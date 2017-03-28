23:55, 29 Mart 2017 Ã‡arÅŸamba

Suriye'de sivil katliamÄ±: 33 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Almanya'ya ait tornado keÅŸif uÃ§aklarÄ±nÄ±n 19 Mart'ta Rakka yakÄ±nÄ±nda Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§lerine verdiÄŸi, ardÄ±ndan en az 33 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi iddia edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Alman Hava Kuvvetlerinin,Â RakkaÂ kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki bir kÃ¶yde okula dÃ¼zenlenen ve en azÂ 33 sivilinÂ Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼Â hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda dahli olduÄŸu iddia edildi. NDR, WDR ve SÃ¼ddeutsche gazetesinin ortak haberine gÃ¶re, DAEÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonda yer alan Almanya'ya ait tornado keÅŸif uÃ§aklarÄ±nÄ±n 19 Mart'ta Rakkaâ€™nÄ±n 30 kilometre batÄ±sÄ±nda FÄ±rat Nehri kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Mansura beldesinden Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerine verdiÄŸi ve ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen bombardÄ±manda Ã§ok sayÄ±da sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ifade edildi. Haberde Ä°ngiltere merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlemevinin eskiden okul olarak kullanÄ±lan binada bombalama sonucu hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin siviller olduÄŸunu belirttiÄŸi yer aldÄ±. Almanya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n konuya iliÅŸkin gizlilik nedeniyle aÃ§Ä±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak tornadolarÄ±n keÅŸif amaÃ§lÄ± fotoÄŸraf Ã§ektiÄŸinin vurgulandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Haberde, Almanya Hava Kuvvetlerinin bombalama sÃ¼recindeki karar verme mekanizmasÄ± iÃ§inde bulunmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

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