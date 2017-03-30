ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson TÃ¼rkiye'de

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakanlÄ±k Resmi Konutuâ€™nda ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Â Rex Tillerson'u kabul etti.
BaÅŸbakanlÄ±kÂ Resmi Konutu'nda basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabul, yaklaÅŸÄ±k 40 dakika sÃ¼rdÃ¼.
Kabulde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Ãœmit YalÃ§Ä±n, BaÅŸbakanlÄ±k DÄ±ÅŸ Politika BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Kerim Uras da yer aldÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nunÂ davetlisi olarak TÃ¼rkiye'yeÂ ziyarette bulunuyor.
Ziyarette, TÃ¼rkiye-ABD ikili iliÅŸkilerinin tÃ¼m yÃ¶nleriyle ele alÄ±narak, gÃ¼ncel, bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacaÄŸÄ± belirtildi.
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na 2 bin gelir uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson iki mÃ¼ttefik Ã¼lke arasÄ±ndaki yoÄŸun ikili temaslarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi Ã¼zerinde mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.
Konya merkezli 5 ilde dÃ¼zenlenen FETÃ–/PDY operasyonunda, ByLock kullandÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len, Ã§oÄŸunluÄŸu gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilmiÅŸ 6 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Antalya ve Ä°zmir'de dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 18 zanlÄ±dan 15'i "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±
Ekonomik gÃ¼ven endeksi, martta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 5 artarak 91,5'ten 96,1'e yÃ¼kseldi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakanlÄ±k Resmi Konutuâ€™nda ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'u aÄŸÄ±rladÄ±
TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± iÃ§in oy verme iÅŸleminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± altÄ± Avrupa Ã¼lkesinde Ã¼Ã§ gÃ¼nde 57 bin 521 seÃ§men oy kullandÄ±
Lice ve Hani ilÃ§elerindeki 9 kÄ±rsal mahallede PKK'ya yÃ¶nelik operasyon nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sona erdi
ErciÅŸ ilÃ§esinde bir eve operasyon dÃ¼zenleyen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 2 PKK'lÄ± etkisiz hale getirdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n bittiÄŸini belirterek, "Bundan sonra ihtiyaÃ§ olmasÄ± halinde artÄ±k yapÄ±labilecek bir hareket artÄ±k baÅŸka bir isimle anÄ±lacak." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ ProfesÃ¶rÃ¼ Aybet'i CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± olarak atadÄ±
Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan 688 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile 416 kiÅŸi kamudaki gÃ¶revlerine iade edildi
MGK bildirisinde, "TÃ¼rk siyasetÃ§i ve devlet adamlarÄ±na karÅŸÄ± bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinde muhatap hÃ¼kÃ¼metlerce sergilenen uluslararasÄ± hukuk kurallarÄ±na ve diplomatik teamÃ¼llere aykÄ±rÄ± tutum ve davranÄ±ÅŸlar deÄŸerlendirildi." ifadesine yer verildi
Munzur Ãœniversitesi, TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanÄ± Alman milletvekili Ã–zdemir'e verdiÄŸi fahri bilim doktora unvanÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve ulusu incitici tavÄ±r ve davranÄ±ÅŸlarÄ± sebebiyle geri aldÄ±
AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit GÃ¼l, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "KararÄ±mÄ±z Evet CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Sorular ve Cevaplar" kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±yla anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin merak edilen sorularÄ± cevapladÄ±
TÃ¼rk EÄŸitim-Sen KadÄ±n KomisyonlarÄ±nca, baÅŸta evlilik programlarÄ± olmak Ã¼zere bazÄ± program ve dizilerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Radyo Televizyon Ãœst Kuruluna baÅŸvuruda bulunuldu