09:01, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 30 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä± kabul edecek, 15 Temmuz Demokrasi Åžehitleri ParkÄ±'nda dÃ¼zenlenecek toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ankara/11.00/Mardin/15.00)Â

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°stasyon MeydanÄ±'nda halka seslenecek, Edirne ValiliÄŸini ziyaret edecek.

- YÄ±ldÄ±rÄ±m, Gazi Mihal KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda TEM Edirne KaraaÄŸaÃ§ baÄŸlantÄ± yolunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine iÅŸtirak edecek, Åževket DingiloÄŸlu ParkÄ±'nda dÃ¼zenlenen mitinge katÄ±lacak, KÄ±rklareli ValiliÄŸine ziyarette bulunacak.

(Edirne/13.00/14.30/15.15/KÄ±rklareli/16.00/17.30)Â

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, BeylikdÃ¼zÃ¼ Kaya Ramada Otel'de muhtarlar, STK temsilcileri ve MS hastalarÄ± aileleriyle ayrÄ± ayrÄ± toplandÄ± yapacak, ÅžiÅŸli Radisson Blu Otel'de amatÃ¶r spor kulÃ¼plerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Ä°stanbul/10.00/13.00/15.00/18.00)Â

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Ä°vedik Organize Sanayi BÃ¶lgesi YÃ¶netim BinasÄ± Konferans Salonu'nda, bÃ¶lgede faaliyet gÃ¶steren reel sektÃ¶r temsilcileri ve iÅŸ adamlarÄ± ile bir araya gelerek cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemini anlatacak.

(Ankara/13.30)

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, AK Parti TBMM Grubu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan 15 tÄ±rlÄ±k yardÄ±m konvoyu uÄŸurlama tÃ¶renine katÄ±lacak.

(KahramanmaraÅŸ/12.00)Â

3- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Beykoz PaÅŸabahÃ§e MeydanÄ±'nda "Sevgi YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne, Maltepe'de "Ã–ncÃ¼ KadÄ±nlar BuluÅŸmasÄ±" etkinliÄŸinde bulunacak.

(Ä°stanbul/13.30/18.00)Â

4- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, AladaÄŸ Belediyesi Ã¶nÃ¼nde halkla buluÅŸacak, Ceyhan Ã–ÄŸretmeneviâ€™nde kanaat Ã¶nderleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Adana/11.00/19.00)

5- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Nusaybin'de "6700 Konut ve 400 Ä°ÅŸ Yeri" temel atma tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.

(Mardin/15.00)

6- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, 19 MayÄ±s Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi DerneÄŸi Ã¼yeleri ve esnafla buluÅŸacak, AK Parti Atakum teÅŸkilat toplantÄ±sÄ± ve Ondokuz MayÄ±s Ãœniversitesi'ndeki GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼ programÄ±na katÄ±lacak.

(Samsun/10.00/14.00/17.30)

7- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, muhtarlar ve sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileriyle bir araya gelecek, halkla buluÅŸacak, esnafÄ± ziyaret edecek.

(Mersin/10.30/13.00/14.00)Â

8- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, ValiliÄŸi ve TÃ¼rkeli ilÃ§esini ziyaret edecek, AyancÄ±k Belediye Tesisleri'nde sivil toplum kuruluÅŸu temsilcileri, muhtarlar ve iÅŸ adamlarÄ±yla bir araya gelecek, Gerze KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemi konulu konferansa katÄ±lacak.

(Sinop/11.00-17.00) tÃ¼lÃ¼)

9- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, ValiliÄŸi ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, seÃ§im otobÃ¼sÃ¼nden halkÄ± selamlayacak.

(Erzurum/10.00-13.30)Â



EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Bebe Ã‡ocuk Konfeksiyon SektÃ¶rÃ¼ Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi Ã¼yeleriyle buluÅŸacak, Harput Holdingi, ValiliÄŸi ve esnafÄ± ziyaret edecek, Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸinin giriÅŸimcilik sertifikasÄ± daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶renine iÅŸtirak edecek, vatandaÅŸlarla bir araya gelecek.

(Bursa/09.30-19.00)Â

2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, ziraat odalarÄ± baÅŸkan ve yÃ¶neticileriyle bir araya gelecek, Ã‡ardak ilÃ§esinde halkla buluÅŸacak, Bozkurt ilÃ§esi ile SarÄ±abad kÃ¶yÃ¼nÃ¼ ziyaret edecek.

(Denizli/10.00-18.00)Â

3- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, Ulusal GÄ±da Starter KÃ¼ltÃ¼r Gen BankasÄ± ile "Embriyo Transferi ile ÃœstÃ¼n VasÄ±flÄ± DamÄ±zlÄ±k SÄ±ÄŸÄ±r Ãœretim Projesi" kapsamÄ±nda UludaÄŸ Ãœniversitesi-TÄ°GEM Embriyo Ãœretim ve Transfer Merkeziâ€™nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ve ilk transferin yapÄ±lacaÄŸÄ± tÃ¶rene katÄ±lacak.

(Bursa/10.00/14.00)Â

4- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Sapanca Vergi Dairesi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek, Ankara Ticaret OdasÄ± AylÄ±k OlaÄŸan Meclis toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak ve CNR Ä°MOB-Ankara Mobilya FuarÄ± ziyaret edecek.

(Sakarya/11.00/Ankara/15.30/17.00)Â

5- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Kars AkÄ±llÄ± Åžehir Projesi tanÄ±tÄ±mÄ±, Kars AkÄ±llÄ± Åžehir YÃ¶netim Merkezi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± tÃ¶renlerine katÄ±lacak, esnafÄ± ziyaret edecek.

(Kars/10.00-15.00)Â

6- TÃœÄ°K, mart ayÄ± ekonomik gÃ¼ven endeksi ile geÃ§en yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±na iliÅŸkin elektrik ve doÄŸal gaz fiyatlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)



DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson ile baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

(Ankara/12.00/14.00)Â

2- Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, Almanya CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeier ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Paris)Â

3- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(BaÄŸdat)Â

4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)



KÃœLTÃœR SANAT

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, GazlÄ±gÃ¶l YaylabaÄŸÄ± Turizm HavzasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±, iÅŸadamlarÄ±, otel, tesis ve fabrika Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla bir araya gelecek, SandÄ±klÄ±'da Belediye ile KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Evi'ni ziyaret edecek, KaplÄ±ca Termal BÃ¶lgesi Belediye Tesisleri'nde bÃ¶lgedeki otel ve sera Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, Akrones Termal Otel'de turizm sektÃ¶rÃ¼ temsilcileriyle buluÅŸacak.

(Afyonkarahisar/10.30-19.30)Â



GÃœNCEL

1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez, Selimiye Camisi'nde Regaib Kandili Ã¶zel programÄ±na katÄ±lacak.

(Edirne/20.15)Â

2- Hak-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mahmut Arslan, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine tam destek, geleceÄŸimiz iÃ§in evet" kampanyasÄ± iÃ§in Antik KapÄ± Konferans Salonu'nda sendika Ã¼yeleriyle bir araya gelecek.

(Kocaeli/19.30)Â



SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi 29. haftasÄ±nda Anadolu Efes-Olympiakos ve Brose Bamberg-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul/20.00/Bamberg/21.45)Â

2- Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda VakÄ±fBank ile BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ä°stanbul/19.00)Â

3- 23 YaÅŸ AltÄ± Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±, Macaristan'da devam ediyor.

(Szombathely/11.00/18.00)



Ã–ZEL HABER

1- 4,5G 1 yaÅŸÄ±nda

- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan:

- "Birinci yÄ±lÄ±nda her Ã¼Ã§ aboneden ikisi 4,5G'yi tercih etti"

- "4,5G yetkilendirme ÅŸartnamesinde yerlilik ÅŸartÄ± konusunda kademeli geÃ§iÅŸ olacak"

- "Ãœlke olarak tarihe iz bÄ±rakabilmemiz iÃ§in biliÅŸim altyapÄ±mÄ±zÄ±n yerli ve milli teknolojilerle geliÅŸtirilmesi gerekir. Bu nedenle bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceÄŸiz. Bunu, sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde takip ediyoruz"

2- TÃ¼rkiye "temsilde adaleti" yakalayamadÄ±

- TBMM AraÅŸtÄ±rma Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen milletvekili sayÄ±sÄ± AB ortalamasÄ±nÄ±n 3 kat gerisinde seyrediyor. Veriler, temsilde adaletin AB Ã¶lÃ§Ã¼lerinde saÄŸlanabilmesi iÃ§in TÃ¼rkiye'deki milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n bine Ã§Ä±kmasÄ± gerektiÄŸini gÃ¶steriyor

- TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun 20 milyon 947 bin 188 olduÄŸu 1950 yÄ±lÄ±nda milletvekili baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen kiÅŸi sayÄ±sÄ± 43 bin 13 iken, nÃ¼fusun 79 milyon 814 bin 871 olduÄŸu 2016 yÄ±lÄ±nda milletvekili baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen kiÅŸi sayÄ±sÄ± 145 bin 118'e yÃ¼kseldi.

- TBMM'nin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± 1920'den 1923'e kadarki ilk dÃ¶nemde 437 olan Ã¼ye sayÄ±sÄ± 1923-1927 dÃ¶neminde 287'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼, bu tarihten sonra ise nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±na oranla milletvekili sayÄ±sÄ± 1980 askeri darbesine kadar kademeli artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi

- Darbeden Ã¶nce 633 olan TBMM Ã¼yesi sayÄ±sÄ±, 1983'teki genel seÃ§im sonucunda oluÅŸan Mecliste 400'e geriledi. 1987-1995 dÃ¶neminde 450'ye yÃ¼kselen milletvekili sayÄ±sÄ±, 1995-2017 dÃ¶neminde 550 oldu. Son 22 yÄ±lda TÃ¼rkiye nÃ¼fusu 58 milyondan 80 milyona yÃ¼kselirken milletvekili sayÄ±sÄ± 550'de sabit kaldÄ±

3- "DoÄŸrudan yabancÄ± yatÄ±rÄ±mda hedef 15 milyar dolar"

- BaÅŸbakanlÄ±k YatÄ±rÄ±m Destek ve TanÄ±tÄ±m AjansÄ± BaÅŸkanÄ± Arda Ermut:

- "(UluslararasÄ± doÄŸrudan yatÄ±rÄ±m) 2017'yi bir kriz yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼rece 12,3 milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde bir yerde kapatmayÄ± hedefliyoruz. 12,3 milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde, 15 milyar dolar seviyesine yakÄ±n bir noktada tamamlamanÄ±n yoluna bakacaÄŸÄ±z"

- "TÃ¼rkiye, halen yatÄ±rÄ±mlarÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ± Avrupa'dan ve batÄ± Ã¼lkelerinden Ã§ekiyor fakat aynÄ± zamanda biz bu kaynaklarÄ± farklÄ±laÅŸtÄ±rma noktasÄ±nda adÄ±mlar atÄ±yoruz. Uzak DoÄŸu'dan Rusya ve Asya'dan, YakÄ±n DoÄŸu'dan ve aynÄ± zamanda OrtadoÄŸu'dan, ArapÃ§a konuÅŸulan Ã¼lkelerden Ã§ok ciddi yatÄ±rÄ±mlar Ã§ekmeye baÅŸladÄ±k"

- "Avrupa'dan doÄŸrudan yatÄ±rÄ±mlar yÃ¼zde 75'lere kadar Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. YÃ¼zde 15'e yakÄ±n neredeyse Amerika'dan Ã§ekiyorduk. Bu oranlar Avrupa'nÄ±n yÃ¼zde 65'e, Amerika'nÄ±n da yÃ¼zde 9'a kadar geriledi. Rusya'nÄ±n payÄ± ise yÃ¼zde 2'lerden yÃ¼zde 6'lara, OrtadoÄŸu'nun payÄ± yÃ¼zde 8'lerden yÃ¼zde 16'lara Ã§Ä±ktÄ±"