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ABD Merkez Kuvvetler Komutanından 'Musul' açıklaması
ABD Merkez Kuvvetler Komutanından 'Musul' açıklaması

CENTCOM Komutanı Orgeneral Votel, Musul’da "son derece yüksek standartlar" uygulansa bile hava saldırılarında sivil kayıplarını önlemenin zor olacağını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Musul’da "son derece yüksek standartlar" uygulansa bile hava saldırılarında sivil kayıplarını önlemenin zor olacağını söyledi.

Orgeneral Votel, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde Ortadoğu’nun güvenlik durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

KOALİSYON HAVA SALDIRILARININ NEDEN OLDUĞU SİVİL KAYIPLARI SORULDU

Votel’e birçok vekil Musul’un batı yakasında ve geçen haftalarda Suriye’de ABD öncülüğündeki koalisyon hava saldırılarının neden olduğu sivil kayıplarını sordu.

ABD’li komutan koalisyonun hava saldırılarında sivillere yönelik hassasiyet bakımından “yüksek standartlarının” bulunduğunu ancak söz konusu saldırıların sebep olduğu "talihsiz sivil kayıplarını" gelecekte önlemek amacıyla inceleme ve soruşturmalar yürüttüklerini söyledi.

DEAŞ’ın sivilleri kalkan olarak kullandığını savunan Votel, “Onlar (DEAŞ) bizim sivil kayıplarını önlemek için yüksek standartlarla operasyon yapma kaygılarımızı onlara karşı yürüttüğümüz harekattan bizi alıkoymak üzere kullanmaya çalışıyorlar.” dedi.

Votel şöyle devam etti:

“Bizim sivil kayıplarına yönelik hassasiyetimizi kullanacakların inanıyorum ve kullanıyorlar da. Ve yoğun nüfuslu bölgelere girdikçe yaptığımız işlerde son derece yüksek standartlarımızı uygulamamız zor olacak. Ama deneyeceğiz.“

Votel Irak ordusunun Musul'un batısında 37 gün içerisinde 284 asker kayıp verirken bin 600 askerin de yaralandığını kaydetti. Votel, ayrıca Musul operasyonunun başlangıcından bu yana 490 Irak askerinin öldürüldüğü 3 bin askerin de yaralandığı bilgisini paylaştı.



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