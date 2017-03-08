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22:18, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba
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21:58, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

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Yeni KHK yayÄ±nlandÄ±
Yeni KHK yayÄ±nlandÄ±

688 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname Resmi Gazete'de yayÄ±nlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 688 sayÄ±lÄ± yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 15, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 90, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 83 ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 76 kamu personeli gÃ¶revden ihraÃ§ edildi. AyrÄ±ca 416 kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶reve iade edildi.

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