Suriye'de sivil katliamÄ±: 33 Ã¶lÃ¼

Alman Hava Kuvvetlerinin,Â RakkaÂ kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki bir kÃ¶yde okula dÃ¼zenlenen ve en azÂ 33 sivilinÂ Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼Â hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda dahli olduÄŸu iddia edildi.
NDR, WDR ve SÃ¼ddeutsche gazetesinin ortak haberine gÃ¶re, DAEÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonda yer alan Almanya'ya ait tornado keÅŸif uÃ§aklarÄ±nÄ±n 19 Mart'ta Rakkaâ€™nÄ±n 30 kilometre batÄ±sÄ±nda FÄ±rat Nehri kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Mansura beldesinden Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerine verdiÄŸi ve ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen bombardÄ±manda Ã§ok sayÄ±da sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ifade edildi.
Haberde Ä°ngiltere merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevinin eskiden okul olarak kullanÄ±lan binada bombalama sonucu hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin siviller olduÄŸunu belirttiÄŸi yer aldÄ±.
Almanya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n konuya iliÅŸkin gizlilik nedeniyle aÃ§Ä±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak tornadolarÄ±n keÅŸif amaÃ§lÄ± fotoÄŸraf Ã§ektiÄŸinin vurgulandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Haberde, Almanya Hava Kuvvetlerinin bombalama sÃ¼recindeki karar verme mekanizmasÄ± iÃ§inde bulunmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
Almanya'ya ait tornado keÅŸif uÃ§aklarÄ±nÄ±n 19 Mart'ta Rakka yakÄ±nÄ±nda Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerine verdiÄŸi, ardÄ±ndan en az 33 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi iddia edildi
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gabriel, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma sÃ¼recinde mÃ¼zakerelerin her iki taraf iÃ§in de kolay olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BM insan haklarÄ± uzmanlarÄ±ndan oluÅŸan bir gruptan, Rusya'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde tutuklanan ve hapis cezasÄ± verilen Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin ivedilikle serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± geldi
Irak TÃ¼rkmen Cephesi BaÅŸkanÄ± Salihi, IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n tek taraflÄ± onayla kentteki kamu binalarÄ±na asÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± mahkemeye taÅŸÄ±yacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
AGÄ°T Minsk Grubu eÅŸ baÅŸkanlarÄ±, Azerbaycan ve Ermenistan yetkililerine atacaklarÄ± adÄ±mlarda ve sÃ¶ylemlerinde temkinli olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ili kÄ±rsalÄ±nda bulunan kÃ¶ylere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°srail polisi DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinli bir kadÄ±nÄ± "bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentindeki Suriye konulu 5. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde bir hafta geride kaldÄ±
Libya'dan yola Ã§Ä±kan bir gÃ¶Ã§men teknesi battÄ±. 147 kiÅŸi taÅŸÄ±yan tekneden ÅŸu ana kadar sadece bir kiÅŸi kurtuldu.
Ã‡in, "THAAD" fÃ¼ze savunma sistemini konuÅŸlandÄ±rma sÃ¼recini durdurma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
ABD'de kongre binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda polisle Ã§atÄ±ÅŸmaya giren bir araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ bÃ¶lgede hareketli anlar yaÅŸanmasÄ±na sebep oldu
Rusya Enerji BakanÄ± Novak, "Kuzey Kutbuâ€™ndaki kaynaklarÄ±n geliÅŸtirilmesi iÃ§in 20 yÄ±lda 400 ila 600 milyar dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m planlanÄ±yor" dedi
SÄ±rp Ä°lerleme Partisinin (SNS) Kosova'da SÄ±rp nÃ¼fusunun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Leposavic beldesinde dÃ¼zenleyeceÄŸi mitinge, KosovalÄ± Arnavutlar tepki gÃ¶sterdi.
BaÄŸdat'ta TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim veren 27 okulun katÄ±lÄ±mÄ±yla TÃ¼rkÃ§e eÄŸitim festivali dÃ¼zenlendi
Somali'de Hayri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni hÃ¼kÃ¼mette 26 bakan, yardÄ±mcÄ±larÄ± ve 15 devlet bakanÄ± yer alÄ±yor.
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