20:01, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Alman Bakan Gabriel: Ä°ngiltere-AB mÃ¼zakereleri kolay olmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, Ä°ngiltere'ninÂ Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sÃ¼recinde mÃ¼zakerelerin her iki taraf iÃ§in de kolay olmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Gabriel, Berlin'de DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ngiltere'nin Brexit sÃ¼recini baÅŸlatmasÄ±yla 9 aylÄ±k bekleyiÅŸin sona erdiÄŸini belirtti.

MÃ¼zakerelerdeki hedefin, AB'nin ve 27 Ã¼ye Ã¼lkenin Ã§Ä±karlarÄ±na zarar gelmemesi olduÄŸunu sÃ¶yleyen Gabriel, mÃ¼zakerelerde Ä°ngiltere'de yaÅŸayan AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n da korunmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

"MÃœZAKERELER HER Ä°KÄ° TARAF Ä°Ã‡Ä°NDE KOLAY OLMAYACAK"

MÃ¼zakerelerin sonunda, Ä°ngiltere ile AB arasÄ±nda tÃ¼mÃ¼yle bir anlaÅŸmazlÄ±k yaÅŸanmamasÄ±nÄ± istediÄŸini kaydeden Gabriel, "MÃ¼zakereler her iki taraf iÃ§in de kolay olmayacak." dedi.

Gabriel, mÃ¼zakerelerde iki tarafÄ±n da Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti.

Almanya iÃ§in mÃ¼zakerelerde 27 Ã¼lkeli AB'nin bir arada kalmasÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan Gabriel, mÃ¼zakerelerin yapÄ±cÄ± ve adil bir ÅŸekilde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.