Everest'te bÃ¼yÃ¼k bahar temizliÄŸi

Nepal'de baharda baÅŸlayacak tÄ±rmanma sezonu Ã¶ncesi Ã§Ã¶plerin toplanmasÄ± iÃ§inÂ Everest'e devasaÂ Ã§Ã¶p torbalarÄ±Â gÃ¶nderiliyor.Â
Nepal Sefer Ä°ÅŸletmecileri DerneÄŸinden Dambar Parajuli, daÄŸcÄ±lÄ±k organizatÃ¶rlerin, Everest DaÄŸÄ±'ndaki Ã§Ã¶plerin toplanmasÄ± iÃ§inÂ tÄ±rmanÄ±cÄ±lara bÃ¼yÃ¼k Ã§Ã¶p poÅŸetleri verdiÄŸini ve bunlarÄ±n daha sonra helikopterlerle ana kampa taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
TÄ±rmanÄ±cÄ±lar, kÄ±lavuzlar ve hamallar tarafÄ±ndan daÄŸÄ±n Ã¼st kesimlerine taÅŸÄ±nacak Ã§Ã¶p poÅŸetlerinin merkezde toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Parajuli, her bir poÅŸetin 80 kilogram Ã§Ã¶p alabileceÄŸini ifade etti.
Parajuli, dolu torbalarÄ±n helikopterlerle kampa gÃ¶tÃ¼rÃ¼leceÄŸini sÃ¶yledi.
Genelde nisan ayÄ±nda bÃ¶lgeye gelerek, mayÄ±s ayÄ±nda havalar gÃ¼zelleÅŸince zirveye tÄ±rmanmaya Ã§alÄ±ÅŸan daÄŸcÄ±lar, ardÄ±nda Ã§ok sayÄ±da Ã§Ã¶p bÄ±rakÄ±yor.
Nepal'de baharda baÅŸlayacak tÄ±rmanma sezonu Ã¶ncesi Ã§Ã¶plerin toplanmasÄ± iÃ§in Everest'e devasa Ã§Ã¶p torbalarÄ± gÃ¶nderiliyor
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