DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
00:00, 30 Mart 2017 PerÅŸembe
OrtadoÄŸu
23:55, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Suriye'de sivil katliamÄ±: 33 Ã¶lÃ¼
Suriye'de sivil katliamÄ±: 33 Ã¶lÃ¼
Foto: ArÅŸiv

Almanya'ya ait tornado keÅŸif uÃ§aklarÄ±nÄ±n 19 Mart'ta Rakka yakÄ±nÄ±nda Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerine verdiÄŸi, ardÄ±ndan en az 33 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi iddia edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Alman Hava Kuvvetlerinin,Â RakkaÂ kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki bir kÃ¶yde okula dÃ¼zenlenen ve en azÂ 33 sivilinÂ Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼Â hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda dahli olduÄŸu iddia edildi.

NDR, WDR ve SÃ¼ddeutsche gazetesinin ortak haberine gÃ¶re, DAEÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonda yer alan Almanya'ya ait tornado keÅŸif uÃ§aklarÄ±nÄ±n 19 Mart'ta Rakkaâ€™nÄ±n 30 kilometre batÄ±sÄ±nda FÄ±rat Nehri kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Mansura beldesinden Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerine verdiÄŸi ve ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen bombardÄ±manda Ã§ok sayÄ±da sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ifade edildi.

Haberde Ä°ngiltere merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevinin eskiden okul olarak kullanÄ±lan binada bombalama sonucu hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin siviller olduÄŸunu belirttiÄŸi yer aldÄ±.

Almanya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n konuya iliÅŸkin gizlilik nedeniyle aÃ§Ä±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak tornadolarÄ±n keÅŸif amaÃ§lÄ± fotoÄŸraf Ã§ektiÄŸinin vurgulandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Haberde, Almanya Hava Kuvvetlerinin bombalama sÃ¼recindeki karar verme mekanizmasÄ± iÃ§inde bulunmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.



Ä°lgili Konular Suriye eset
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Suriye'de sivil katliamÄ± 33 Ã¶lÃ¼
Suriye'de sivil katliamÄ±: 33 Ã¶lÃ¼

Almanya'ya ait tornado keÅŸif uÃ§aklarÄ±nÄ±n 19 Mart'ta Rakka yakÄ±nÄ±nda Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerine verdiÄŸi, ardÄ±ndan en az 33 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi iddia edildi
Alman Bakan Gabriel Ä°ngiltere-AB mÃ¼zakereleri kolay olmayacak
Alman Bakan Gabriel: Ä°ngiltere-AB mÃ¼zakereleri kolay olmayacak

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma sÃ¼recinde mÃ¼zakerelerin her iki taraf iÃ§in de kolay olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BM'den Rusya'ya 'gÃ¶stericileri serbest bÄ±rak' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
BM'den Rusya'ya 'gÃ¶stericileri serbest bÄ±rak' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BM insan haklarÄ± uzmanlarÄ±ndan oluÅŸan bir gruptan, Rusya'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde tutuklanan ve hapis cezasÄ± verilen Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin ivedilikle serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± geldi
quot KerkÃ¼k'teki 'bayrak' meselesi mahkemeye taÅŸÄ±nacak quot
"KerkÃ¼k'teki 'bayrak' meselesi mahkemeye taÅŸÄ±nacak"

Irak TÃ¼rkmen Cephesi BaÅŸkanÄ± Salihi, IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n tek taraflÄ± onayla kentteki kamu binalarÄ±na asÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± mahkemeye taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
AGÄ°T Minsk Grubu'ndan Erivan ve BakÃ¼'ye Ã§aÄŸrÄ±
AGÄ°T Minsk Grubu'ndan Erivan ve BakÃ¼'ye Ã§aÄŸrÄ±

AGÄ°T Minsk Grubu eÅŸ baÅŸkanlarÄ±, Azerbaycan ve Ermenistan yetkililerine atacaklarÄ± adÄ±mlarda ve sÃ¶ylemlerinde temkinli olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Rejim gÃ¼Ã§lerinden Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±sÄ± 3 Ã¶lÃ¼ 8 yaralÄ±
Rejim gÃ¼Ã§lerinden Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 3 Ã¶lÃ¼, 8 yaralÄ±

Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ili kÄ±rsalÄ±nda bulunan kÃ¶ylere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°srail polisi Filistinli kadÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Ä°srail polisi Filistinli kadÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Ä°srail polisi DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinli bir kadÄ±nÄ± "bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Suriye konulu Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde yedinci gÃ¼n
Suriye konulu Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde yedinci gÃ¼n

Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentindeki Suriye konulu 5. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde bir hafta geride kaldÄ±
Libya'da gÃ¶Ã§men teknesi battÄ± 146 kayÄ±p
Libya'da gÃ¶Ã§men teknesi battÄ±: 146 kayÄ±p

Libya'dan yola Ã§Ä±kan bir gÃ¶Ã§men teknesi battÄ±. 147 kiÅŸi taÅŸÄ±yan tekneden ÅŸu ana kadar sadece bir kiÅŸi kurtuldu.
Ã‡in'den quot THAAD quot sÃ¼recini durdurma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ã‡in'den "THAAD" sÃ¼recini durdurma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ã‡in, "THAAD" fÃ¼ze savunma sistemini konuÅŸlandÄ±rma sÃ¼recini durdurma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
ABD'de Kongre binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda ateÅŸ sesleri
ABD'de Kongre binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda ateÅŸ sesleri

ABD'de kongre binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda polisle Ã§atÄ±ÅŸmaya giren bir araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ bÃ¶lgede hareketli anlar yaÅŸanmasÄ±na sebep oldu
Rusya'nÄ±n hedefi Kuzey Kutbu'na 600 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m
Rusya'nÄ±n hedefi Kuzey Kutbu'na 600 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m

Rusya Enerji BakanÄ± Novak, "Kuzey Kutbuâ€™ndaki kaynaklarÄ±n geliÅŸtirilmesi iÃ§in 20 yÄ±lda 400 ila 600 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m planlanÄ±yor" dedi
SÄ±rp partisinin Kosova'daki mitingine Arnavutlardan tepki
SÄ±rp partisinin Kosova'daki mitingine Arnavutlardan tepki

SÄ±rp Ä°lerleme Partisinin (SNS) Kosova'da SÄ±rp nÃ¼fusunun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Leposavic beldesinde dÃ¼zenleyeceÄŸi mitinge, KosovalÄ± Arnavutlar tepki gÃ¶sterdi.
BaÄŸdat'ta TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim festivali
BaÄŸdat'ta TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim festivali

BaÄŸdat'ta TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim veren 27 okulun katÄ±lÄ±mÄ±yla TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim festivali dÃ¼zenlendi
Somali'de yeni hÃ¼kÃ¼met gÃ¼venoyu aldÄ±
Somali'de yeni hÃ¼kÃ¼met gÃ¼venoyu aldÄ±

Somali'de Hayri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni hÃ¼kÃ¼mette 26 bakan, yardÄ±mcÄ±larÄ± ve 15 devlet bakanÄ± yer alÄ±yor.
Bosna Hersek'te Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek konferansÄ±
Bosna Hersek'te Necip FazÄ±l KÄ±sakÃ¼rek konferansÄ±

Mostar ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen konferansta KÄ±sakÃ¼rek'in hayatÄ± ve eserleri ele alÄ±ndÄ±

Haberler

Vaer'den tahliye edilen bin 354 sivil Cerablus'ta
Vaer'den tahliye edilen bin 354 sivil Cerablus'ta

Rejim gÃ¼Ã§lerinden Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 3 Ã¶lÃ¼, 8 yaralÄ±
Rejim gÃ¼Ã§lerinden Ä°dlib'e hava saldÄ±rÄ±sÄ± 3 Ã¶lÃ¼ 8 yaralÄ±

Suriye konulu Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde yedinci gÃ¼n
Suriye konulu Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde yedinci gÃ¼n

Esed rejimi yine Ã§ocuklarÄ± vurdu
Esed rejimi yine Ã§ocuklarÄ± vurdu

Suriye konulu Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde son durum
Suriye konulu Cenevre 5 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde son durum

BM'den 'Rakka' uyarÄ±sÄ±
BM'den 'Rakka' uyarÄ±sÄ±

Ä°spanyol mahkemesi, Esed rejimini soruÅŸturacak
Ä°spanyol mahkemesi Esed rejimini soruÅŸturacak

Esed rejiminin kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± Vaer'den tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor
Esed rejiminin kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± Vaer'den tahliyeler sÃ¼rÃ¼yor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 