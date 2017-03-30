Rusya karadaki son bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ±nÄ± da satÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusyaâ€™nÄ±n kara Ã¼zerinde bulunan son bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ± Erginskoye'nÄ±n satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in ihaleye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Rusya YeraltÄ± KaynaklarÄ± Kullanma Kurumu Rosnedra tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin kara Ã¼zerindeki son bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ± olarak bilinen BatÄ± Sibiryaâ€™daki Erginskoye petrol sahasÄ± iÃ§in ihale sÃ¼recinin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
BaÅŸlangÄ±Ã§ Ã¶deme tutarÄ±nÄ±n 5,3 milyar rubleden 7 milyar rubleye (yaklaÅŸÄ±k 124 milyon dolar) Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihalenin son baÅŸvuru tarihi, 12 MayÄ±s olarak belirlendi.
AÃ§Ä±klamada, Erginskoye petrol sahasÄ±nda C1 kategorisinden 64 milyon ton kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ petrol rezervinin bulunduÄŸu belirtilirken, tÃ¼m bÃ¶lgede C2 kategorisinden yaklaÅŸÄ±k 307 milyon ton petrol rezerv potansiyelinin bulunduÄŸu kaydedildi.
Rusya'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k enerji ÅŸirketlerinden Rosneft, Gazprom, Gazprom Neft, Lukoil, Novatek ve Surgutneftgazâ€™Ä±n ihaleye ilgi gÃ¶stermesi beklendiÄŸi ve kazanan firmanÄ±n 7 Haziranâ€™da aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± belirtildi.
RUSYA'NIN KALAN REZERVLERÄ°
Ã–te yandan, Ã¼lkenin kara Ã¼zerinde bulunan son petrol sahasÄ±nÄ±n da ihaleye Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±yla, Rusyaâ€™nÄ±n geriye kalan petrol kaynaklarÄ±na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar tekrar gÃ¼ndeme geldi.
Rusya Enerji BakanÄ± Aleksandr Novak, bir sÃ¼re Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼retim maliyeti 10 ile 15 dolar arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 50 yÄ±llÄ±k petrol ve doÄŸalgaz rezervlerinin bulunduÄŸunu belirterek, Ã¼lkenin Kuzey Kutbu bÃ¶lgesinde de hidrokarbon rezervleri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli potansiyele sahip olduÄŸunu savunmuÅŸtu.
Novak, Rusyaâ€™nÄ±n kutup bÃ¶lgesinde yÄ±llÄ±k 93 milyon ton petrol Ã¼rettiÄŸini anÄ±msatmÄ±ÅŸ, sÃ¶z konusu Ã¼retimin, Ã¼lkenin toplam Ã¼retimindeki payÄ±nÄ± 2035â€™e kadar yÃ¼zde 22â€™ye Ã§Ä±karmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
Rusya DoÄŸal Kaynaklar ve Ã‡evre BakanÄ± Sergey Donskoy ise Ã¼lkenin petrol rezervlerinin 27 yÄ±l iÃ§erisinde yani 2044 yÄ±lÄ±nda tÃ¼kenebileceÄŸine iÅŸaret etmiÅŸti.
Uzmanlar, dÃ¼ÅŸÃ¼k petrol fiyatlarÄ± ve yaptÄ±rÄ±mlar nedeniyle finansman sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§eken Rus enerji ÅŸirketlerinin "acilen" petrol ve doÄŸalgaz keÅŸif yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± tekrar arttÄ±rabilecek konuma gelmesi gerektiÄŸini belirtiyor.
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Rusya'nÄ±n kara Ã¼zerindeki son bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ± Erginskoye iÃ§in ihale sÃ¼reci baÅŸlatÄ±ldÄ±
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