21:58, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Yeni KHK yayÄ±nlandÄ±; Ä°ade edilenlerin tam listesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 688 sayÄ±lÄ± yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

YayÄ±nlanan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile 416 kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶reve iade edildi.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 76, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 90, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 15 kiÅŸi, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden 24 kiÅŸi, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan da 83 kiÅŸi ihraÃ§ edildi.Â

688 SayÄ±lÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda BazÄ± Tedbirlerin AlÄ±nmasÄ± HakkÄ±ndaki Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. KHK ile daha Ã¶nce kamudaki gÃ¶revlerinden Ã§Ä±karÄ±lan 416 kiÅŸi gÃ¶revlerine dÃ¶nebilecek.Â

GÃ¶reve iade edilen memurlarÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu kurumlar Â ÅŸÃ¶yle:

KHK'nÄ±n ekindeki listeye gÃ¶re,

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Mahalli Ä°dareler personelinden 90,

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 83,

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan 76,

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan 37,

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Sosyal GÃ¼venlik Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan 24â€™er,

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 15,

KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden 9,

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 7'ÅŸer,

Devlet DemiryollarÄ± Ä°ÅŸletmesi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°ller BankasÄ±ndan 5'er,

YargÄ±tay, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden 4'er,

DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden 3'er,

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu, TÃ¼rkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AÅž. Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve TÃ¼rkiye Demiryolu MakinalarÄ± Sanayi Anonim Åžirketi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden 2'ÅŸer,

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± GÃ¶Ã§ Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, SayÄ±ÅŸtay ile BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden birer kiÅŸi gÃ¶reve iade edildi.Â

GÃ–REVE 10 GÃœN Ä°Ã‡Ä°NDE BAÅžLAMALARI GEREKÄ°YOR

KHK'nÄ±n yayÄ±mlanmasÄ±yla gÃ¶revlerine iade edilenlerin 10 gÃ¼n iÃ§inde gÃ¶reve baÅŸlamalarÄ± gerekiyor. Bu sÃ¼rede gÃ¶reve baÅŸlamayanlar Ã§ekilmiÅŸ sayÄ±lacak.Â

GÃ¶reve baÅŸlayanlara, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± tarihten gÃ¶reve baÅŸladÄ±klarÄ± tarihe kadar geÃ§en sÃ¼reye tekabÃ¼l eden mali ve sosyal haklarÄ± Ã¶denecek. Bu kiÅŸiler, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ±ndan dolayÄ± herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. SÃ¶z konusu personelin gÃ¶revlerine iadesi, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± tarihte bulunduklarÄ± yÃ¶neticilik gÃ¶revi dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶ÄŸrenim durumlarÄ± ve kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak aylÄ±k derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yapÄ±labilecek.

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