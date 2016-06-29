11:10, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

Ekonomik gÃ¼ven endeksi Mart'ta arttÄ±





Ekonomik gÃ¼ven endeksi, martta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 5 artarak 91,5'ten 96,1'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ekonomik gÃ¼ven endeksi Mart ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re %5 oranÄ±nda artarak 91,5 deÄŸerinden 96,1 deÄŸerine yÃ¼kseldi. Ekonomik gÃ¼ven endeksindeki artÄ±ÅŸ, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼, hizmet sektÃ¶rÃ¼, tÃ¼ketici ve reel kesim (imalat sanayi) gÃ¼ven endekslerindeki artÄ±ÅŸlardan kaynaklandÄ±. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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