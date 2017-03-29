22:23, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yeni baÅŸdanÄ±ÅŸman





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ ProfesÃ¶rÃ¼ Aybet'i CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± olarak atadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ ProfesÃ¶rÃ¼Â GÃ¼lnur Aybet'i,Â CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ±Â olarak atadÄ±. GÃœLNUR AYBET KÄ°MDÄ°R? CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, 2014-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda BahÃ§eÅŸehir Ãœniversitesi Siyaset Bilimi ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve BAUCESS GÃ¼venlik AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi kurucu direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan Prof. Dr. Aybet, 2013'te Ä°stanbul Ã–zyeÄŸin Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kurdu. Aybet, 2001-2013 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Kent Ãœniversitesi Ä°ngiltere'de uluslararasÄ± gÃ¼venlik alanÄ±nda ilk yÃ¼ksek lisans programÄ±nÄ± kurdu ve yÃ¶netti. Ä°ngiltere Nottingham Ãœniversitesi ve Ankara Bilkent Ãœniversitelerinde Ã¶ÄŸretim Ã¼yeliÄŸi yapan Aybet, Royal Holloway, Londra Ãœniversitesi Ekonomi ve Kamu YÃ¶netimi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden lisans derecesini aldÄ±. Aybet, uluslararasÄ± iliÅŸkiler alanÄ±nda Southampton Ãœniversitesinde yÃ¼ksek lisans, Londra King's College'da savaÅŸ bilimleri alanÄ±nda ikinci yÃ¼ksek lisansÄ±nÄ± yaptÄ±, doktorasÄ±nÄ± Nottingham Ãœniversitesinde uluslararasÄ± iliÅŸkiler alanÄ±nda tamamladÄ±. GÃ¼lnur Aybet, British Akademi, NATO ve TUBÄ°TAK tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len birÃ§ok projenin yÃ¶neticiliÄŸini de yaptÄ±. School of Advanced International Studies (SAIS), John Hopkins Ãœniversitesi, St Antony's College, Oxford Ãœniversitesi ve Woodrow Wilson Center da misafir araÅŸtÄ±rmacÄ± olarak bulunan Aybet, 2009'da The Times gazetesi tarafÄ±ndan Ä°ngiltere'nin en gÃ¼Ã§lÃ¼ 20 MÃ¼slÃ¼man kadÄ±nÄ±ndan biri seÃ§ildi.

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