10:12, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

DiyarbakÄ±r'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve Hani ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 9 kÄ±rsal mahallede Â PKK'ya yÃ¶nelik operasyon nedeniyle uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Lice ve Hani ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten, aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± ve iÅŸbirlikÃ§ilerinin etkisiz hale getirilmesi, bÃ¶lgede terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ± ve uÃ§aksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geÃ§irilmesi amacÄ±yla operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi.

Operasyon yapÄ±lan bÃ¶lgelerde halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, sivillerin zarar gÃ¶rmemesi amacÄ±yla, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereÄŸince, Lice'ye baÄŸlÄ± Birlik, Åženlik, EcemiÅŸ ve Daralan kÃ¶yleri, Hani ilÃ§esine baÄŸlÄ±, Kaledibi, AkÃ§ayurt, TopÃ§ular, Kalaba ve YukarÄ± TuralÄ± kÃ¶ylerinde 28 Mart gÃ¼nÃ¼ saat 11.30'dan itibaren duyurulan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n bugÃ¼n saat 10.00 itibarÄ±yla sona erdiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlara can ve mal gÃ¼venliklerinin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla uygulanan yasaÄŸa uyduklarÄ± iÃ§in teÅŸekkÃ¼r edildi.