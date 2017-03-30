09:53, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°talya kimsesiz Ã§ocuk gÃ¶Ã§menleri sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°talyan parlamentosu, Ã¼lkeye kaÃ§ak yollardan refakati olmadan gelen Ã§ocuk gÃ¶Ã§menlerin korunmasÄ± ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmemesine yÃ¶nelik yasayÄ± onayladÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) verilerine gÃ¶re Afrika'dan Ä°talya'ya geÃ§en sene 25 bin 850 Ã§ocuÄŸun kaÃ§ak yollardan refakatsiz gelmesi Ã¼zerine Ã¶nemli bir adÄ±m atan Ä°talyan parlamentosu, Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼ olan Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda Ã§ocuk gÃ¶Ã§menlere iliÅŸkin yasayÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

Parlamentonun alt kanadÄ± Temsilciler Meclisi ve Ã¼st kanadÄ± Cumhuriyet Senatosu genel kurullarÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± yapÄ±lan oylamalar sonucu iktidar ve muhalefetin bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de uzlaÅŸmasÄ±yla "RefakatÃ§isi Olmayan YabancÄ± Ã‡ocuklarÄ±n KorunmasÄ±" adlÄ± tasarÄ± yasalaÅŸtÄ±.

Yasa, Ä°talya'ya herhangi bir refakati olmadan gelen yabancÄ± Ã§ocuklarÄ±n geldikleri Ã¼lkelere gÃ¶nderilmemesini, her tÃ¼rlÃ¼ kÃ¶tÃ¼ muameleden korunmasÄ±nÄ± ve Avrupa BirliÄŸi'ndeki (AB) yaÅŸÄ±tlarÄ±yla aynÄ± haklara sahip olmasÄ±nÄ± dÃ¼zenliyor.

SÃ¶z konusu tasarÄ±nÄ±n yasalaÅŸmasÄ± AB Ã¼lkeleri arasÄ±nda bir ilk olarak kabul ediliyor.

BaÅŸbakan Paolo Gentiloni, Twitter'daki kiÅŸisel hesabÄ±nda, "Parlamento, refakatÃ§isi olmayan yabancÄ± Ã§ocuklarla ilgili yasayÄ± onayladÄ±. Bu, mÃ¼ÅŸkÃ¼l durumdakilerin korunmasÄ± ve entegrasyonu iÃ§in medeni bir seÃ§im." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

UNICEF Ä°talya Åžubesi BaÅŸkanÄ± Giacomo Guerrera da bu yasanÄ±n gÃ¶Ã§men Ã§ocuklar Ã§ok Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "UNICEF, bu yasanÄ±n onaylanmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.