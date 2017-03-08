Yeni KHK yayÄ±nlandÄ±

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 688 sayÄ±lÄ± yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 15, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 90, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 83 ve Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 76 kamu personeli gÃ¶revden ihraÃ§ edildi. AyrÄ±ca 416 kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶reve iade edildi.
MGK bildirisinde, "TÃ¼rk siyasetÃ§i ve devlet adamlarÄ±na karÅŸÄ± bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinde muhatap hÃ¼kÃ¼metlerce sergilenen uluslararasÄ± hukuk kurallarÄ±na ve diplomatik teamÃ¼llere aykÄ±rÄ± tutum ve davranÄ±ÅŸlar deÄŸerlendirildi." ifadesine yer verildi
Munzur Ãœniversitesi, TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanÄ± Alman milletvekili Ã–zdemir'e verdiÄŸi fahri bilim doktora unvanÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve ulusu incitici tavÄ±r ve davranÄ±ÅŸlarÄ± sebebiyle geri aldÄ±
AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit GÃ¼l, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "KararÄ±mÄ±z Evet CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Sorular ve Cevaplar" kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±yla anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin merak edilen sorularÄ± cevapladÄ±
TÃ¼rk EÄŸitim-Sen KadÄ±n KomisyonlarÄ±nca, baÅŸta evlilik programlarÄ± olmak Ã¼zere bazÄ± program ve dizilerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Radyo Televizyon Ãœst Kuruluna baÅŸvuruda bulunuldu
KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece-SefakÃ¶y-BaÅŸakÅŸehir arasÄ±nda yapÄ±lacak Ä°stanbul havarayÄ±n ihalesi tamamlandÄ±. SÃ¶zleÅŸme aÅŸamasÄ±na gelinen projenin 2019'da hizmete girmesi planlanÄ±yor.
Darbe giriÅŸiminden Ã¶nce aÃ§Ä±lan ve aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in de bulunduÄŸu 73 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± FETÃ–/PDY Ã§atÄ± davasÄ± duruÅŸmasÄ±nda gazeteci-yazar Fehmi Koru tanÄ±k olarak dinlendi
FETÃ–'nÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 43 ÅŸÃ¼pheli polis, tutuklanmalarÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi
SÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Pakistan, Nepal, Hindistan ve Filistin uyruklu 26 kiÅŸi, GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildi
Emekli gÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n yerine alÄ±nan 223 korucu dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yemin etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Milli GÃ¼venlik Kurulu toplantÄ±sÄ± sona erdi
AdÄ±yaman'da sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 3 kiÅŸi tutuklandÄ±.
Ä°stanbul'da FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla tutuklu 18 denizci askerin, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, ikametgahÄ± baÅŸka illerde olan tÃ¼m sanÄ±klar yÃ¶nÃ¼nden yetkisizlik kararÄ± verildi
ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Adil Ã–ksÃ¼z ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince ÅžÄ±rnak AnÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyonda, PKK Ã¼yelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± 11 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi
Irak Hac ve Umre BakanÄ± El-AtÄ±yye, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez'e gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ziyarette, karayoluyla Hac teklifinde bulundu