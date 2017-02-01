MGK toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± aÃ§Ä±klama

Milli GÃ¼venlik Kurulu (MGK) toplantÄ±sÄ± sona erdi.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda BeÅŸtepe'deÂ yapÄ±lan toplantÄ±, yaklaÅŸÄ±k 4 saat sÃ¼rdÃ¼.
ToplantÄ± sonrasÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, Avrupa ile iliÅŸkiler ve terÃ¶rle mÃ¼cadele Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. MGK bildirisinde OHAL ile ilgili tavsiye kararÂ yer almadÄ±.
Bildiride ÅŸu ifadelere yer verildi:
MGK bildirisinde, "Son gÃ¼nlerde TÃ¼rk siyasetÃ§i ve devlet adamlarÄ±na karÅŸÄ± bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinde muhatap hÃ¼kÃ¼metlerce sergilenen uluslararasÄ± hukuk kurallarÄ±na ve diplomatik teamÃ¼llere aykÄ±rÄ± tutum ve davranÄ±ÅŸlar ile bu kapsamdaki Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k faaliyetleri deÄŸerlendirilmiÅŸtir. Devletimizin fiziki saldÄ±rÄ±lara maruz kalan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hak ve hukukunun mÃ¼dafaasÄ± hususunda alÄ±nabilecek tedbirler mÃ¼zakere edilmiÅŸtir." ifadesine yer verildi.
Bildiride, "Ãœlkemizin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak, DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼lkemize yÃ¶nelik tehdit ve saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± Ã¶nlemek, yerinden edilmiÅŸ Suriyeli kardeÅŸlerimizin Ã¼lkelerine dÃ¶nÃ¼ÅŸlerine imkan vermek ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinde huzur ve gÃ¼ven iÃ§erisinde yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmelerini saÄŸlamak maksadÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len harekatÄ±n baÅŸarÄ±yla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸtir."denildi.
MGK bildirisinde ÅŸunlar ifade edildi:
"Suriye ve Irak'ta DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile mÃ¼cadelede PKK/PYD-YPG terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ unsurlarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n, bÃ¶lgede huzur ve gÃ¼ven ortamÄ±nÄ±n tesisine katkÄ± saÄŸlamayacaÄŸÄ±, bilakis orta ve uzun vadede yeni sorunlarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na sebep olacaÄŸÄ± bir kez daha kaydedilmiÅŸtir. BÃ¶lgedeki tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile etkin ÅŸekilde mÃ¼cadele eden TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rist olarak ilan ettiÄŸi gruplara, mÃ¼ttefiklerimizin para, silah, askeri malzeme desteÄŸi vermesinin dostane iliÅŸkilerimizi zedeleyeceÄŸi Ã¶zellikle vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r."
MGK bildirisinde, "TÃ¼rk siyasetÃ§i ve devlet adamlarÄ±na karÅŸÄ± bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinde muhatap hÃ¼kÃ¼metlerce sergilenen uluslararasÄ± hukuk kurallarÄ±na ve diplomatik teamÃ¼llere aykÄ±rÄ± tutum ve davranÄ±ÅŸlar deÄŸerlendirildi." ifadesine yer verildi
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