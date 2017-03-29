GÃ¼ncelleme: 03:29, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°HH'dan Libya'lÄ± ailelere gÄ±da yardÄ±mÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleriÂ (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±,Â Libya'nÄ±nÂ SirteÂ kentindeÂ savaÅŸtan etkilenen ihtiyaÃ§ sahiplerine gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulundu.

Ä°HH YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Ahmet SarÄ±kurt yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°HH olarak Libya'da yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Trablus merkezli Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti'ne (UMH) baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerce DEAÅž'tan kurtarÄ±lan Sirte kentindekiÂ 400 aileye gÄ±da yardÄ±mÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

AMELÄ°YATLAR Ä°Ã‡Ä°N GEREKLÄ° OLAN ARAÃ‡ GEREÃ‡LERÄ°N Ã‡OÄžU EKSÄ°K

SarÄ±kurt, TÃ¼rkiye'nin Libya halkÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼nde ayrÄ± bir yeri olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "BÃ¶lgede TÃ¼rkiye Ã§ok seviliyor. Bizde bu sevgiye layÄ±k olmak iÃ§in Libya halkÄ±nÄ±n isteklerine elimizden geldiÄŸince cevap vermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ancak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yoÄŸunluÄŸu ve uzamasÄ± neticesinde Ã¼lkede istikrarÄ±n saÄŸlanamamasÄ± sebebiyle insanlarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ± gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artÄ±yor. Ã–zellikle saÄŸlÄ±k alanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k aÃ§Ä±klar var. SaÄŸlÄ±k merkezlerine ilaÃ§ yardÄ±mÄ±nda bulunuyoruz. Hastanelerde bulunan diyaliz makinasÄ±, rÃ¶ntgen cihazlarÄ± ve yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesi gibi cihazlarÄ±n bir Ã§oÄŸu yedek parÃ§a eksikliÄŸi sebebiyle kullanÄ±lamaz durumda. Ameliyatlar iÃ§in gerekli olan araÃ§ gereÃ§lerin Ã§oÄŸu eksik bununla birlikte tansiyon, ÅŸeker, bÃ¶brek, kalp ve kanser ilaÃ§larÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere ilaÃ§ eksiÄŸi hÄ±zla artÄ±yor." dedi.

Faaliyetlerini Libya'daki Sivil Toplum KuruluÅŸlarÄ± ile koordinasyon iÃ§inde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini ifade eden SarÄ±kurt, Libya'da olaylarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk andan itibaren taraf gÃ¶zetmeden Ã¼lkenin tÃ¼m bÃ¶lgelerinde yardÄ±ma muhtaÃ§ kiÅŸilere ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na vurgu yaptÄ±.