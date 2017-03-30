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12:22, 30 Mart 2017 PerÅŸembe
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10:54, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson TÃ¼rkiye'de
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson TÃ¼rkiye'de

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakanlÄ±k Resmi Konutuâ€™nda ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'u aÄŸÄ±rladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakanlÄ±k Resmi Konutuâ€™nda ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Â Rex Tillerson'u kabul etti.

BaÅŸbakanlÄ±kÂ Resmi Konutu'nda basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabul, yaklaÅŸÄ±k 40 dakika sÃ¼rdÃ¼.

Kabulde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Ãœmit YalÃ§Ä±n, BaÅŸbakanlÄ±k DÄ±ÅŸ Politika BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Kerim Uras da yer aldÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nunÂ davetlisi olarak TÃ¼rkiye'yeÂ ziyarette bulunuyor.

Ziyarette, TÃ¼rkiye-ABD ikili iliÅŸkilerinin tÃ¼m yÃ¶nleriyle ele alÄ±narak, gÃ¼ncel, bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacaÄŸÄ± belirtildi.



Ä°lgili Konular TÃ¼rkiye ABD Tillerson
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