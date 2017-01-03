10:35, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

BaÄŸdat'ta bombalÄ± araÃ§la saldÄ±rÄ±da 15 Ã¶lÃ¼, 26 yaralÄ±



Foto: ArÅŸiv

BaÄŸdat'ta bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 15 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 26 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n baÅŸkentiÂ BaÄŸdat'taÂ bombaÂ yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenenÂ saldÄ±rÄ±da 15 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 26 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, BaÄŸdat'Ä±n gÃ¼ney giriÅŸinde bulunan kontrol noktasÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ tankerin patlatÄ±lmasÄ± sonucu 15 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 26 kiÅŸi yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da ambulansÄ±n sevk edildiÄŸi belirtildi. GÃ¼venlik zafiyetinin bulunduÄŸu BaÄŸdat, sÄ±k sÄ±k ÅŸiddet olaylarÄ±na sahne oluyor.

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