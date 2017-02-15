01:28, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

YÄ±ldÄ±rÄ±m: FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bitmiÅŸtir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸundan FETÃ–'nÃ¼n "Hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu iddia edilenÂ Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n aranmasÄ±na iliÅŸkin, "Biz vizesini iptal etmek iÃ§in aradÄ±k. 15 Temmuz'un faillerinden biriydi, onun iÃ§in biz de duyarlÄ±lÄ±k gÃ¶sterdik, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletine karÅŸÄ± sorumlu davrandÄ±k, hemen vizesini iptal ettik." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Resmi aÃ§Ä±klama bu. Yersen. Tabii baÅŸka ÅŸeyler de var mÄ± yok mu bakmak lazÄ±m. Ä°nsan 'Her iÅŸ bitti de o mu kaldÄ±?' sorusunu sormaktan da geri duramÄ±yor. Daha tatmin edici bir cevap bekleriz." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â NTV-Star televizyonuÂ ortak yayÄ±nÄ±nda gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± cevapladÄ±.

"Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n, ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi tarafÄ±ndan 21 Temmuz'da arandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu konudaki deÄŸerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusu Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸu anda firari olan Ã–ksÃ¼z'Ã¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde Ã§ok Ã¶nemli bir rolÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸunu, kilit bir isim olduÄŸunu belirtti.

AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'nde generallere emir veren Ã–ksÃ¼z'Ã¼n, ilk ifadesinde "Oraya tarla bakmaya gelmiÅŸtim." dediÄŸini anÄ±msatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Tabii bu Ã§ok ilginÃ§. ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸundan aranmÄ±ÅŸ olmasÄ±, bunun ifadelere girmiÅŸ olmasÄ± ve ifadelere girmesinden sonra konsolosluÄŸun 'Biz vizesini iptal etmek iÃ§in aradÄ±k. 15 Temmuz'un faillerinden biriydi, onun iÃ§in biz de duyarlÄ±lÄ±k gÃ¶sterdik, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletine karÅŸÄ± sorumlu davrandÄ±k, hemen vizesini iptal ettik'. Resmi aÃ§Ä±klama bu. Yersen. Tabii baÅŸka ÅŸeyler de var mÄ± yok mu bakmak lazÄ±m. Ä°nsan 'Her iÅŸ bitti de o mu kaldÄ±?' sorusunu sormaktan da geri duramÄ±yor. Daha tatmin edici bir cevap bekleriz."

Halkbank Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Atilla'nÄ±n ABD'de tutuklanmasÄ±

"Halk BankasÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n ABD'de tutuklanmasÄ±"na iliÅŸkin soruya YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu konuyla ilgili ÅŸu anda Halk BankasÄ± gerekli hukuki sÃ¼reci baÅŸlatmÄ±ÅŸ durumda, avukat falan ayarladÄ±. Ä°ÅŸin mahiyetini, detaylarÄ±nÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde anlayacaÄŸÄ±z. Ãœlkemizi ziyaret etmekte olan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±na da bu konu aÃ§Ä±lacak ve bunun sebebi sorulacaktÄ±r mutlaka. Gerek DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±mÄ±z ile gerek CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde bu konular ele alÄ±nÄ±p, gÃ¼ndeme getirilecek. Ä°ddia odur ki '2011 yÄ±llarÄ±nda Ä°ran'a ambargoyu ihlal eden bir takÄ±m transferlerde imzasÄ± var, o yÃ¼zden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.' ÅŸeklinde ilk bilgiler gelmiÅŸ durumda. Hukuki sÃ¼reci yakÄ±ndan takip edeceÄŸiz." cevabÄ±nÄ± verdi.

"UyarÄ±larÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k, yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyduk"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) bayraÄŸÄ±nÄ±n KerkÃ¼k'te resmi yerlere dikilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Bu konudaki deÄŸerlendirmeniz nedir?" sorusuna karÅŸÄ±lÄ±k da ÅŸu deÄŸerlendirmeleri yaptÄ±:Â

"Konunun iki tarafÄ± var, bir Irak baÄŸlamÄ±nda ele almak lazÄ±m, Irak'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§erisinde yer alan bir ÅŸehir. Kuzey Irak BÃ¶lgesel YÃ¶netimine dahil deÄŸil. DolayÄ±sÄ±yla bu yapÄ±lan bir emrivakidir. Yani Kuzey Irak BÃ¶lgesel YÃ¶netimi bir emrivakiyle, 'BurasÄ± benim bÃ¶lgeme dahildir.' dedi. Buna BaÄŸdat merkezi yÃ¶netiminin, bÃ¶lgede yaÅŸayan TÃ¼rkmenlerin, AraplarÄ±n rÄ±zasÄ± yok. DolayÄ±sÄ±yla bu Irak anayasasÄ±na gÃ¶re fiili bir durumdur ve Irak anayasasÄ±na aykÄ±rÄ± bir durumdur. Bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan da bu doÄŸru bir iÅŸ deÄŸildir, gerekli tepkiyi diplomatik yollardan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Biz de uyarÄ±larÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k, bu iÅŸin yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyduk."

"GeÃ§miÅŸ yÃ¶netimin gittiÄŸi yoldan gidiliyormuÅŸ intibanÄ± veriyor"

"Rakka ile ilgili durum var. Bir sÃ¼re Ã¶nceki demecinizde 'Biz sÃ¶yleyeceÄŸimizi sÃ¶yledik.' dediniz. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± da geliyor, bu konu bitiyor mu? Ya da baÅŸka bir plan var mÄ±? sorusu Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, "OrtalÄ±kta sÃ¶ylenen Ã§ok laf var, PYD, YPG ile SDF ile ABD'nin sahadaki silahlÄ± unsurlarÄ± birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bir yandan bu geliÅŸmeler var, bir yandan da bizle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri var. DoÄŸrusu bize henÃ¼z resmi bir dÃ¶nÃ¼ÅŸ olmuÅŸ deÄŸil. Rakka operasyonunda nasÄ±l hareket edecekleri, YPG, SDF, PYD ile mi beraber olacaklar yoksa TÃ¼rkiye ile Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu unsurlarÄ±yla beraber mi olacaklar bunun kararÄ±nÄ± henÃ¼z bize iletmiÅŸ deÄŸiller. Ama yaÅŸanan geliÅŸmeler, sanki geÃ§miÅŸ yÃ¶netimin gittiÄŸi yoldan gidiliyormuÅŸ intibanÄ± veriyor." diye konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu konunun "ama"sÄ±z, "fakat"sÄ±z, yarÄ±n TÃ¼rkiye'ye gelecek ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±na sÃ¶yleneceÄŸini, ABD'nin tutumunun, duruÅŸunun netleÅŸmesinin isteneceÄŸini bildirdi.

"Bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle iÅŸ tutmak ABD'ye yakÄ±ÅŸmaz"

"TÃ¼rkiye'nin mÃ¼ttefiki olarak bilinen devletlerce PYD/YPG'ye silah verildiÄŸi"nin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu, bizim iÃ§ gÃ¼venliÄŸimizi, dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸimizi tehdit eden bir ÅŸeydir. Bir kere etik deÄŸil. Bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle iÅŸ tutmak ABD'ye yakÄ±ÅŸmaz, TÃ¼rkiye'nin mÃ¼ttefiki olduÄŸu iÃ§in de yakÄ±ÅŸmaz. Ama ondan daha Ã¶nemlisi bu unsurlar PKK ile iÃ§ iÃ§e. Bunlar aynÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n deÄŸiÅŸik isimlerdeki yansÄ±malarÄ±. Bizim iÃ§in bÃ¶yle." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

Bunun TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelesinde ciddi bir sorun, risk teÅŸkil ettiÄŸini vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ Amerika'nÄ±n silahlarÄ± bunlarÄ±n ellerine geÃ§iyor. Ellerine geÃ§en bu silahlar PKK'ya gidiyor. Oradan da bize maalesef terÃ¶r faaliyetlerinde kullanÄ±lÄ±yor. Bu yÃ¶nÃ¼yle sÄ±kÄ±ntÄ± var. AynÄ± zamanda sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼venliÄŸi, bÃ¶lgedeki yaÅŸayan halkÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±nda da bir tehdit oluÅŸturuyor. BunlarÄ± hep aÃ§Ä±k, seÃ§ik ÅŸekilde biz muhataplarÄ±mÄ±za anlattÄ±k, bundan sonra karar onlarÄ±n." diye konuÅŸtu.

"Her an gÃ¼ndeme almanÄ±n bir aciliyeti yok"

"CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan 'hayÄ±r Ã§adÄ±rÄ±'nÄ± ziyaret etti. Siz, 'hayÄ±r Ã§adÄ±rÄ±' ziyareti dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r mÃ¼sÃ¼nÃ¼z?" sorusuna YÄ±ldÄ±rÄ±m, "GÃ¼zel bir ÅŸey olmuÅŸ. Ederiz tabii ne olacak... 'HayÄ±r' veren de 'evet' veren de bu Ã¼lkenin vatandaÅŸÄ±. DolayÄ±sÄ±yla verecekleri kararÄ±n baÅŸÄ±mÄ±z, gÃ¶zÃ¼mÃ¼z Ã¼stÃ¼nde yeri var. HiÃ§ Ã¶yle bir Ã¶n yargÄ±mÄ±z yok. Gideriz, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼z hatta orada 'evet' vermeleri gerektiÄŸini bile anlatÄ±rÄ±z." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â

"MGK toplantÄ±sÄ±nda OHAL'in uzatÄ±lacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir beklenti vardÄ±." denilmesi Ã¼zerine de YÄ±ldÄ±rÄ±m, "GÃ¼ndemde yoktu. OHAL 19 Nisan'a kadar zaten geÃ§erli, 19 Nisan'dan Ã¶nce de bir karar alÄ±nÄ±r, aynÄ± anda Meclis'e bildirilir ve Meclis gereÄŸini yapar eÄŸer uzatÄ±lacaksa. UzatÄ±lmayacaksa zaten mesele yok. Orada toplanÄ±p, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. DolayÄ±sÄ±yla ÅŸimdi her an gÃ¼ndeme almanÄ±n bir aciliyeti yok." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Bilinmeyen bir ÅŸey yapmÄ±yoruz"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine gÃ¶re, 2019'da cumhurbaÅŸkanÄ± ve meclis seÃ§imi bir arada olacak. CumhurbaÅŸkanÄ± partisinin genel baÅŸkanÄ± olursa ve Meclisi de kendi belirlerse o zaman hem kararname yetkisi hem kanun Ã§Ä±karma yetkisi olacak dolaylÄ± olarak. Bu konuda ne diyorsunuz?" sorusu Ã¼zerine, belediye baÅŸkanlarÄ± ile Meclis seÃ§iminin aynÄ± anda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti.Â

Bunun yÄ±llardan beri yapÄ±lan bir uygulama olduÄŸunu anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Burada herhangi bir bilinmeyen bir ÅŸey yapmÄ±yoruz. Niye beraber yapÄ±yoruz? Bir kere 5 yÄ±l icraat, hizmet yapmak iÃ§in gerekli olan bir sÃ¼re. Ä°kincisi yazÄ±n seÃ§im, kÄ±ÅŸÄ±n seÃ§im milletin iÅŸi gÃ¼cÃ¼ var. Bir seÃ§imde ikisini de bitiriyoruz. Bizim insanÄ±mÄ±z ferasetlidir, basiretlidir. NasÄ±l bir ayarlama yapacaÄŸÄ±nÄ± Ã§ok iyi bilir. Ä°stikrarÄ±, gÃ¼Ã§lÃ¼ iktidarÄ± gÃ¶zetir ona gÃ¶re karar verir."Â

YapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸin her ÅŸeye Ã§Ã¶zÃ¼m getirdiÄŸine vurgu yapan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Diyelim ki cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n partisiyle Meclis aynÄ± tarafta yer alÄ±yor. Ona gÃ¶re de denetim mekanizmalarÄ± var. CumhurbaÅŸkanÄ± ile partisi Ã§oÄŸunlukta olmuyor. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iliyor. Ona gÃ¶re de denetim mekanizmalarÄ± var. Hepsi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸ. Yani orada Ã¶yle ikisi bir tarafta hemen Ã¼lkenin her ÅŸeyini deÄŸiÅŸtirecekler falan diye bir ÅŸey yok. Arada kontrol ve dengeleme mekanizmalarÄ± var." diye konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, 5 senede iki seÃ§imin beraber olmasÄ±nÄ±n, Ã¼lkede istikrarÄ±n kalÄ±cÄ± hale gelmesini, gÃ¼Ã§lÃ¼ siyasi iradenin oluÅŸmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan Ã¶nemli ve gerekli bulduÄŸunu bildirdi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi geldiÄŸi zaman zayÄ±f hÃ¼kÃ¼metler devrinin ortadan kalkacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"HÃ¼kÃ¼met kuruldu, kurulmadÄ±, gÃ¼venoyu aldÄ±, almadÄ±... Åžimdiki sistemde kimin baÅŸbakan olacaÄŸÄ±nÄ± bilemiyorsunuz. Daha 2007 referandumuna kadar kimin cumhurbaÅŸkanÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± da bilemiyordunuz. CumhurbaÅŸkanÄ± zamanÄ± geldi mi herkes sancÄ±lanmaya baÅŸlÄ±yor, 'Efendim ÅŸu olsun, bu olmasÄ±n'. Ya kardeÅŸim bÄ±rak sen Meclis karar versin. HatÄ±rlayÄ±n geÃ§miÅŸ yÄ±llarÄ± 1971'i, 1980 ihtilal sebebi oldu cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi. Gelin, rahmetli Ecevit dÃ¶nemi, Parlamento kendi iÃ§inden cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§emedi, gitti bir yargÄ±cÄ± seÃ§tiler. Bu sistemin olumsuzlularÄ±nÄ±, kÃ¶tÃ¼lÃ¼klerini, Ã¼lkemize kaybettirdiklerini konuÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu sistem Ã¼lkeyi kalkÄ±ndÄ±rmaya, geliÅŸtirmeye yÃ¶nelik kurgulanmamÄ±ÅŸ, kurumlarÄ±n birbirlerini bir anlamda kontrol etmesi esasÄ±na gÃ¶re kurulmuÅŸ. Ä°ÅŸ yapma esasÄ±na gÃ¶re deÄŸil de birbirlerini nasÄ±l frenleyecekler, dengeleyecekler buna gÃ¶re kurulmuÅŸ. Bu sistem bazen, hasbelkader tek baÅŸÄ±na iktidar Ã§Ä±karÄ±yor, TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼yor, yol alÄ±yor sonra birden tek baÅŸÄ±na iktidar ya darbeyle yok ediliyor ya kendiliÄŸinden bir sonraki seÃ§imde kayboluyor, kazandÄ±klarÄ± her ÅŸey yok olup gidiyor."

"Bu millet artÄ±k bÃ¼yÃ¼mek istiyor"

TÃ¼rkiye'nin 3 KasÄ±m 2002'den bu yana AK Parti ile tekrar kazanma dÃ¶nemine girdiÄŸini belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ama bu konjonktÃ¼rel. Belirli bir zaman iyi gidiyor, topluyoruz sonra hop... Yani bir kÃ¼rek sÃ¼tÃ¼ bir tekmeyle dÃ¶kÃ¼veriyoruz, tekrar yeniden baÅŸlÄ±yoruz. Bunu, bu millet hak etmiyor. Bu millet artÄ±k sÃ¼rekli doldurmak, bÃ¼yÃ¼mek istiyor. Milli gelirinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, genÃ§lere iÅŸ bulunmasÄ±nÄ±, yeni fabrikalar, yeni iÅŸ yerleri, teknoloji, sanayiyi, biliÅŸimi, iletiÅŸimi en iyi ÅŸekilde sadece kullanan deÄŸil, TÃ¼rkiye kullanÄ±yor, bilgiye sahip olmak, bilgiyi Ã¼retmek istiyoruz. Yani fark oluÅŸturmak istiyoruz. TÃ¼rkiye son 15 yÄ±lda bu yÃ¶nde Ã§ok yol aldÄ± ama bunun ileride garantisi yok. Bu sistem, bu deÄŸiÅŸiklik, bu garantiyi getiriyor, bunu gÃ¶rmemiz lazÄ±m."

"Darbelerde fesih olur"

"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemiyle cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n Meclis'i feshetme yetkisine sahip olacaÄŸÄ±"na yÃ¶nelik sÃ¶ylemler hatÄ±rlatÄ±larak deÄŸerlendirilmesi sorulan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Fesih nedir? Yani 'LaÄŸvettim' diyorsun. Darbelerde fesih olur. 80 darbesinde Meclis feshedildi, 60'ta feshedildi. EÄŸer 15 Temmuz'da baÅŸarÄ±lÄ± olsalardÄ± biliyorsunuz o beyannamelerinde Parlamento feshedilmiÅŸti. Feshetmek milli iradenin verdiÄŸi hakkÄ± birinin yok etmesi demek, bu da nedir? Darbedir, vesayettir. Fesih oradan geliyor ama seÃ§im yenileme ayrÄ± bir ÅŸey. SeÃ§im yeniliyoruz biz. SeÃ§im yenileme bir irade sonucu olur."Â

"Bu sistem mehter yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ bile deÄŸil"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ben mÃ¼steÅŸarÄ±mÄ± 6 ay atayamadÄ±m. CumhurbaÅŸkanÄ± imzalamadÄ±. Biz geÃ§inmenin yoluna baktÄ±k, kavga Ã§Ä±kartmadÄ±k. Mazeret Ã¼retmedik, engellere raÄŸmen Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k, Ã§abaladÄ±k, iÅŸ yaptÄ±k. DÃ¼nya kadar iÅŸ yaptÄ±k, onlarÄ± konuÅŸmuyoruz. Bu sistem, bir kazandÄ±rÄ±yor iki kaybettiriyor. Mehter yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ bile deÄŸil, iki ileri bir geri deÄŸil. Bir ileri iki geri." ifadelerini kullandÄ±.

AK Parti'nin kendi iÃ§erisinde cumhurbaÅŸkanÄ± Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nda sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtilmesi Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, bunun veri olarak kabul edildiÄŸinde yanÄ±lmÄ±ÅŸ olunacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

"Biz memleket Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±, memleket meselelerini ÅŸahsi ihtiraslarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¶nÃ¼nde tutuyoruz." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ihtiraslarÄ±na yenilmediklerini sÃ¶yledi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, *bir dÃ¶nemde iyi oldu diye diÄŸer dÃ¶nemde iyi olunacaÄŸÄ±nÄ±n garantisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" dile getirdi.

Bir soru Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, yarÄ± baÅŸkanlÄ±k sistemine sahip Fransa'da baÅŸkanÄ±n seÃ§im yenileme, seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rme yetkisinin bulunduÄŸunu, ABD'de de ise bunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sistemin tÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BÃ¼tÃ§e, saÄŸlÄ±k sistemi konusunda Kongre ile baÅŸkanÄ±n zÄ±tlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ABD'nin belirli bir sÃ¼re bÃ¼tÃ§esiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m, eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'nÄ±n saÄŸlÄ±k sistemini zorlukla geÃ§irebildiÄŸini, Ã¶nemli iÅŸleri yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sebep olarak da Meclisi gÃ¶sterdiÄŸini ifade etti.

"Bize has bir modeldir"

BÃ¼tÃ¼n sistemlerin olumsuzluklarÄ±nÄ± dikkate aldÄ±klarÄ±nÄ± ve benzer sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in iyileÅŸtirmeler yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"SeÃ§imi yaptÄ±k, cumhurbaÅŸkanÄ±, Meclis. Meclise de yetki verdik. Meclis seÃ§im yenileme kararÄ± alabilir, cumhurbaÅŸkanÄ± da seÃ§im yenileme kararÄ± alabilir. Bu ne demektir? Ä°kisinin elinde de silah var. TeÅŸbihte hata olmaz. Meclis, 'KardeÅŸim bak kendine gel, yanlÄ±ÅŸ yoldasÄ±n, seÃ§im kararÄ± alacaÄŸÄ±m.' diyor. SeÃ§im kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± zaman cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± da seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. Biri diÄŸerini seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aynÄ± gÃ¼n yapÄ±lacak. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n da aynÄ± yetkisi var, o da 'Beni rahat bÄ±rakmÄ±yorsunuz, kararname Ã§Ä±karÄ±yorum, kararnameyi Anayasa Mahkemesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorsunuz, iptal ettiriyorsunuz, elimi zorlaÅŸtÄ±rÄ±yorsunuz, hizmet yapamÄ±yorum, baÅŸarÄ±lÄ± olamÄ±yorum. BÃ¶yle yaparsanÄ±z seÃ§ime gideceÄŸim' diyor. SeÃ§im tehdidini gÃ¶sterdiÄŸi zaman, Meclisi de seÃ§ime gÃ¶tÃ¼receÄŸi iÃ§in bu sefer ne oluyor? SeÃ§ilmiÅŸ gelmiÅŸler, bir yÄ±l geÃ§miÅŸ, seÃ§ime gidecek ikisi de. Bu kararÄ± kolay alabilirler mi? UzlaÅŸmak mecburiyetinde kalÄ±yorlar. Bu sistem karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼Ã§lerin dengelenmesiyle sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmek, krizleri aÅŸmak iÃ§in uzlaÅŸmayÄ± beraberinde getiriyor. Bu bize has bir modeldir. Bu tamamen yerli ve milli bir modeldir. Bunu deneyeceÄŸiz."

"Baraj iÃ§in bir Ã§Ä±tanÄ±z var mÄ±?" sorusu Ã¼zerine BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

"Bunlar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼r. Yeni anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde yÃ¼zde 50'nin altÄ±nda iktidar olmayacaÄŸÄ± iÃ§in yÃ¶netimde istikrar, temsilde adalet diye bir gerekÃ§e yok, ortadan kalkÄ±yor. Hem yÃ¶netimde istikrar hem de adalet geliyor. BugÃ¼ne kadar hangi parti yÃ¼zde 50'nin Ã¼zerinde oy alarak iktidar oldu? En fazla AK Parti yaklaÅŸtÄ± bir de Adnan Menderes dÃ¶nemi zannediyorum. DolayÄ±sÄ±yla her seferinde yÃ¼ksek temsil olacaÄŸÄ± iÃ§in parlamentonun Ã§ok parÃ§alÄ± olmasÄ±nÄ±n bir mahsuru yok, olabilir. Ama oran ne olur? Onu oturup konuÅŸmak lazÄ±m, diÄŸer partilerle de konuÅŸmak lazÄ±m. DÃ¼ÅŸmesi gerektiÄŸini ifade ediyorum ama oranÄ±n ne olmasÄ± gerektiÄŸini diÄŸer partilerle konuÅŸarak bunu halledeceÄŸiz. Ne zaman? Halk oylamasÄ±ndan sonra."Â

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n halk oylamasÄ±nda "Evet" Ã§Ä±kmasÄ± halinde partiye kayÄ±t olmasÄ±na iliÅŸkin YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz hemen teklif gÃ¶tÃ¼rÃ¼rÃ¼z. Partinin kurucusu, liderimiz, partimizin baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n en Ã¶nemli ismi. Bir yerde gidin sorun Anadolu'da AK Parti'den Ã§ok 'Tayyib'in partisi mi?' derler. GerÃ§ek bu. Biz tabii oturacaÄŸÄ±z, konuÅŸacaÄŸÄ±z ondan sonra partimizin geleceÄŸine birlikte karar vereceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, sÃ¶z konusu iddialarÄ±n inandÄ±rÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Bir cumhurbaÅŸkanÄ± halkÄ±n yÃ¼zde 50 oyuyla seÃ§ilmiÅŸ, sorumsuz davranabilir mi? 100 tane yardÄ±mcÄ± alabilir mi? Bunlar hiÃ§ akla mantÄ±ÄŸa uyan ÅŸeyler mi? 'HiÃ§ bakanlar kurulu olmaz, bakanlarsÄ±z idare edecek'. NasÄ±l idare edecek? Bu da bir insan. GÃ¶revi devredeceksin, 'EÄŸitime sen bak, Ã§iftÃ§iye, iÅŸÃ§iye sen bak' diyecek. Berikine 'UlaÅŸtÄ±rmaya sen bak'. SaÄŸlÄ±k iÅŸine biri bakacak. Sanayiye, kalkÄ±nmaya, elektrik, enerji iÅŸine, sosyal desteklere, kadÄ±nlara, genÃ§lere, dezavantajlÄ± kesimlere biri bakacak. Bunlara ihtiyaÃ§ var. Bunlar olmadan, bÃ¶yle bir ekip kurmadan nasÄ±l baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z?"Â

"Sistemin en gÃ¼zel tarafÄ±, yÃ¼rÃ¼tme ile yasamayÄ± birbirinden ayÄ±rÄ±yor"Â

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, benzer ÅŸekilde yeni sistemde cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n "Asgari Ã¼creti, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±m" diyebileceÄŸine yÃ¶nelik iddialarÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine de "Ã–yle bir ÅŸey yok. BunlarÄ±n hepsi kanun konusu. KanunlarÄ± da Meclis yapÄ±yor. Temel hak ve hÃ¼rriyetler konusunda cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi Ã§Ä±karamaz. Bir konuda kanun varsa o konuda kararname de Ã§Ä±karamaz." dedi.Â

"Milli irade dolaylÄ± olarak yargÄ±yÄ± da seÃ§miÅŸ oluyor"Â

Ä°dari yargÄ±da da benzer uygulamanÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Yani13'Ã¼n 4'Ã¼ cumhurbaÅŸkanÄ±, iki tane de doÄŸal Ã¼ye 6. 7 tanesini de Meclis seÃ§iyor. Meclis seÃ§erken de bir barem koyuyor, her bir aday iÃ§in. En sonunda da tutturamazsa, kurayla seÃ§iyor. Bu 7 Ã¼yenin seÃ§iliÅŸi, ne demek oluyor? Meclis milli iradenin yani milletin oylarÄ±nÄ±n yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± yer. DolayÄ±sÄ±yla milli irade dolaylÄ± olarak yargÄ±yÄ± da seÃ§miÅŸ oluyor. Her bakÄ±mdan daha demokratik.Â Â

"FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bitmiÅŸtir"Â

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Milli GÃ¼venlik Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n "baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸuna" iliÅŸkin bir ifade yer aldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±larak, harekatÄ±n geniÅŸlemesinin sÃ¶z konusu olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine, "FÄ±rat KalkanÄ±nda 2 bin 15 kilometrekare bir alanÄ± biz emniyete aldÄ±k. El Bab'Ä±n alÄ±nmasÄ±yla birlikte emniyete alÄ±ndÄ±. Orada Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu yerleÅŸti. TÃ¼rkiye'den giden Suriyeliler oraya yerleÅŸtiler, hayat normale dÃ¶ndÃ¼." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.Â

Her ÅŸeyin kontrol altÄ±nda olduÄŸunu anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bundan sonra gerek DEAÅž'a yÃ¶nelik gerek baÅŸka bir ÅŸekilde bizim gÃ¼venliÄŸimizi tehdit edecek bir ÅŸey olursa, herhangi bir icraat yaparsak, bu yeni bir harekattÄ±r. Yani FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bitmiÅŸtir, bundan sonra ihtiyaÃ§ olmasÄ± halinde artÄ±k yapÄ±labilecek bir hareket artÄ±k baÅŸka bir isimle anÄ±lacak." diye konuÅŸtu.Â

"MÄ°T BaÅŸkanÄ±, bunun yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu muhatabÄ±na da aynen iletti"

Alman medyasÄ±nda, MÄ°T'in yolladÄ±ÄŸÄ± dosyalarla ilgili olarak yer alan haberlerin sorulmasÄ± Ã¼zerine de YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸu aÃ§Ä±klamalarda bulundu:

"MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'nda bizim MÄ°T BaÅŸkanÄ± ile onlarÄ±n istihbarat teÅŸkilat baÅŸkanÄ± bir araya geldi. FETÃ– konusunda bir dosya verdiler, bizim MÄ°T BaÅŸkanÄ±mÄ±z. Ä°stihbarat kuruluÅŸlarÄ± arasÄ±nda bÃ¶yle bir bilgi deÄŸiÅŸimi olur. BunlarÄ±n, hiÃ§bir tarafa sÄ±zdÄ±rÄ±lmamasÄ± lazÄ±m ama Ã¶yle anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki Almanya'daki bu bilgiler HÃ¼kÃ¼met kaynaklarÄ±na verildi ve onlar da bunu kullandÄ±lar. Bu, bir kere Ã§ok etik bir ÅŸey deÄŸil, istihbarat raconunda olmayan bir ÅŸey deÄŸil.Â

ÃœstÃ¼ne Ã¼stlÃ¼k ne yaptÄ±lar? HayÄ±r kampanyasÄ± yapan TÃ¼rkiye'nin dÃ¼ÅŸmanÄ± Ã¶rgÃ¼tlere de Ã§ok mÃ¼ÅŸfik davrandÄ±lar, onlarÄ±n aÃ§Ä±k hava toplantÄ±sÄ± yapmasÄ±na, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ baÅŸÄ±nÄ±n posterlerini, FETO'nun her tÃ¼rlÃ¼ propagandasÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±na mÃ¼samaha gÃ¶sterdiler. Daha bÃ¼yÃ¼k bir zahmete de girdiler ve gazetelerini TÃ¼rkÃ§e Ã§Ä±karmaya baÅŸladÄ±lar. Bu sayede TÃ¼rkÃ§e de Ã¶ÄŸrendiler. Ne iÃ§in? Neden 'HayÄ±r' verilmesi gerektiÄŸini anlatmak iÃ§in TÃ¼rkÃ§e gazete Ã§Ä±karÄ±yorlar. Bu ne demektir? Bu, apaÃ§Ä±k TÃ¼rkiye'nin iÃ§iÅŸlerine karÄ±ÅŸmaktÄ±r. TÃ¼rkiye'de yapÄ±lacak halk oylamasÄ±nÄ± 'HayÄ±r' Ã§Ä±kmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde etkilemektir."

"TÃ¼rkiye ile iliÅŸkileri bozmak, Avrupa'ya daha Ã§ok ÅŸey kaybettirir"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, son zamanlarda "Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±" gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespitinde bulunduklarÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸtÄ±:

"Camiler yakÄ±lÄ±yor, gamalÄ± haÃ§lar Ã§iziliyor. Her ne kadar Almanya, Hollanda 'nazi' lafÄ±ndan rahatsÄ±z oluyorlarsa da orada yakÄ±lan camilerin duvarlarÄ±nda gamalÄ± haÃ§lar var. OnlarÄ± kim koyuyor oraya? Ona karÅŸÄ± daha keskin bir duruÅŸ ortaya koymalarÄ± lazÄ±m. YabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, bizim gelecekte birlikte yol yÃ¼rÃ¼memizi kolaylaÅŸtÄ±racak ÅŸeyler deÄŸil Ã§ok daha zorlaÅŸtÄ±racak ÅŸeylerdir. O yÃ¼zden tabii ki bu halk oylama sÃ¼reci sona erdikten sonra, bu iÅŸleri oturacaÄŸÄ±z konuÅŸacaÄŸÄ±z. SeÃ§enekler o gÃ¼n ortaya Ã§Ä±kar. Biz, bir iÅŸin peÅŸindeysek, buradan elde edeceÄŸimiz sonuÃ§tan milletimizin mutlu olmasÄ± lazÄ±m. EÄŸer, milletimiz mutlu deÄŸilse, biz niye Ä±srar edelim? Tabii ki milletimiz, ÅŸu anda Avrupa BirliÄŸi'nin bu tutumundan dolayÄ± mutlu deÄŸil ve bu olaylarÄ± da onaylamÄ±yor. Peki ne olacak? Burada gÃ¶rev kime dÃ¼ÅŸÃ¼yor? Avrupa BirliÄŸi'ne dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bize de dÃ¼ÅŸÃ¼yor ÅŸÃ¼phesiz ama ÅŸunu Avrupa BirliÄŸi'nin bilmesi lazÄ±m. Gelecekte TÃ¼rkiye ile iliÅŸkileri bozmak, TÃ¼rkiye'ye bir ÅŸeyler kaybettirir, doÄŸrudur ama Avrupa'ya daha Ã§ok ÅŸey kaybettirir. Bunu gÃ¶rmek lazÄ±m. Bu, Ã§ifte standartlÄ± tutumdan vazgeÃ§mek lazÄ±m. Avrupa BiliÄŸi'nin yapmasÄ± gereken en Ã¶nemli konu, ÅŸu anda maalesef TÃ¼rkiye'ye dÃ¼ÅŸmanlÄ±k yapan FETO, PKK ve diÄŸer sol Ã¶rgÃ¼tlerin etkisiyle TÃ¼rkiye hakkÄ±nda hÃ¼kÃ¼m veriyor. Bu, asla bizim kabul edeceÄŸimiz bir ÅŸey deÄŸildir."