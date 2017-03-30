Makedonya'da Arnavut partilerin platformuna tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Makedonya'da Arnavut partilerin oluşturduğu platforma karşı 'Ortak Makedonya İçin' sivil toplum inisiyatifi organizasyonunda başlatılan protestolar bir ayını doldurdu. Dün akşam 31. kez düzenlenen protesto yine başbakanlık binası önünde toplandı.
Kalabalık, Üsküp merkezindeki Cumhurbaşkanlığı vatandaşlık ofisine yürüdü. Oradan da Meclis binasına doğru yürüdü. Meclis binasında toplanan kalabalık burada isteklerini yineledi.
Protestocular, Makedonya'nın bütünlüğünü zedeleyeceğini düşündüğü Arnavut partilerin oluşturduğu platformun tamamen reddedilmesini istiyor.
"Ortak Bir Makedonya İçin" isimli sivil toplum örgütü, Arnavut partilerin kurduğu platformu protesto ediyor. Protestocu grup, ülkede iki dilliliğe karşı olduğunu ifade ediyor.
AVRUPA KONSEYİ BAŞKANI MAKEDONYA'YA GELİYOR
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’un önümüzdeki hafta Makedonya’ya gelmesi bekleniyor.
MİA’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’la görüşmesi beklenen Tusk’un gündeminde, Makedonya’daki siyasi kriz de olacak. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Tusk, son iki yılda üçüncü kez Makedonya’ya gelmiş olacak.
MAKEDONYA VE ARNAVUTLAR
Makedonya’da tam 27 farklı azınlık yaşamakta. En önemli iki azınlık ise Müslüman. Arnavutlara yakıştırılan sıfatlar değişiyor: Kimilerine göre kurban, kimilerine göre baş belası. Türklere gelince, onlar uysal, hatta unutulmuşlar, her zamanki gibi. Adem-i merkeziyetçiliğin kabul edildiği 2001 Ohri Antlaşmasından sonra özellikle Arnavutlar, Makedon devletinden memnun olmadıklarını her fırsatta dile getiriyor. Ancak asıl soru hangisi: Üsküp ödevini ihmal mi ediyor yoksa azınlıklar her şeyi devletten mi bekliyor?
Makedonya Arnavutları daha çok ülkenin batı bölgesinde yaşıyor. Arnavut nüfusun en yoğun olduğu bölgeler Kumanovo, Üsküp, Tetovo, Gostivar, Debar, Kicevo ve Struga.
Arnavutlar ile Makedonlar arasındaki gerginlik, 1991’de Makedonya’nın bağımsızlığını kazanmasından çok önce başlamıştır. Arnavutlar, Makedonlar ile birlikte “kurucu millet” statüsü talep ettiğinden ülkede yaşayan azınlık nüfus tartışmaları çok önemli.
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Makedonya'da yaşayan Arnavut partilerin kurduğu platforma karşı çıkan Makedonyalılar ülkede iki dilliliğe karşı gelmek için başlattıkları 'Ortak Makedonya İçin' gösterilerine bir aydır devam ediyor.
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