ¼Ã§lÃ¼ ve karizmatik liderlerin iÅŸlevinin, siyasi partisi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yÃ¼rÃ¼tmede tek baÅŸÄ±na hÃ¼kÃ¼met kurulmasÄ±nÄ± temin etmesi, sosyal ve siyasal kesimleri bir amaÃ§ etrafÄ±nda birleÅŸtirebilmesi olduÄŸunun kaydedildiÄŸi cevapta, bu durumun TÃ¼rkiye'de Cumhuriyetin kuruluÅŸ yÄ±llarÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da tutulursa, Adnan Menderes'in, Turgut Ã–zal'Ä±n ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n liderliÄŸinde yaÅŸanabildiÄŸi, yÃ¼rÃ¼tmedeki istikrarÄ±n istisna olduÄŸu bildirildi.

"MÄ°LLETÄ°N FERASETÄ°NE, ANADOLU Ä°RFANINA GÃœVENÄ°YORUZ"

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminde ise sistemin kendisinin kiÅŸiden baÄŸÄ±msÄ±z olarak istikrar Ã¼retmekte olduÄŸu, siyasi istikrarÄ±n istisna deÄŸil, sÃ¼rekli olduÄŸunun belirtildiÄŸi cevapta, ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer verildi:

"Ã–nerilen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sisteminde, sistemin kendisi Ã§oÄŸunluÄŸun iradesine dayanmaktadÄ±r. Bir kiÅŸinin liderliÄŸinde bir partinin bÃ¶yle bir Ã§oÄŸunluÄŸu elde edebilmesi Ã¼zerine kurulmuyor, bizatihi yÃ¼rÃ¼tmenin oluÅŸabilme ÅŸartÄ± seÃ§imlerde milli iradenin yÃ¼zde 50+1 oranÄ±na dayandÄ±rÄ±lÄ±yor. Demokrasilerde 'Ã§oÄŸunluk yanlÄ±ÅŸ Ã¼zerine birleÅŸmez' ilkesine gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde CumhurbaÅŸkanÄ± olarak seÃ§ilecek kiÅŸinin karizmatik lider olmasÄ± sisteme sadece ek katkÄ± sunacaktÄ±r. Ã–nerilen hÃ¼kÃ¼met sistemi siyasi kiÅŸiden baÄŸÄ±msÄ±z olarak, onun kimliÄŸinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak birinci turda veya ikinci turda bu Ã§oÄŸunluÄŸun millet tarafÄ±ndan bulunmasÄ± kuralÄ±nÄ± getirmiÅŸ olmasÄ±dÄ±r.

Biz milletin ferasetine, Anadolu irfanÄ±na gÃ¼veniyoruz. Demokraside, Cumhuriyette baÅŸka yol yok. Ã–nerdiÄŸimiz teklifin Ã¶zÃ¼ de ÅŸu; 'Bu Ã¼lkede artÄ±k millet iradesinin dÄ±ÅŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n iktidar yollarÄ±, vesayet yollarÄ± kapanacak.' Kim nerede yer almak istiyorsa, ister Mecliste, ister yÃ¼rÃ¼tmede kararÄ± millet verecek, Ã§Ã¼nkÃ¼ CumhurbaÅŸkanÄ± doÄŸrudan halk tarafÄ±ndan seÃ§iliyor, Meclis doÄŸrudan halk tarafÄ±ndan seÃ§iliyor, eÅŸittir millet iradesi, eÅŸittir demokrasi, eÅŸittir Cumhuriyet. Millet ne diyorsa o olacak. BaÅŸbakanÄ±mÄ±z sayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n deyimi ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi 'ErdoÄŸan iÃ§in deÄŸil, her doÄŸan iÃ§in' Ã¶nerilmiÅŸ bir sistemdir."

KitapÃ§Ä±kta, Meclisle ilgili bir soruya verilen cevapta TBMM'nin "Gazi Meclis" olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±larak, "HiÃ§bir ÅŸekilde Meclisin kapanmasÄ± sÃ¶z konusu deÄŸildir. Anamuhalefet partisi liderinin 'Meclis kapatÄ±lÄ±yor, kapÄ±sÄ±na kilit vuruluyor' iddiasÄ± kocaman bir yalandÄ±r." denildi.