11:22, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

FETÃ– operasyonunda 6 eski asker gÃ¶zaltÄ±nda





Konya merkezli 5 ilde dÃ¼zenlenen FETÃ–/PDY operasyonunda, ByLock kullandÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len, Ã§oÄŸunluÄŸu gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilmiÅŸ 6 asker gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KonyaÂ merkezli 5 ilde, Â FETÃ–/PDY yÃ¶nelik operasyonda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ±Â ByLock'u kullandÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len, Ã§oÄŸunluÄŸu gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen 14Â askerden 6'sÄ±Â gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tle baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lenlere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor. Bu kapsamda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Konya merkezli Ankara, Sivas, Ä°stanbul ve Kayseri'de haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen, Ã§oÄŸunluÄŸu gÃ¶revden ihraÃ§ edilmiÅŸ binbaÅŸÄ±, yÃ¼zbaÅŸÄ±, Ã¼steÄŸmen, astsubay gibi rÃ¼tbelerdeki 14 askeri yakalamak iÃ§in eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±. Ã–rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±klarÄ± iddia edilen zanlÄ±lardan 6'sÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Adreslerinde bulunamayan diÄŸer zanlÄ±larÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

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