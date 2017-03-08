Yeni KHK yayÄ±nlandÄ±; Ä°ade edilenlerin tam listesi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 688 sayÄ±lÄ± yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
YayÄ±nlanan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile 416 kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶reve iade edildi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 76, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 90, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 15 kiÅŸi, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden 24 kiÅŸi, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan da 83 kiÅŸi ihraÃ§ edildi.Â
688 SayÄ±lÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda BazÄ± Tedbirlerin AlÄ±nmasÄ± HakkÄ±ndaki Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname, Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. KHK ile daha Ã¶nce kamudaki gÃ¶revlerinden Ã§Ä±karÄ±lan 416 kiÅŸi gÃ¶revlerine dÃ¶nebilecek.Â
GÃ¶reve iade edilen memurlarÄ±n baÄŸlÄ± olduÄŸu kurumlar Â ÅŸÃ¶yle:
KHK'nÄ±n ekindeki listeye gÃ¶re,
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Mahalli Ä°dareler personelinden 90,
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 83,
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan 76,
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±ndan 37,
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Sosyal GÃ¼venlik Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan 24â€™er,
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 15,
KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden 9,
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 7'ÅŸer,
Devlet DemiryollarÄ± Ä°ÅŸletmesi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°ller BankasÄ±ndan 5'er,
YargÄ±tay, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden 4'er,
DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden 3'er,
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu, TÃ¼rkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AÅž. Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve TÃ¼rkiye Demiryolu MakinalarÄ± Sanayi Anonim Åžirketi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden 2'ÅŸer,
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± GÃ¶Ã§ Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, SayÄ±ÅŸtay ile BasÄ±n YayÄ±n ve Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden birer kiÅŸi gÃ¶reve iade edildi.Â
KHK'nÄ±n yayÄ±mlanmasÄ±yla gÃ¶revlerine iade edilenlerin 10 gÃ¼n iÃ§inde gÃ¶reve baÅŸlamalarÄ± gerekiyor. Bu sÃ¼rede gÃ¶reve baÅŸlamayanlar Ã§ekilmiÅŸ sayÄ±lacak.Â
GÃ¶reve baÅŸlayanlara, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± tarihten gÃ¶reve baÅŸladÄ±klarÄ± tarihe kadar geÃ§en sÃ¼reye tekabÃ¼l eden mali ve sosyal haklarÄ± Ã¶denecek. Bu kiÅŸiler, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ±ndan dolayÄ± herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. SÃ¶z konusu personelin gÃ¶revlerine iadesi, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± tarihte bulunduklarÄ± yÃ¶neticilik gÃ¶revi dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶ÄŸrenim durumlarÄ± ve kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak aylÄ±k derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yapÄ±labilecek.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n bittiÄŸini belirterek, "Bundan sonra ihtiyaÃ§ olmasÄ± halinde artÄ±k yapÄ±labilecek bir hareket artÄ±k baÅŸka bir isimle anÄ±lacak." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ ProfesÃ¶rÃ¼ Aybet'i CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± olarak atadÄ±
Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan 688 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile 416 kiÅŸi kamudaki gÃ¶revlerine iade edildi
MGK bildirisinde, "TÃ¼rk siyasetÃ§i ve devlet adamlarÄ±na karÅŸÄ± bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinde muhatap hÃ¼kÃ¼metlerce sergilenen uluslararasÄ± hukuk kurallarÄ±na ve diplomatik teamÃ¼llere aykÄ±rÄ± tutum ve davranÄ±ÅŸlar deÄŸerlendirildi." ifadesine yer verildi
Munzur Ãœniversitesi, TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanÄ± Alman milletvekili Ã–zdemir'e verdiÄŸi fahri bilim doktora unvanÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve ulusu incitici tavÄ±r ve davranÄ±ÅŸlarÄ± sebebiyle geri aldÄ±
AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit GÃ¼l, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "KararÄ±mÄ±z Evet CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Sorular ve Cevaplar" kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±yla anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin merak edilen sorularÄ± cevapladÄ±
TÃ¼rk EÄŸitim-Sen KadÄ±n KomisyonlarÄ±nca, baÅŸta evlilik programlarÄ± olmak Ã¼zere bazÄ± program ve dizilerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Radyo Televizyon Ãœst Kuruluna baÅŸvuruda bulunuldu
KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece-SefakÃ¶y-BaÅŸakÅŸehir arasÄ±nda yapÄ±lacak Ä°stanbul havarayÄ±n ihalesi tamamlandÄ±. SÃ¶zleÅŸme aÅŸamasÄ±na gelinen projenin 2019'da hizmete girmesi planlanÄ±yor.
Darbe giriÅŸiminden Ã¶nce aÃ§Ä±lan ve aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in de bulunduÄŸu 73 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± FETÃ–/PDY Ã§atÄ± davasÄ± duruÅŸmasÄ±nda gazeteci-yazar Fehmi Koru tanÄ±k olarak dinlendi
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AdÄ±yaman'da sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 3 kiÅŸi tutuklandÄ±.
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ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Adil Ã–ksÃ¼z ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±