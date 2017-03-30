DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 6 Mart'ta imzaladÄ±ÄŸÄ± ve nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 6 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na vize yasaÄŸÄ± getiren dÃ¼zenlemeyi 15 Mart'ta geÃ§ici olarak durduran Hawaii federal yargÄ±cÄ± Derrick Watson'Ä±n, ikinci bir mahkeme kararÄ±na kadar sÃ¶z konusu uygulamayÄ± "sÃ¼resiz" olarak askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Konuyla ilgili davacÄ±larÄ±n taleplerini deÄŸerlendiren Watson, Ã§arÅŸamba akÅŸamÄ± aldÄ±ÄŸÄ± ihtiyati tedbir kararÄ±yla Trump'Ä±n ikinci vize yasaÄŸÄ±na koyduÄŸu geÃ§ici durdurma kararÄ±nÄ± "sÃ¼resi belirsiz ÅŸekilde" uzattÄ±.
YazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Mahkeme bir kÃ¶ÅŸeye Ã§ekilip, kepenkleri kapatÄ±p, olanlar hiÃ§ olmamÄ±ÅŸ gibi yapacak deÄŸildir." ifadesini kullanan yargÄ±Ã§ Watson, aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n arkasÄ±nda duracaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± verdi.
Watson'Ä±n bu kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n davayÄ± 9. Temyiz Mahkemesine gÃ¶tÃ¼receÄŸi belirtildi. BakanlÄ±ÄŸÄ±n, Trump'Ä±n ikinci vize yasaÄŸÄ±yla ilgili olarak Maryland'deki federal yargÄ±cÄ±n almÄ±ÅŸ olduÄŸu durdurma kararÄ±nÄ± da Virginia eyaletindeki 4. Temyiz Mahkemesine gÃ¶tÃ¼rmesi bekleniyor.
TRUMP'IN Ä°KÄ° VÄ°ZE YASAÄžIDA DURDURULDU
Trump'Ä±n 27 Ocak'ta imzaladÄ±ÄŸÄ± ilk kararnamede, doÄŸrudan adlarÄ± zikredilmese de nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man Suriye, Irak, Ä°ran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaÅŸlarÄ±na 3 ay ABD'ye giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirilmiÅŸti. AynÄ± kararname ile ABD'nin mÃ¼lteci kabul programÄ± 4 aylÄ±ÄŸÄ±na askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸ, Suriyeli mÃ¼ltecilerin ise ikinci talimata kadar Ã¼lkeye kabulÃ¼ tamamen durdurulmuÅŸtu.
Washington eyaleti federal yargÄ±cÄ± James Robart, 3 Åžubat'ta Trump'Ä±n vize yasaÄŸÄ± kararÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼tmesini Ã¼lke genelinde durdurmuÅŸ, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n temyiz mahkemesine yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru da reddedilmiÅŸti. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 27 Ocak'taki kararnamenin ardÄ±ndan sÃ¶z konusu Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na verilmiÅŸ 60 bin vizeyi iptal etmiÅŸ ancak mahkemenin yÃ¼rÃ¼tmeyi durdurma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan vize iptali iÅŸlemlerini geri almÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°lk adÄ±mÄ±nda yargÄ±ya takÄ±lan Trump, 6 Mart'ta gÃ¶rece hafifletilmiÅŸ ikinci vize dÃ¼zenlemesini imzalamÄ±ÅŸ, Irak'Ä±n listeden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¼zenlemede diÄŸer 6 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na 3 ay yeni vize yasaÄŸÄ± getirilmiÅŸ, ABD'nin mÃ¼lteci programÄ± da 4 aylÄ±ÄŸÄ±na askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Uygulanmaya 16 Mart'ta baÅŸlanacak bu yeni dÃ¼zenlemesi de 15 Mart'ta Hawaii federal yargÄ±cÄ± Derrick Watson tarafÄ±ndan geÃ§ici olarak Ã¼lke genelinde askÄ±ya alÄ±nan Trump, konuyu YÃ¼ksek Mahkemeye kadar taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.
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