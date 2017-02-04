GÃ¼ncelleme: 11:21, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

PKK/KCK operasyonunda 15 tutuklama



Foto: ArÅŸiv

Antalya ve Ä°zmir'de dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 18 zanlÄ±dan 15'i "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Antalya ve Ä°zmir'de dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 18 zanlÄ±dan 15'i "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±. Dernek faaliyetleri adÄ± altÄ±nda PKK/KCK'ya eleman temin ettikleri, GÃ¼neydoÄŸu illerindeki Ã§ukur kazma olaylarÄ±na erzak, giysi ve para desteÄŸi saÄŸladÄ±klarÄ± belirlenen aralarÄ±nda HDP Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 5'i kadÄ±n, 5'i Ã¶ÄŸrenci 18 zanlÄ± emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ZanlÄ±lardan 15'i Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±, 3'Ã¼ ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Antalya merkez, Alanya ilÃ§esi ve Ä°zmir'de 16 ve 17 Mart tarihlerinde eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda aralarÄ±nda HDP Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. ZanlÄ±larÄ±n ev ve iÅŸ yerlerindeki aramalarda Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve bazÄ± dijital veriler ele geÃ§irilmiÅŸti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.