CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yeni baÅŸdanÄ±ÅŸman

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ ProfesÃ¶rÃ¼Â GÃ¼lnur Aybet'i,Â CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±Â olarak atadÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, 2014-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda BahÃ§eÅŸehir Ãœniversitesi Siyaset Bilimi ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve BAUCESS GÃ¼venlik AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi kurucu direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan Prof. Dr. Aybet, 2013'te Ä°stanbul Ã–zyeÄŸin Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kurdu.
Aybet, 2001-2013 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Kent Ãœniversitesi Ä°ngiltere'de uluslararasÄ± gÃ¼venlik alanÄ±nda ilk yÃ¼ksek lisans programÄ±nÄ± kurdu ve yÃ¶netti.
Ä°ngiltere Nottingham Ãœniversitesi ve Ankara Bilkent Ãœniversitelerinde Ã¶ÄŸretim Ã¼yeliÄŸi yapan Aybet, Royal Holloway, Londra Ãœniversitesi Ekonomi ve Kamu YÃ¶netimi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden lisans derecesini aldÄ±.
Aybet, uluslararasÄ± iliÅŸkiler alanÄ±nda Southampton Ãœniversitesinde yÃ¼ksek lisans, Londra King's College'da savaÅŸ bilimleri alanÄ±nda ikinci yÃ¼ksek lisansÄ±nÄ± yaptÄ±, doktorasÄ±nÄ± Nottingham Ãœniversitesinde uluslararasÄ± iliÅŸkiler alanÄ±nda tamamladÄ±.
GÃ¼lnur Aybet, British Akademi, NATO ve TUBÄ°TAK tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len birÃ§ok projenin yÃ¶neticiliÄŸini de yaptÄ±.
School of Advanced International Studies (SAIS), John Hopkins Ãœniversitesi, St Antony's College, Oxford Ãœniversitesi ve Woodrow Wilson Center da misafir araÅŸtÄ±rmacÄ± olarak bulunan Aybet, 2009'da The Times gazetesi tarafÄ±ndan Ä°ngiltere'nin en gÃ¼Ã§lÃ¼ 20 MÃ¼slÃ¼man kadÄ±nÄ±ndan biri seÃ§ildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ ProfesÃ¶rÃ¼ Aybet'i CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± olarak atadÄ±
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TÃ¼rk EÄŸitim-Sen KadÄ±n KomisyonlarÄ±nca, baÅŸta evlilik programlarÄ± olmak Ã¼zere bazÄ± program ve dizilerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Radyo Televizyon Ãœst Kuruluna baÅŸvuruda bulunuldu
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Darbe giriÅŸiminden Ã¶nce aÃ§Ä±lan ve aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in de bulunduÄŸu 73 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± FETÃ–/PDY Ã§atÄ± davasÄ± duruÅŸmasÄ±nda gazeteci-yazar Fehmi Koru tanÄ±k olarak dinlendi
FETÃ–'nÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 43 ÅŸÃ¼pheli polis, tutuklanmalarÄ± talebiyle hakimliÄŸe sevk edildi
SÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan Pakistan, Nepal, Hindistan ve Filistin uyruklu 26 kiÅŸi, GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildi
Emekli gÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n yerine alÄ±nan 223 korucu dÃ¼zenlenen tÃ¶rende yemin etti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Milli GÃ¼venlik Kurulu toplantÄ±sÄ± sona erdi
AdÄ±yaman'da sosyal medyada terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 3 kiÅŸi tutuklandÄ±.
Ä°stanbul'da FETÃ–/PDY'nin ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla tutuklu 18 denizci askerin, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi" suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, ikametgahÄ± baÅŸka illerde olan tÃ¼m sanÄ±klar yÃ¶nÃ¼nden yetkisizlik kararÄ± verildi
ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Adil Ã–ksÃ¼z ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince ÅžÄ±rnak AnÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyonda, PKK Ã¼yelerinin kullandÄ±ÄŸÄ± 11 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi