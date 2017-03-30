10:08, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

Paris'te polis ÅŸiddetine Ã¶fke Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde





Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te Ã‡inli gÃ¶Ã§men Shaoyo Liu'nun polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine yÃ¶nelik protestolar Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde de devam etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te 56 yaÅŸÄ±ndakiÂ Ã‡inli gÃ¶Ã§menÂ Shaoyo Liu'nun polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine yÃ¶nelikÂ protestolar Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde de devam etti. Ã‡oÄŸu Ã‡inli yÃ¼zlerce Asya kÃ¶kenli gÃ¶Ã§men, polisi protesto etmek iÃ§in bu kez kent merkezindeki belediye binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±. SayÄ±larÄ± 300'Ã¼ aÅŸan gÃ¶stericiler, "Katil polis" sloganÄ± atarak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine tepkilerini dile getirdi. Polis, kendisine taÅŸ ve sopa atan gÃ¶stericilere gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz sÄ±karak mÃ¼dahale etti. Shaoyo Liu'nun ailesi dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¶stericilere protestolarÄ±n yatÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu. Paris'te Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¶nce bir ihbar sonrasÄ± 19. bÃ¶lgedeki adrese giden Ã¼Ã§ polise Liu'nun makasla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Polis memurlarÄ±ndan birinin "nefsi mÃ¼dafaa"da bulunarak Shaoyo'yu vurduÄŸu belirtilmiÅŸti. Shaoyo'nun, olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan saÄŸlÄ±k ekipleri beklenirken hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Ailesi ise Shaoyo'nun polise herhangi bir saldÄ±rÄ±da bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olay sÄ±rasÄ±nda mutfakta balÄ±k temizlediÄŸini ve zilin Ã§alÄ±nmasÄ± Ã¼zerine kapÄ±ya elinde makasla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.

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