10:54, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson TÃ¼rkiye'de





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakanlÄ±k Resmi Konutuâ€™nda ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'u aÄŸÄ±rladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakanlÄ±k Resmi Konutuâ€™nda ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Â Rex Tillerson'u kabul etti. BaÅŸbakanlÄ±kÂ Resmi Konutu'nda basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabul, yaklaÅŸÄ±k 40 dakika sÃ¼rdÃ¼. Kabulde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Ãœmit YalÃ§Ä±n, BaÅŸbakanlÄ±k DÄ±ÅŸ Politika BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Kerim Uras da yer aldÄ±. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nunÂ davetlisi olarak TÃ¼rkiye'yeÂ ziyarette bulunuyor. Ziyarette, TÃ¼rkiye-ABD ikili iliÅŸkilerinin tÃ¼m yÃ¶nleriyle ele alÄ±narak, gÃ¼ncel, bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacaÄŸÄ± belirtildi.

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