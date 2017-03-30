ABD 11 gÃ¼nde 8 kiÅŸiyi idam edecek

ABD'deÂ idam cezasÄ±Â Ã¼lke genelinde tartÄ±ÅŸma konusu olmaya devam ederken, Arkansas eyaletinde, nisan ayÄ±nda 11 gÃ¼nde 8Â mahkumun idam edileceÄŸi duyuruldu.
Pulaski County Temyiz Mahkemesi Hakimi Wendell Griffen, 8'i gelecek ay infazÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek toplam 9 idam mahkumunun, Vali Hutchinson ve Cezaevi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Wendy Kelly aleyhine infazlarÄ±n durdurulmasÄ± iÃ§in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayÄ± reddetti.
Arkansas BaÅŸsavcÄ±sÄ± Leslie Rutledge, Ã¼lkede genelindeÂ Ã¶lÃ¼m cezalarÄ±nÄ±n kademeli olarak dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi bir dÃ¶nemde, eyaletin idam mahkumlarÄ±nÄ±n infazÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
17 Nisan- 27 Nisan tarihlerinde 4 ayrÄ± defa her defada iki mahkum olmak Ã¼zere, toplam 8 kiÅŸinin infazÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Arkansas'Ä±n CumhuriyetÃ§i Partili Valisi Asa Hutchinson geÃ§en ay, Ã¼Ã§lÃ¼ protokolde kullanÄ±lan tartÄ±ÅŸmalÄ± sakinleÅŸtirici "midazolam"Ä±n devlet tarafÄ±ndan saÄŸlanma sÃ¼resinin sona ermesinden Ã¶nce idamlarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.
ABD'de son yÄ±llarda idamlarÄ±n infazÄ±, "ÃœÃ§lÃ¼ kokteyl" iÄŸnesiyle gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.Â
ABD'de dÄ±ÅŸiÅŸleri Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, Ã‡in'den aldÄ±ÄŸÄ± hediyeler nedeniyle yargÄ±lanacak
Nijerya'da 269 kiÅŸinin menenjit salgÄ±nÄ± nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Ä°rlandalÄ± sirk sanatlarÄ± Ã¶ÄŸreticisi, Gazze'de sekiz gence Ã¶ÄŸretmenlik yapÄ±yor.
Rusya'nÄ±n kara Ã¼zerindeki son bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ± Erginskoye iÃ§in ihale sÃ¼reci baÅŸlatÄ±ldÄ±
Makedonya'da yaÅŸayan Arnavut partilerin kurduÄŸu platforma karÅŸÄ± Ã§Ä±kan MakedonyalÄ±lar Ã¼lkede iki dilliliÄŸe karÅŸÄ± gelmek iÃ§in baÅŸlattÄ±klarÄ± 'Ortak Makedonya Ä°Ã§in' gÃ¶sterilerine bir aydÄ±r devam ediyor.
El Salvador'da siyanÃ¼r ve cÄ±vanÄ±n sÃ¼rece dahil olduÄŸu maden arama, Ã§Ä±karma ve iÅŸleme faaliyetleri yasaklandÄ±.
BaÄŸdat'ta bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 15 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 26 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD'nin Arkansas eyaletinde nisan ayÄ±nda 11 gÃ¼nde 8 mahkum idam edilecek
ÃœrdÃ¼n'Ã¼n Ã–lÃ¼ Deniz bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen Arap BirliÄŸi Zirvesi sonuÃ§ bildirisi yayÄ±mlandÄ±
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te Ã‡inli gÃ¶Ã§men Shaoyo Liu'nun polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine yÃ¶nelik protestolar Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde de devam etti
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15 Mart'ta Trump'Ä±n ikinci vize yasaÄŸÄ±nÄ± geÃ§ici olarak durduran Hawaii federal yargÄ±cÄ± Watson, yeni aldÄ±ÄŸÄ± ihtiyati tedbir kararÄ±yla sÃ¶z konusu uygulamayÄ± ikinci bir mahkeme kararÄ±na kadar "sÃ¼resiz" olarak askÄ±ya aldÄ±
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Ä°HH, Libya'nÄ±n Sirte kentinde savaÅŸtan etkilenen ihtiyaÃ§ sahiplerine gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulundu