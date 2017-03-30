Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka Beyaz Saray'da danÄ±ÅŸman oluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ivanka Trump'Ä±n (35), resmen Beyaz Saray personeli olarak gÃ¶reve baÅŸlayacaÄŸÄ± ve federal hÃ¼kÃ¼metten maaÅŸ almadan babasÄ±na danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmaya devam edeceÄŸi bildirildi.
Beyaz Saray'da 20 Ocak'ta gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±ndan itibaren Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler dahil birÃ§ok etkinlikte Trump ile yan yana bulunan Ivanka, babasÄ±na danÄ±ÅŸmanlÄ±k gÃ¶revini resmileÅŸtireceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Donald Trump'a gayriresmi danÄ±ÅŸmanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve bunun sorunlu olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki eleÅŸtiriler Ã¼zerine yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yapan Ivanka Trump, "GÃ¶nÃ¼llÃ¼ ve tÃ¼m etik kurallara uygun ÅŸekilde BaÅŸkan'a danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmamla ilgili bazÄ± kiÅŸilerin endiÅŸeleri olduÄŸunu duydum. Bundan sonra diÄŸer tÃ¼m federal Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± baÄŸlayan kurallara uygun ÅŸekilde bir Beyaz Saray Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olarak Ã¼cret almadan hizmet edeceÄŸim." ifadelerini kullandÄ±.
HalihazÄ±rda Beyaz Saray'da bir Ã§alÄ±ÅŸma ofisi bulunan Ivanka Trump'Ä±n bu aÃ§Ä±klamayla gÃ¶revini resmileÅŸtirmesi ve Beyaz Saray'daki resmi danÄ±ÅŸmanlar listesine girmesi bekleniyor.
Ivanka'nÄ±n avukatÄ± Jamie Gorelick de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu adÄ±mÄ±n, Trump'Ä±n kÄ±zÄ±nÄ±n tÃ¼m iÅŸlerinde federal etik kurallarÄ±na uygun ÅŸekilde hareket etme isteÄŸinin bir sonucu olduÄŸuna vurgu yaptÄ±.
Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da "bu kararÄ±n memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±" ve "Ivanka Trump'Ä±n BaÅŸkan'a desteÄŸinin devam edeceÄŸi" kaydedildi.
Ivanka Trump, halen BaÅŸkan Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini de yÃ¼rÃ¼ten Jared Kushner ile 2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana evliliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
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