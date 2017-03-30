11:37, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°rlandalÄ± Higgins sirk sanatÄ±nÄ± Gazze'ye taÅŸÄ±yor





Ä°rlandalÄ± sirk sanatlarÄ± Ã¶ÄŸreticisi, Gazze'de sekiz gence Ã¶ÄŸretmenlik yapÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°rlandalÄ± sirk sanatlarÄ± Ã¶ÄŸreticisi Jenny Higgins, Gazze'de oluÅŸturduÄŸu mÃ¼tevazi kursta, Gazzeli sekiz gence Ã¶ÄŸretmenlik yapÄ±yor. Higgins, dikkatli ve sakin hareketleriyle odanÄ±n tavanÄ±ndan sarkan 5 metreden uzun olan kumaÅŸ ipin Ã¼zerinde, bir yandan maharetlerini sergiliyor, bir yandan da Gazzeli Ã¶ÄŸrencilerine bu sanatÄ±n inceliklerini Ã¶ÄŸretiyor.

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