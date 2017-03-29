DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

Irak TÃ¼rkmen Cephesi (ITC) BaÅŸkanÄ± ErÅŸet Salihi, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) bayraÄŸÄ±nÄ±n tek taraflÄ± onayla kentteki kamu binalarÄ±na asÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±Â mahkemeye taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± belirterek, TÃ¼rkmenlerin de bayraklarÄ±nÄ± dalgalandÄ±rmak istediÄŸini sÃ¶yledi.
Salihi, KerkÃ¼k'te dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "TÃ¼rkmenlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶steride bu Ã¼lkede diÄŸer bayraklarÄ±n yanÄ±nda TÃ¼rkmen bayraÄŸÄ±nÄ±n da dalgalanmasÄ± talep edildi ve bu oldukÃ§a doÄŸal bir haktÄ±r. HiÃ§ kimsenin bayraÄŸÄ±na karÅŸÄ± olmayan TÃ¼rkmenler kendi bayraklarÄ±nÄ±n da yasalar Ã§erÃ§evesinde yaÅŸadÄ±klarÄ± bÃ¶lgelerde asÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorlar." dedi.
TÃ¼rkmenlerin yÃ¼z yÄ±llardÄ±r KerkÃ¼k'te birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± KÃ¼rtlere karÅŸÄ± herhangi bir dÃ¼ÅŸmanlÄ±klarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Salihi, ''TÃ¼rkmen-KÃ¼rt dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼z yÄ±llardÄ±r yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± KerkÃ¼k'te, bugÃ¼n Vali (Necmeddin Kerim) tarafÄ±ndan fitne ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±k ortaya Ã§Ä±karÄ±lmak isteniyor. Bu fitne ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± da ancak baÅŸlatanlar engel olabilir.'' diye konuÅŸtu.
Bayrak meselesini federal mahkemeye taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Salihi, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
''Irak meclisi, yasal olmayÄ±p tek taraflÄ± alÄ±nan kararÄ± reddetme hakkÄ±na sahiptir. Bu yÃ¼zden de (bayrak) dosyasÄ±nÄ± federal mahkemeye taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. KerkÃ¼k'te oluÅŸan bayrak krizi ile ilgili federal mahkemenin alacaÄŸÄ± karara da herkesin saygÄ± duymasÄ± gerekiyor."
Salihi, sÃ¶zlerini "Bu Ã¼lkede kimsenin kanÄ±nÄ±n dÃ¶kÃ¼lmesini istemiyoruz ancak haklarÄ±mÄ±zÄ± da yasal yollara baÅŸvurarak savunacaÄŸÄ±z." diyerek tamamladÄ±.
TÃ¼rkmen ve Arap Ã¼yelerin boykot ettiÄŸi 26 KÃ¼rt Ã¼yenin katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanan KerkÃ¼k Ä°l Meclisi'nde dÃ¼n yapÄ±lan oylamada kentteki kamu binalarÄ±na Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± kararÄ± kabul edilmiÅŸti.
ABD'nin 2003'te Irak'Ä± iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda KÃ¼rt gÃ¼Ã§leri, KerkÃ¼k'Ã¼ fiilen ele geÃ§irmiÅŸ, kente yoÄŸun bir KÃ¼rt gÃ¶Ã§Ã¼ yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. 2005 yÄ±lÄ±nda yazÄ±lan Irak anayasasÄ±nÄ±n 140. maddesine gÃ¶re, KerkÃ¼k'Ã¼n statÃ¼sÃ¼, devrik lider Saddam HÃ¼seyin dÃ¶neminde KerkÃ¼k'ten zorla gÃ¶Ã§ ettirilenlerin geri dÃ¶nmesi, ardÄ±ndan KerkÃ¼k'te nÃ¼fus sayÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ± ve kentin statÃ¼sÃ¼ hakkÄ±nda bir referanduma gidilerek nihai durumun belirlenmesi olarak Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. Ancak Ã§eÅŸitli nedenler ve anlaÅŸmazlÄ±klar sebebiyle bu madde henÃ¼z uygulanamadÄ±.
BaÄŸdat, KerkÃ¼k'Ã¼n idari olarak merkezi yÃ¶netime baÄŸlÄ± olduÄŸunu belirtirken, KÃ¼rtler ve Ã¶zellikle kentte hakimiyet sÃ¼ren KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB), KerkÃ¼k'Ã¼n IKBY'ye ilhak edilmesini talep ediyor. TÃ¼rkmenler ise buna karÅŸÄ± Ã§Ä±karak, KerkÃ¼k'Ã¼n Ã¶zel bir statÃ¼ye sahip olmasÄ±nÄ± istiyor. Kent nÃ¼fusu, bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de TÃ¼rkmen, KÃ¼rt ve Araplardan oluÅŸuyor.
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Irak TÃ¼rkmen Cephesi BaÅŸkanÄ± Salihi, IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n tek taraflÄ± onayla kentteki kamu binalarÄ±na asÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± mahkemeye taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
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