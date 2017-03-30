10:49, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼Ã§ gÃ¼nde 69 bin seÃ§men oy kullandÄ±





TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± iÃ§in oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± altÄ± Avrupa Ã¼lkesinde Ã¼Ã§ gÃ¼nde 57 bin 521 seÃ§men oy kullandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lacakÂ anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiÂ halk oylamasÄ±Â iÃ§in oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± altÄ± Avrupa Ã¼lkesi ile gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda, Ã¼Ã§ gÃ¼nde toplam 69 bin 79 seÃ§men sandÄ±ÄŸa gitti. AA muhabirinin, YSK verilerinden derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, 16 Nisan'daki halk oylamasÄ± iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki temsilciliklere baÄŸlÄ± seÃ§menler 27 Mart'ta oy kullanmaya baÅŸladÄ±. En fazla TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Almanya'da 13 temsilcilikte oy kullanÄ±ldÄ±. Almanya'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Fransa'da 6, Avusturya'da 3, Ä°sviÃ§re'de 3, BelÃ§ika'da 2, Danimarka'da 1 ve LÃ¼ksemburg'da 1 olmak Ã¼zere toplam 29 temsilcilikte oy verme iÅŸlemleri iÃ§in sandÄ±klar kuruldu. Oy verme iÅŸleminin ilk Ã¼Ã§ gÃ¼nÃ¼nde 57 bin 521 seÃ§men "evet" veya "hayÄ±r" arasÄ±ndaki tercihini yaptÄ±. HavalimanlarÄ±nda oluÅŸturulan geÃ§ici gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±yla diÄŸer gÃ¼mrÃ¼k kapÄ±larÄ±nda ise 11 bin 558 seÃ§men sandÄ±ÄŸa giderek oy kullandÄ±. BÃ¶ylece yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bugÃ¼ne kadar 69 bin 79 seÃ§men oy kullandÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.