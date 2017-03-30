10:05, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

GÃ¼ney Afrika'nÄ±n simge ismi Kathrada defnedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Afrika'nÄ±n eski Devlet BaÅŸkanÄ±Â Nelson Mandela'nÄ±n dava arkadaÅŸlarÄ±ndanÂ Ahmed Muhammed KathradaÂ son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Afrika Ulusal Kongresi partisi (ANC) bayraÄŸÄ±yla kaplanarak Houghton Camisine getirilen Kathrada'nÄ±n naaÅŸÄ±, kÄ±lÄ±nanÂ cenazeÂ namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan binlerce kiÅŸi eÅŸliÄŸinde Johannesburg Westernpark mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi.Â

Cenaze tÃ¶renine, Kathrada'nÄ±n ailesinin yanÄ± sÄ±ra Mandelaâ€™nÄ±n eski eÅŸiÂ Winnie Madikizela-Mandela, ANC hÃ¼kÃ¼metini temsilen BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cyril Ramposa, eski GÃ¼ney Afrika Devlet BaÅŸkanÄ± Thabo Mvuyelwa Mbeki, GÃ¼ney Afrika'nÄ±n Ã¶nde gelen isimleri, aktivistler, Kathrada'nÄ±n arkadaÅŸlarÄ± ve binlerce seveni katÄ±ldÄ±.Â

TÃ¶rene katÄ±lan MÃ¼slÃ¼man Alimler Konseyi Genel SekreteriÂ Moulana Ebrahim Bham, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Kathrada'nÄ±n, hoÅŸgÃ¶rÃ¼ ve dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k gibi unsurlara deÄŸer verdiÄŸini ve bu deÄŸerlere olan kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yenilenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

ANC Genel SekreteriÂ Gwede MantasheÂ de tÃ¶rendeki konuÅŸmasÄ±nda, Kathrada'yÄ± dÃ¼rÃ¼st ve yiÄŸit bir insan olarak niteledi.

DEVLET BAÅžKANI ZUMA, AÄ°LENÄ°N Ä°STEÄžÄ° ÃœZERÄ°NE TÃ–RENE KATILMADI

Kathrada'nÄ±n ailesinin isteÄŸi Ã¼zerine GÃ¼ney Afrika Devlet BaÅŸkanÄ±Â Jocab ZumaÂ tÃ¶rene katÄ±lmadÄ±.Â

Ã–te yandan GÃ¼ney Afrika Devlet BaÅŸkanÄ± Jocab Zuma, Kathrada iÃ§in taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

Zuma mesajÄ±nda, Kathrada'nÄ±n hayatÄ± boyunca GÃ¼ney Afrika'nÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in mÃ¼cadele ettiÄŸini vurgulayarak, ailesi ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilemiÅŸti.Â

Kathrada'nÄ±n vefatÄ± nedeniyle Ã¼lkedeki tÃ¼m kamu kurumlarÄ±nda bayraklar yarÄ±ya indirildi.