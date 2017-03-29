BM'den Rusya'ya 'gÃ¶stericileri serbest bÄ±rak' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM) insan haklarÄ± uzmanlarÄ±ndan oluÅŸan bir grup,Â Rusya'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde tutuklanan ve hapis cezasÄ± verilen Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin ivedilikle serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
BM Ä°fade Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ David Kaye, BM Ä°nsan HaklarÄ± SavunucularÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Michel Forst ve BM BarÄ±ÅŸÃ§Ä±l Toplanma ve Ã–rgÃ¼tlenme Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Maina Kiai'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu uzmanlarca yapÄ±lan ortak aÃ§Ä±klamada, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l toplanma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ayrÄ±calÄ±k deÄŸil, hak olduÄŸu belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, Rusya'da pazar gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen ve aralarÄ±nda genÃ§lerin de bulunduÄŸu birÃ§ok muhalif gÃ¶stericinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±larak, "Rus hÃ¼kÃ¼metine uluslararasÄ± insan haklarÄ± hukuku kapsamÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l toplanma, fikir ve ifade ile Ã¶rgÃ¼tlenme Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini koruma ve kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmeye davet ediyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.
BM uzmanlarÄ±, gÃ¶stericilerin serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kendilerine atfedilen hapis ve para cezalarÄ±yla ilgili tÃ¼m kararlarÄ±n da bozulmasÄ±nÄ± istedikleri aÃ§Ä±klamada, "Rus makamlarÄ±na pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¼lke genelinde barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerde tutuklananlarÄ±n tamamÄ±nÄ± acilen serbest bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma sÃ¼recinde mÃ¼zakerelerin her iki taraf iÃ§in de kolay olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BM insan haklarÄ± uzmanlarÄ±ndan oluÅŸan bir gruptan, Rusya'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde tutuklanan ve hapis cezasÄ± verilen Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin ivedilikle serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± geldi
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