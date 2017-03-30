10:22, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

ABD 11 gÃ¼nde 8 kiÅŸiyi idam edecek





ABD'nin Arkansas eyaletinde nisan ayÄ±nda 11 gÃ¼nde 8 mahkum idam edilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'deÂ idam cezasÄ±Â Ã¼lke genelinde tartÄ±ÅŸma konusu olmaya devam ederken, Arkansas eyaletinde, nisan ayÄ±nda 11 gÃ¼nde 8Â mahkumun idam edileceÄŸi duyuruldu. Pulaski County Temyiz Mahkemesi Hakimi Wendell Griffen, 8'i gelecek ay infazÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek toplam 9 idam mahkumunun, Vali Hutchinson ve Cezaevi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Wendy Kelly aleyhine infazlarÄ±n durdurulmasÄ± iÃ§in aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayÄ± reddetti. Arkansas BaÅŸsavcÄ±sÄ± Leslie Rutledge, Ã¼lkede genelindeÂ Ã¶lÃ¼m cezalarÄ±nÄ±n kademeli olarak dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi bir dÃ¶nemde, eyaletin idam mahkumlarÄ±nÄ±n infazÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. 17 Nisan- 27 Nisan tarihlerinde 4 ayrÄ± defa her defada iki mahkum olmak Ã¼zere, toplam 8 kiÅŸinin infazÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Ä°LACIN KULLANIM SÃœRESÄ°NÄ° GEÃ‡Ä°RMEMEK Ä°Ã‡Ä°N... Arkansas'Ä±n CumhuriyetÃ§i Partili Valisi Asa Hutchinson geÃ§en ay, Ã¼Ã§lÃ¼ protokolde kullanÄ±lan tartÄ±ÅŸmalÄ± sakinleÅŸtirici "midazolam"Ä±n devlet tarafÄ±ndan saÄŸlanma sÃ¼resinin sona ermesinden Ã¶nce idamlarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. ABD'de son yÄ±llarda idamlarÄ±n infazÄ±, "ÃœÃ§lÃ¼ kokteyl" iÄŸnesiyle gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.Â

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