09:23, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

Van'da 2 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi





ErciÅŸ ilÃ§esinde bir eve operasyon dÃ¼zenleyen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 2 PKK'lÄ± etkisiz hale getirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van'Ä±n ErciÅŸ ilÃ§esinde bir eve dÃ¼zenlenen operasyonda saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 2 PKK'lÄ±Â etkisiz hale getirildi. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Ã–zel Harekat Åžubesi ekipleri, Salihiye Mahallesi'ndeki bir evde saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan PKK'lÄ±larca yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin "teslim ol" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na PKK'lÄ±larÄ±n ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k vermesi Ã¼zerine Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmada 2 PKK'lÄ±Â etkisiz hale getirildi.

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