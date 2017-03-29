GÃ¼ncelleme: 21:10, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

KerkÃ¼k'teki 'bayrak' gerilimi bÃ¼yÃ¼k krizin iÅŸareti | ANALÄ°Z

DoÃ§. Dr. Serhat Erkmen

- KerkÃ¼k Vilayet Meclisi'nin kamu kurumlarÄ±nda Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±na IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kararÄ± dikkatlerin Musul'dan KerkÃ¼k'e dÃ¶nmesine neden oldu. BugÃ¼n KerkÃ¼k'te yaÅŸananlar uzun vadede derin sorunlara dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek bir sÃ¼recin ilk iÅŸaretleri olabilir.

- BÃ¶lgeyi tanÄ±yanlarÄ±n da hemfikir olduÄŸu konu, son dÃ¶nemde yaÅŸanan geliÅŸmelerin tetikleyicisinin KDP ve Mesut Barzani deÄŸil, KYB'nin en gÃ¼Ã§lÃ¼ lideri olarak gÃ¶rÃ¼len Hero Talabani ve onun KerkÃ¼k'teki en gÃ¼Ã§lÃ¼ mÃ¼ttefiki KerkÃ¼k Valisi Necmettin Kerim olduÄŸudur.

- Musul'u kontrol etse dahi ciddi bir iÃ§ gÃ¼venlik zafiyetiyle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ± bilen BaÄŸdat'Ä±n KerkÃ¼k baÅŸta olmak Ã¼zere tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde IKBY'nin fiili otoritesine karÅŸÄ± koyma kapasitesi yok. Bu nedenle herhangi bir siyasi caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k da yaratamÄ±yor.

- KerkÃ¼kâ€™te bayrak krizi kÄ±sa vadede karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z son kriz olmayacak. Fakat uzun vadede, DEAÅž sonrasÄ± Irakâ€™ta KerkÃ¼kâ€™Ã¼ Ã§atÄ±ÅŸma ihtimali yÃ¼ksek bÃ¶lgelerde en Ã¼stlere yazmak gerekecek.

KerkÃ¼k Vilayet Meclisi'nin 28 Mart 2017'de KerkÃ¼k'te kamu kurumlarÄ±nda Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±na Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kararÄ± Irak'la ilgilenenlerin dikkatinin en azÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼reliÄŸine Musul'dan KerkÃ¼k'e dÃ¶nmesine neden oldu. Ancak bugÃ¼n KerkÃ¼k'te yaÅŸananlar kÄ±sa sÃ¼reli ve geÃ§ici bir geliÅŸmenin Ã¶tesinde uzun vadede derin sorunlara dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek bir sÃ¼recin ilk iÅŸaretleri olabilir. Bu nedenle KerkÃ¼k'teki bayrak meselesini daha geniÅŸ bir Ã§erÃ§eveden deÄŸerlendirmek gerekiyor.

Elbette, bayrak krizi siyasi bir sembol olmasÄ± yÃ¶nÃ¼yle son derece Ã¶nemli. Ancak eÄŸer bugÃ¼n KerkÃ¼k'te tanÄ±k olunan geliÅŸmeler sadece 'bayrak' sorunu Ã§erÃ§evesinde ele alÄ±nÄ±rsa yaÅŸanan sÃ¼recin nedenleri de olasÄ± sonuÃ§larÄ± da anlaÅŸÄ±lamaz. Tespitimizi baÅŸtan yapalÄ±m; KerkÃ¼k'te bayrak krizi ile sembolleÅŸen olaylar aslÄ±nda uzun erimli bir sÃ¼recin parÃ§asÄ±. 2003 yÄ±lÄ±nda Irak'Ä±n iÅŸgaliyle baÅŸlayan KerkÃ¼k'Ã¼n IKBY'ye baÄŸlanma sÃ¼reci, bayrak kriziyle Ã¶nemli bir aÅŸamaya ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. EÄŸer bu sÃ¼reÃ§te yerel ve bÃ¶lgesel olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ bir karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ olmazsa en geÃ§ iki yÄ±l iÃ§inde (belki de daha kÄ±sa bir sÃ¼re zarfÄ±nda) KerkÃ¼k IKBY'ye tam olarak baÄŸlanacaktÄ±r.

BU NOKTAYA NASIL GELÄ°NDÄ°?

Irak'Ä±n iÅŸgalinden sonra KerkÃ¼k hassas ve gergin dÃ¶nemler geÃ§irdi. Bu sÃ¼re zarfÄ±nda ÅŸehrin demografik yapÄ±sÄ± deÄŸiÅŸti, tapu kayÄ±tlarÄ± silindi ve kÄ±rÄ±lgan bir siyasi denge oluÅŸtu. Bu denge Ã¶ylesine kÄ±rÄ±lgan ki KerkÃ¼k'te Ã§oÄŸunluÄŸu KDP ve KYB'li Ã¼yelerden oluÅŸan Vilayet Meclisi Ã¼yelerinin belirlenmesi iÃ§in 2005'ten beri seÃ§im yapÄ±lamÄ±yor. Irak'ta Vilayet Meclislerinin Ã¶nemi kesinlikle kÃ¼Ã§Ã¼msenmemeli. Anayasaya gÃ¶re bir vilayetin federal bir bÃ¶lgeye dÃ¶nÃ¼ÅŸmesini saÄŸlayabilecek kararÄ±n ilk alÄ±nabileceÄŸi yer olmaktan, stratejik projeler dÄ±ÅŸÄ±nda ilgili vilayetteki bÃ¼tÃ§enin ve harcamalarÄ±n belirlenmesine kadar geniÅŸ bir yetki yelpazesi bulunuyor. Ancak 2008 yÄ±lÄ±nda Irak Parlamentosu'nda alÄ±nan kararlardan sonra herhangi bir taÅŸÄ±n oynamasÄ±nÄ±n bile kriz yaratabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle KerkÃ¼k'teki hassas denge korunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Bununla birlikte, DEAÅž'Ä±n Haziran 2014'te Musul'u ele geÃ§irmesinden sonra Irak'Ä±n tamamÄ±nda olduÄŸu gibi KerkÃ¼k'te de dengeler deÄŸiÅŸti. DEAÅž'a karÅŸÄ± koruma gerekÃ§esiyle daha Ã¶nce KerkÃ¼k'e yerleÅŸen ancak tam hÃ¢kimiyet kuramayan IKBY'ye baÄŸlÄ± peÅŸmerge gÃ¼Ã§leri KerkÃ¼k'e tam anlamÄ±yla konuÅŸlandÄ±. Ordunun Ã§ekilmesinin yarattÄ±ÄŸÄ± gÃ¼Ã§ boÅŸluÄŸunu peÅŸmerge doldururken KerkÃ¼k'te ilginÃ§ bir geliÅŸme daha yaÅŸanmaya baÅŸladÄ±. Åžehrin Ã¶nce DEAÅž'a sÄ±nÄ±r olan bÃ¶lgelerinde, daha sonra merkez dahil bÃ¼tÃ¼n ÅŸehirde PKK varlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±k hale geldi. Buna, merkezde zayÄ±f bir varlÄ±ÄŸÄ± olan HaÅŸdi Åžabi milislerinin ÅŸehrin Ã§eperindeki bazÄ± bÃ¶lgelere yerleÅŸmesi eklendi. Yani KerkÃ¼k yavaÅŸ yavaÅŸ ve sessizce bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸim sÃ¼recine sÃ¼rÃ¼klenmeye baÅŸladÄ±.

Irak'Ä±n diÄŸer kesimlerinde yaÅŸananlarÄ±n etkisiyle gÃ¶lgede kalan KerkÃ¼k, 2017'de yeniden hareketlendi. Ã–nce ocak ayÄ±nda merkezi hÃ¼kÃ¼met ile KerkÃ¼k ValiliÄŸi arasÄ±nda bir petrol sorunu patlak verdi. Fakat bu sorun kÄ±sa sÃ¼reli olduÄŸu iÃ§in pek dikkat Ã§ekmedi. Ancak mart ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren KerkÃ¼k'te tansiyon sÃ¼rekli yÃ¼kseldi. 2 Mart'ta KÃ¼rdistan Yurtseverler BirliÄŸi (KYB)'ne baÄŸlÄ± 'terÃ¶rle mÃ¼cadele ekipleri' SÃ¼leymaniye'den gelerek KerkÃ¼k'teki Kuzey Petrol Åžirketi'nde kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine Ã¼retime el koydular ve Ã¼retimi durdurdular. KYB'li gÃ¼Ã§ler, BaÄŸdat'Ä±n kendilerine ocak ayÄ±nda verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun devamÄ± halinde petrol Ã¼retilmesine izin verilmeyeceÄŸi tehdidinde bulundu. 8 Mart'ta bu sorun, KYB'nin BaÄŸdatâ€™tan petrol konusunda koparttÄ±ÄŸÄ± Ã¼retim, daÄŸÄ±tÄ±m ve rafinaj tavizleriyle sona erdi.

Bu olaydan 6 gÃ¼n sonra 14 Mart tarihinde bu sefer KerkÃ¼k Valisi yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir genelgeyle kamu kurumlarda ve resmi yazÄ±ÅŸmalarda ArapÃ§a ve KÃ¼rtÃ§eâ€™yi birlikte kullanmayÄ± zorunlu hale getirdi. AynÄ± genelgede bugÃ¼nkÃ¼ bayrak krizinin ilk fitili ateÅŸlendi ve KerkÃ¼kâ€™teki kamu kurumlarÄ±nÄ±n tamamÄ±nda Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n Ã§ekilmesine kararÄ± verildi. Daha sonra gelen tepkiler Ã¼zerine Vali, bu kararÄ± Vilayet Meclisi'ne bÄ±raktÄ±. Sonunda 28 Mart gÃ¼nÃ¼ KerkÃ¼k Vilayet Meclisi'nce IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n kamu kurumlarÄ±na Irak bayraÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±na Ã§ekilmesi zorunlu hale getirildi.

BÃ–LGESEL VE ULUSAL Ã–LÃ‡EKTE Ä°KTÄ°DAR MÃœCADELESÄ°

BugÃ¼n KerkÃ¼k'te yaÅŸanan geliÅŸmeleri temelde iki ana eksen Ã§erÃ§evesinde incelemek mÃ¼mkÃ¼n:

1. IraklÄ± KÃ¼rtler arasÄ±ndaki siyasi dengeler

2. Irak'ta merkezi otoritenin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucunda ademi merkeziyetÃ§i eÄŸilimlerin gÃ¼Ã§lenmesi

KerkÃ¼k'teki son olaylar IraklÄ± KÃ¼rtlerin ortak bir siyasi manevrasÄ± gibi gÃ¶rÃ¼lebilir. Fakat, IKBY'de siyasetin kalÄ±cÄ± bir deÄŸiÅŸimin evresinde olduÄŸunu ve KerkÃ¼k'te Ã¼st Ã¼ste Ã§Ä±karÄ±lan krizlerin bunun bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemek yanlÄ±ÅŸ olmayacak. Elbette, IraklÄ± KÃ¼rtlerin tamamÄ± KerkÃ¼k'Ã¼n kendileri tarafÄ±ndan kontrol edilmesini istemektedir. KerkÃ¼k meselesi IraklÄ± KÃ¼rtlerin siyasi hayatÄ±nÄ±n en eski ve sembolik meselelerinden birisidir. Bu nedenle Irak'ta KÃ¼rt siyasi partilerin tamamÄ±, KerkÃ¼k'Ã¼n sÄ±rasÄ±yla BaÄŸdat tarafÄ±ndan yÃ¶netilmesinin engellenmesini, ayrÄ± bir federe bÃ¶lge haline gelmesini ve son olarak IKBY'ye katÄ±lmasÄ±nÄ± arzu etmektedir. Bu nedenle, KYB'nin KerkÃ¼k meselesini IKBY iÃ§ siyasetinde bir siyasi koz olarak kullanmak istediÄŸi diÄŸer partiler tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼lmesine raÄŸmen bu hamlelerin hiÃ§birisine itiraz edecek durumda deÄŸiller. Ancak KDP ve Goran baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgedeki diÄŸer partilerin KYB'nin bu adÄ±mlarÄ±nÄ± bÃ¶lgesel denklem Ã§erÃ§evesinde okumayÄ± ihmal etmediÄŸi bilinmelidir.

KERKÃœK'TE GÃœÃ‡LÃœ OLAN KÃœRT SÄ°YASÄ° PARTÄ°SÄ° KYB

Kamuoyundaki yaygÄ±n sÃ¶ylemin aksine, KerkÃ¼k'te gÃ¼Ã§lÃ¼ olan KÃ¼rt siyasi partisi Mesut Barzaniâ€™nin KDPâ€™si deÄŸil, Celal Talabaniâ€™nin KYB'sidir. KYB'nin gÃ¼cÃ¼ kamu kurumlarÄ±nda, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinde ve siyasi yetkililerin daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lmektedir. Elbette, KDP'nin de KerkÃ¼k'te kÄ±smi bir etkinliÄŸi bulunmaktadÄ±r. Ancak, Erbil'e yakÄ±n bÃ¶lgelerdeki petrol Ã¼retim merkezleri ile gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki sayÄ±sal ve etkinlik olarak KYB'den zayÄ±f askeri gÃ¼cÃ¼ bir yana bÄ±rakÄ±lÄ±rsa KerkÃ¼k'te KDP aÃ§Ä±kÃ§a KYB'den zayÄ±ftÄ±r. Ãœstelik, bÃ¶lgeyi tanÄ±yanlarÄ±n da hemfikir olduÄŸu konu, son dÃ¶nemde yaÅŸanan geliÅŸmelerin tetikleyicisinin KDP ve Mesut Barzani deÄŸil, KYB'nin en gÃ¼Ã§lÃ¼ lideri olarak gÃ¶rÃ¼len Hero Talabani ve onun KerkÃ¼k'teki en gÃ¼Ã§lÃ¼ mÃ¼ttefiki KerkÃ¼k Valisi Necmettin Kerim olduÄŸudur.

Tekrar etmek gerekirse, elbette KDP, KerkÃ¼k'Ã¼n IKBY'ye dahil olmasÄ±na karÅŸÄ± deÄŸil. Hatta, gelecekte ilan etmeyi arzuladÄ±ÄŸÄ± devletin KerkÃ¼k'Ã¼ de kapsamasÄ±nÄ± planlÄ±yor. Buna raÄŸmen, KDP'nin son dÃ¶nemde KerkÃ¼k'te dengeleri deÄŸiÅŸtirebilecek bir gÃ¼cÃ¼ yok. Hatta, KerkÃ¼k'Ã¼n tek taraflÄ± bir giriÅŸimle Ã¶n plana Ã§Ä±kmasÄ± KDP'nin stratejik Ã§Ä±karlarÄ±yla uyuÅŸmuyor.

2017'de IKBY'de yapÄ±lmasÄ± planlanan seÃ§im Ã¶ncesi bÃ¶lgede siyasi dengeler son derece hassas. Bu sÃ¼reÃ§te atÄ±lacak her adÄ±m bÃ¶lgedeki siyasal dengeleri etkileyebilir. Bu nedenle son dÃ¶nemde Mesut Barzani baÅŸta olmak Ã¼zere KDP'li yetkililer, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, devlet inÅŸasÄ± ve yeni sÄ±nÄ±rlar gibi konularÄ± sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme getirmektedir.

Buna karÅŸÄ±lÄ±k, yaklaÅŸan seÃ§im Ã¶ncesinde 'baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k' sÃ¶ylemi nasÄ±l Mesut Barzani iÃ§in bir siyasi koz ise KerkÃ¼k'Ã¼n filli olmanÄ±n Ã¶tesinde sembolik olarak da IKBY'ye eklemlenme sÃ¼reci KYB'nin gÃ¼Ã§lÃ¼ bir siyasi kozudur. Ancak KerkÃ¼k'Ã¼n siyasetteki bu sembolik adÄ±mlarÄ±n Ã¶tesinde bir anlamÄ± daha var. Son Ã¼Ã§ yÄ±lda IKBY'nin fiili olarak kontrol ettiÄŸi topraklar, Musul'un kuzeyi, KerkÃ¼k, Selahattin'in kuzeyinde Tuzhurmatu ve Diyala'nÄ±n bazÄ± bÃ¶lgelerine doÄŸru ciddi Ã¶lÃ§Ã¼de geniÅŸledi. Bu durum IKBY'nin sadece BaÄŸdat ile iliÅŸkisinde sorunlar Ã§Ä±karmadÄ±. AynÄ± zamanda kendi iÃ§indeki gÃ¼Ã§ dengesinde de deÄŸiÅŸiklikler yarattÄ±. KDP'nin Musul'un kuzeyindeki ilerlemesini dengelemek iÃ§in KYB'nin elindeki en Ã¶nemli koz KerkÃ¼k. Bu nedenle KerkÃ¼k sadece IKBY'nin gelecekte baÄŸÄ±msÄ±z olmasÄ± halinde sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n belirlenmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan deÄŸil, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sonrasÄ± dÃ¶nemdeki siyasi dengeler aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nemli bir yer taÅŸÄ±yor.

PETROL GELÄ°RLERÄ°NÄ°N PAYLAÅžIMI

KerkÃ¼k'te KDP ve KYB arasÄ±ndaki siyasi dengelerin diÄŸer bir ayaÄŸÄ± da petrol gelirlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± zenginlik. KerkÃ¼k sadece Irak'Ä±n deÄŸil dÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli petrol kentlerinden birisi. Ancak Irak'ta petrol gelirlerinin kontrolÃ¼ ve daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadar dÃ¼zenli ve merkezi bir irade tarafÄ±ndan yÃ¶netiliyor deÄŸil. Ãœretim, iÅŸleme ve daÄŸÄ±tÄ±m aÅŸamalarÄ±nÄ±n her birinde yoÄŸun bir karaborsa ve kuraldÄ±ÅŸÄ± uygulamalar hakim. Bu nedenle petrolÃ¼n 'kimin bÃ¶lgesinde' Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, en az Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± kadar Ã¶nemli hale geliyor. Daha aÃ§Ä±k bir ifadeyle petrolÃ¼n Ã¼retim yerini kontrol eden parti/grup/ittifak ya da hangi aktÃ¶rse Ã¶zel finansal kaynaklara sahip hale geliyor. Bu durum vilayetlerin petrol Ã¼retiminden aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel payÄ±n Ã¶tesinde farklÄ± patronaj iliÅŸkilerinin olduÄŸunu da gÃ¶steriyor. Yani Irak'ta petrol sadece merkezi hÃ¼kÃ¼metin denetiminde bir kaynak deÄŸil aynÄ± zamanda Ã§eÅŸitli Ã§Ä±kar odaklarÄ± iÃ§in temel geÃ§im kaynaÄŸÄ± niteliÄŸinde.

Bu nedenle KerkÃ¼k denilince akla siyasi ve stratejik hedefler kadar dar grup Ã§Ä±karlarÄ± da gelmeli. DiÄŸer bÃ¶lgelerde petrol gelirlerinden dÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ±na inanan KYB'nin KerkÃ¼k'teki son giriÅŸimleri, ÅŸehrin petrol rezervinin nasÄ±l ve kimler tarafÄ±ndan kontrol edileceÄŸine iliÅŸkin Ã¶nemli bir denge yaratmasÄ± anlamÄ±nda da Ã¶nemli. AÃ§Ä±kÃ§asÄ±, KYB, KDP'nin diÄŸer petrol anlaÅŸmalarÄ± ve diÄŸer kalemlerden saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gelire karÅŸÄ± KerkÃ¼k'Ã¼ dengeleyici bir ekonomik gÃ¼Ã§ olarak gÃ¶rÃ¼yor.

MERKEZÄ° OTORÄ°TENÄ°N ZAYIFLAMASI

Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti son Ã¼Ã§ yÄ±lda bÃ¼yÃ¼k sorunlar yaÅŸadÄ±. BunlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ ve en bilineni DEAÅž'Ä±n yaratmÄ±ÅŸ olduÄŸu egemenlik sorunu. Irak hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkenin 3'te 1â€™inden fazla bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bir Ã¶rgÃ¼te karÅŸÄ± kaybetti ve geri alabilmek iÃ§in bu ÅŸehirleri yakÄ±p yÄ±kmak zorunda kalÄ±yor.

Ancak BaÄŸdat ile IKBY arasÄ±ndaki egemenlik sorunlarÄ± DEAÅž ile baÅŸlamadÄ±. Irak'ta tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeler olarak bilinen hat, sadece idari bir mesele deÄŸil aynÄ± zamanda Ã¼lkede iktidarÄ±n niteliÄŸine iliÅŸkin bir sorun. Bu konuda BaÄŸdat sÃ¼rekli bir gerileme eÄŸilimi iÃ§inde. Irak'ta istikrarÄ±n merkeziyetÃ§ilikten mi ademi merkeziyetÃ§ilikten mi geÃ§tiÄŸi ayrÄ± bir tartÄ±ÅŸma konusu. Fakat ÅŸurasÄ± bir gerÃ§ek; Irak'ta ne Erbil ne de SÃ¼leymaniye, BaÄŸdat hÃ¼kÃ¼metinden askeri veya siyasi olarak Ã§ekinmiyor. Her ikisi iÃ§in de BaÄŸdat'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n deÄŸeri ve yaptÄ±rÄ±m kapasitesi Ã§ok zayÄ±f.

Ã–zellikle askeri konular sÃ¶zkonusu olduÄŸunda bu durum daha aÃ§Ä±k hale geliyor. BaÄŸdat'Ä±n KÃ¼rtler karÅŸÄ±sÄ±nda askeri bir Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ bulunmuyor. Bu nedenle stratejik konulardaki oldu-bittileri zamana yayarak Ã§Ã¶zme eÄŸilimine giriyor. Ãœstelik, Musul'u kontrol etse dahi ciddi bir iÃ§ gÃ¼venlik zafiyetiyle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ± bilen BaÄŸdat'Ä±n KerkÃ¼k baÅŸta olmak Ã¼zere tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgelerde IKBY'nin fiili otoritesine karÅŸÄ± koyma kapasitesi yok. Bu nedenle herhangi bir siyasi caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k da yaratamÄ±yor. BaÄŸdat'Ä±n elindeki tek koz bÃ¼tÃ§eden ayrÄ±lan payÄ±n tahsisatÄ±. Bu koz zaman zaman etkili olsa da Musul operasyonu sÃ¼rerken peÅŸmergeye duyulan ihtiyaÃ§ nedeniyle kullanÄ±labilirliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼k. Ãœstelik Irak ordusunun Musul'da giriÅŸtiÄŸi yoÄŸun ÅŸehir savaÅŸÄ± ve HaÅŸdi Åžabi'nin daÄŸÄ±nÄ±klÄ±ÄŸÄ± gibi faktÃ¶rler Irak hÃ¼kÃ¼metinin tepkilerinin ancak sÃ¶ylem dÃ¼zeyinde kalmasÄ±na neden oluyor.

BaÄŸdat zayÄ±f kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece Ã¼lkenin diÄŸer kÄ±sÄ±mlarÄ±nda da yeni federal talepler ya da sÄ±nÄ±rlarÄ±n geÃ§ici olarak deÄŸiÅŸimi konusunda geri adÄ±m atacaktÄ±r.

Ã–zetle, KerkÃ¼k'Ã¼n iÃ§indeki bu giriÅŸimi bazÄ± bakanlar kiÅŸisel olarak kÄ±nasa bile sonuÃ§ta BaÄŸdatâ€™Ä±n geliÅŸmelere karÅŸÄ± elinde en azÄ±ndan kÄ±sa vadede Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kozu bulunmuyor. Fakat, uzun vadeli deÄŸerlendirildiÄŸinde KerkÃ¼kâ€™teki bu geliÅŸmelerin Irakâ€™ta Ã§atÄ±ÅŸma potansiyelinin yÃ¼ksek olduÄŸu sahalara yenisini eklediÄŸi sÃ¶ylenebilir.

YEREL UNSURLARDAN TEPKÄ°LER ALIYOR

KerkÃ¼kâ€™te son dÃ¶nemdeki geliÅŸmelerin yapÄ±sal nedenleri yukarÄ±da Ã¶zetlenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Ancak bunlara bir noktanÄ±n daha eklenmesi gerekir; ne IraklÄ± yetkililerin ne bÃ¶lge Ã¼lkelerinin ne de uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin KerkÃ¼k konusunda yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamalarÄ±n caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan mevcut geliÅŸmeleri tersine Ã§evirme ihtimali Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k. Bununla birlikte, KerkÃ¼kâ€™te her geÃ§en gÃ¼n yÃ¼kselen bir yerel tepki fark ediliyor. TÃ¼rkmenler ve Araplar sadece bayrak meselesinde deÄŸil daha Ã¶nce peÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin konuÅŸlanmasÄ± ve petrol kuyularÄ±na el konulmasÄ± meselelerinde de tepki gÃ¶stermiÅŸlerdi.

Ancak KerkÃ¼kâ€™te AraplarÄ±n eli kolu baÄŸlÄ±. KerkÃ¼kâ€™te AraplarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli ilÃ§e olan Havice halen DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼ altÄ±nda bulunuyor. AyrÄ±ca ÅŸehir merkezindeki Araplar Ã¼zerinde DEAÅž ile iÅŸbirliÄŸi yapabilecekleri ÅŸÃ¼phesi nedeniyle aÄŸÄ±r bir baskÄ± kurulmuÅŸ durumda. AyrÄ±ca KerkÃ¼kâ€™teki gÃ¼Ã§lÃ¼ Arap aÅŸiretlerinin Ã§oÄŸu etkilerini yitirmiÅŸ halde. Bu nedenle Araplardan gelen tepkinin dozu dÃ¼ÅŸÃ¼k, etkisi ise sÄ±nÄ±rlÄ±. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, TÃ¼rkmenlerde son geliÅŸmelerden duyulan tepki daha yÃ¼ksek. Ancak TÃ¼rkmenlerin Ã§oÄŸu kendilerinin siyaseten yalnÄ±z bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸunu hissediyor. AyrÄ±ca, geliÅŸmeleri engelleyecek Ã§apta bir gÃ¼Ã§leri de yok. Bu sÃ¼reÃ§ten muhtemelen iki aktÃ¶r karlÄ± Ã§Ä±kacak: KYB ve HaÅŸdi Åžabi.

KYBâ€™nin etki sahasÄ±nÄ± geniÅŸletmesinin Ã¶tesinde kendi siyasal atmosferinde Ã¶nemli bir kazanÄ±m elde edebileceÄŸi sÃ¶ylenebilir. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, Irak ordusunun tamamen Ã§ekildiÄŸi bir ortamda TÃ¼rkmenler ve hatta SÃ¼nni AraplarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n, kendilerini oluÅŸan baskÄ±dan kurtarabilecek dayanak noktasÄ± olarak ÅŸehirde gÃ¼cÃ¼nÃ¼ yavaÅŸÃ§a ve kademeli olarak arttÄ±ran HaÅŸdi Åžabiâ€™den beklenti iÃ§ine girmesi mÃ¼mkÃ¼n.

Ã–yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ki KerkÃ¼kâ€™te bayrak krizi kÄ±sa vadede karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z son kriz olmayacak. Fakat uzun vadede, DEAÅž sonrasÄ± Irakâ€™ta KerkÃ¼kâ€™Ã¼ Ã§atÄ±ÅŸma ihtimali yÃ¼ksek bÃ¶lgelerde en Ã¼stlere yazmak gerekecek.

[DoÃ§. Dr. Serhat Erkmen, Ahi Evran Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi, 21.YÃ¼zyÄ±l TÃ¼rkiye EnstitÃ¼sÃ¼ OrtadoÄŸu ve Afrika MasasÄ± BaÅŸkanÄ±]

KAYNAK: AA

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