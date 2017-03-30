10:54, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

El Salvador'da metal madenciliÄŸine yasak





El Salvador'da siyanÃ¼r ve cÄ±vanÄ±n sÃ¼rece dahil olduÄŸu maden arama, Ã§Ä±karma ve iÅŸleme faaliyetleri yasaklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Orta Amerika Ã¼lkesi El Salvador'da Ã§evreyi, Ã¶zellikle su kaynaklarÄ±nÄ± korumak amacÄ±yla metal madenciliÄŸi yasaklandÄ±. El Salvador Kongresinde alÄ±nan yasak kararÄ± Ã§erÃ§evesinde yer altÄ±, yer Ã¼stÃ¼ ve elle madencilik yapÄ±lamayacak. Karara gÃ¶re, Ã§oÄŸunlukla siyanÃ¼r ve cÄ±vanÄ±n sÃ¼rece dahil olduÄŸu maden arama, Ã§Ä±karma ve iÅŸleme faaliyetleri yasaklandÄ±. DiÄŸer yandan, Ã¼lkede tuz Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra taÅŸ ve kum madenciliÄŸi yapÄ±lmaya devam ediliyor. AltÄ±n, gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve bakÄ±r aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin yer altÄ± kaynaklarÄ±na sahip El Salvador'da 2008'den bu yana yeni maden ocaklarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na izin verilmiyor. Metal madenciliÄŸinin San Sebastian'da su kaynaklarÄ±nÄ± kirletmesinin ardÄ±ndan baÅŸ gÃ¶steren temiz su krizi Ã¼zerine dÃ¶nemin Devlet BaÅŸkanÄ± Antonio Saca, yeni madenlerin aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yapÄ±lan baÅŸvurularÄ± reddetmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Kabul edilen bir karar olmamasÄ±na raÄŸmen, hÃ¼kÃ¼met de yeni maden aÃ§Ä±lmasÄ±na izin vermemiÅŸti. Â

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