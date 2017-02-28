ABD'de robotlar insanlarÄ± iÅŸinden ediyor

ABD'de yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma, fabrikalardaÂ robotlarÄ±n giderek insanlarÄ±n yerini almakta olduÄŸunu ortaya koydu.

Ulusal Ekonomik AraÅŸtÄ±rma BÃ¼rosu adlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan birÂ araÅŸtÄ±rma, Ã¼lkede Ã¼retimde otomasyonun geliÅŸmesininÂ belirgin bir istihdam kaybÄ±na ve maaÅŸlarda azalmayaÂ yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

MassachusettsÂ Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼nden (MIT) Â Prof. Dr. Daron AcemoÄŸlu ve Boston ÃœniversitesindenÂ Dr. Pascual Restrepo tarafÄ±ndan kaleme alÄ±nan Ã§alÄ±ÅŸmada, ABD'deÂ 1990-2007 yÄ±llarÄ±ndaki istihdam ve Ã¼cret verilerini inceleyen araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, bu dÃ¶nemde fabrikalara yerleÅŸtirilen her birÂ robota karÅŸÄ±lÄ±k ortalama 6,2 iÅŸ gÃ¼cÃ¼ kaybÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.

SÃ¶z konusu dÃ¶nemde sanayi kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n her bin iÅŸÃ§i baÅŸÄ±na birÂ robotÂ monte ettiklerini kaydeden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, bunun Ã¼cretlerde yÃ¼zde 0,25 ila yÃ¼zde 0,5 arasÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

EN FAZLA Ä°STÄ°HDAM KAYBI YAÅžANAN MESLEK GRUPLARI

Otomasyonun, istihdam Ã¼zerindeki etkisinin tÃ¼m sektÃ¶rlerde hissedildiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen AcemoÄŸlu ve Restrepo, en fazla istihdam kaybÄ±nÄ±n ise mavi yakalÄ±lar, operatÃ¶rler, montaj hattÄ± iÅŸÃ§ileri, makinistler ve diÄŸer ulaÅŸtÄ±rma iÅŸÃ§ilerinde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

ABD'de sanayi Ã¼retimindeÂ robotlardan yararlanma oranÄ±nÄ±n henÃ¼z gÃ¶receli olarak dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu kaydedenÂ AcemoÄŸlu ve Restrepo,Â "RobotlarÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± geÃ§en 20 yÄ±ldaki temposunda devam ederse, bunun iÅŸ gÃ¼cÃ¼ piyasasÄ±na etkisi beklenenden fazla olacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.