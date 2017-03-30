10:12, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

28. Arap BirliÄŸi Zirvesi sona erdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÃœrdÃ¼n'Ã¼n Ã–lÃ¼ Deniz bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen 28.Â Arap BirliÄŸi Zirvesi'nin sonuÃ§ bildirisinde,Â Suriye krizine barÄ±ÅŸÃ§Ä±l Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ± ve Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± aÄŸÄ±rlayan Ã¼lkelere destek Ã§erÃ§evesindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼receÄŸi, ayrÄ±ca terÃ¶r Ã§etelerine son verilmesi iÃ§in gereken tÃ¼m imkanlar saÄŸlanacaÄŸÄ± bildirildi.

Arap BirliÄŸi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt tarafÄ±ndan okunan 15 maddelik Amman Bildirisi'nde, zirveye ev sahipliÄŸi yapan ÃœrdÃ¼n'e teÅŸekkÃ¼r edilerek, Filistin, Ä°ran'Ä±n mÃ¼dahaleleri ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgedeki son geliÅŸmeler deÄŸerlendirildi.

Filistin ile Ä°srail arasÄ±nda barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerinin, 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±na tabi, baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan baÄŸÄ±msÄ±z bir Filistin devletinin kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m temelinde belirli bir takvime gÃ¶re yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼receÄŸi vurgulanan bildiride, ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸu belirtildi.

Bildiride, "Zirve, Filistin topraklarÄ±ndan birkaÃ§ kilometre uzaklÄ±kta gerÃ§ekleÅŸiyor. KardeÅŸ Filistin halkÄ±nÄ±n yanÄ±ndaki duruÅŸumuzu vurguluyoruz. Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas liderliÄŸinde, Filistin ulusal meÅŸruiyeti gÃ¶lgesinde bir ulusal birlik hÃ¼kÃ¼meti oluÅŸturulmasÄ±nÄ± destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

IRAK VE SURÄ°YE'DE OLAYLAR

Irak'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve istikrarÄ±nÄ±n Arap ulusal gÃ¼venliÄŸinin temel sÃ¼tunlarÄ±ndan biri olduÄŸu, terÃ¶r Ã§etelerinin etkisiz hale getirilmesi ve Musul'un terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± konularÄ±nda Irak'Ä±n desteklendiÄŸi aktarÄ±lan bildiride, "Suriye krizine barÄ±ÅŸÃ§Ä±l Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ± ve Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± aÄŸÄ±rlayan Ã¼lkelere destek Ã§erÃ§evesindeki Ã§alÄ±ÅŸmalar devam edecek. TerÃ¶r Ã§etelerine son verilmesi iÃ§in gereken tÃ¼m imkanlar saÄŸlanacak." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.

Ä°SLAMOFOBÄ° VE TERÃ–RLE MÃœCADELE

Ä°slamofobi ve Ä°slam'Ä± terÃ¶rle baÄŸdaÅŸtÄ±rma eÄŸiliminin artmasÄ±na yÃ¶nelik endiÅŸelerin de paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildiride, Arap Ã¼lkelerinin komÅŸularÄ±yla iyi iliÅŸkiler tesis etmesi, iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lmasÄ±na iÅŸaret edilerek, BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ã¼Ã§ adasÄ± Ã¼zerindeki egemenliÄŸi ve bu adalarÄ±n Ä°ran'dan geri alÄ±nmasÄ± konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Ä°ran'a BAE'nin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ya da UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±na baÅŸvurularak Ã¼Ã§ ada konusunda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± giriÅŸimine olumlu yanÄ±t vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

29. ZÄ°RVE SUUDÄ° ARABÄ°STAN'DA

Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el-Cubeyr, zirvenin kapanÄ±ÅŸ oturumunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Suudi Arabistan hÃ¼kÃ¼meti, BAE'nin 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi'nin Riyad'da yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin isteÄŸinin onaylanmasÄ±ndan mutluluk duyuyor." dedi.

BAE yetkilileri ise 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi'ne ev sahipliÄŸi yapamamaktan dolayÄ± Ã¶zÃ¼r diledi ancak bunun nedenine iliÅŸkin henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.