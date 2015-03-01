19:43, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanÄ± Alman vekili Ã–zdemir'e ÅŸok!





Munzur Ãœniversitesi, TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanÄ± Alman milletvekili Ã–zdemir'e verdiÄŸi fahri bilim doktora unvanÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve ulusu incitici tavÄ±r ve davranÄ±ÅŸlarÄ± sebebiyle geri aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Munzur Ãœniversitesinden, Alman milletvekili Cem Ã–zdemir'e verilen fahri bilim doktora unvanÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve ulusu incitici tavÄ±r ve davranÄ±ÅŸlarÄ± sebebiyle geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Munzur Ãœniversitesinin resmi internet sitesinde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Alman milletvekili Cem Ã–zdemir'e 2008 yÄ±lÄ±ndaÂ fahri bilim doktora unvanÄ±Â verildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, bu unvanÄ±n geri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, ÅŸu ifadelere yer verildi: "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ve ulusumuzu incitecek tavÄ±r ve davranÄ±ÅŸlar sergileyen Alman milletvekili Cem Ã–zdemir'e 28 Ekim 2009 tarihinde verilen fahri bilim doktora unvanÄ± 29 Mart 2017 tarihli ve 12.1 sayÄ±lÄ± senato kararÄ±yla iptal edilerek fahri bilim doktora unvanÄ± geri alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r."

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