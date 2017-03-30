DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:22, 30 Mart 2017 PerÅŸembe
Filistin
11:37, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Ä°rlandalÄ± Higgins sirk sanatÄ±nÄ± Gazze'ye taÅŸÄ±yor
Ä°rlandalÄ± Higgins sirk sanatÄ±nÄ± Gazze'ye taÅŸÄ±yor

Ä°rlandalÄ± sirk sanatlarÄ± Ã¶ÄŸreticisi, Gazze'de sekiz gence Ã¶ÄŸretmenlik yapÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°rlandalÄ± sirk sanatlarÄ± Ã¶ÄŸreticisi Jenny Higgins, Gazze'de oluÅŸturduÄŸu mÃ¼tevazi kursta, Gazzeli sekiz gence Ã¶ÄŸretmenlik yapÄ±yor.

Higgins, dikkatli ve sakin hareketleriyle odanÄ±n tavanÄ±ndan sarkan 5 metreden uzun olan kumaÅŸ ipin Ã¼zerinde, bir yandan maharetlerini sergiliyor, bir yandan da Gazzeli Ã¶ÄŸrencilerine bu sanatÄ±n inceliklerini Ã¶ÄŸretiyor.



Ä°lgili Konular gazze kÃ¼ltÃ¼r filistin
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Filistin Haberleri
ABD'li diplomat Ã‡in'in hediyelerinin hesabÄ±nÄ± verecek
ABD'li diplomat Ã‡in'in hediyelerinin hesabÄ±nÄ± verecek

ABD'de dÄ±ÅŸiÅŸleri Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, Ã‡in'den aldÄ±ÄŸÄ± hediyeler nedeniyle yargÄ±lanacak
Nijerya'da menenjit salgÄ±nÄ± 269 Ã¶lÃ¼
Nijerya'da menenjit salgÄ±nÄ±: 269 Ã¶lÃ¼

Nijerya'da 269 kiÅŸinin menenjit salgÄ±nÄ± nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Ä°rlandalÄ± Higgins sirk sanatÄ±nÄ± Gazze'ye taÅŸÄ±yor
Ä°rlandalÄ± Higgins sirk sanatÄ±nÄ± Gazze'ye taÅŸÄ±yor

Ä°rlandalÄ± sirk sanatlarÄ± Ã¶ÄŸreticisi, Gazze'de sekiz gence Ã¶ÄŸretmenlik yapÄ±yor.
Rusya karadaki son bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ±nÄ± da satÄ±yor
Rusya karadaki son bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ±nÄ± da satÄ±yor

Rusya'nÄ±n kara Ã¼zerindeki son bÃ¼yÃ¼k petrol sahasÄ± Erginskoye iÃ§in ihale sÃ¼reci baÅŸlatÄ±ldÄ±
Makedonya'da Arnavut partilerin platformuna tepki
Makedonya'da Arnavut partilerin platformuna tepki

Makedonya'da yaÅŸayan Arnavut partilerin kurduÄŸu platforma karÅŸÄ± Ã§Ä±kan MakedonyalÄ±lar Ã¼lkede iki dilliliÄŸe karÅŸÄ± gelmek iÃ§in baÅŸlattÄ±klarÄ± 'Ortak Makedonya Ä°Ã§in' gÃ¶sterilerine bir aydÄ±r devam ediyor.
El Salvador'da metal madenciliÄŸine yasak
El Salvador'da metal madenciliÄŸine yasak

El Salvador'da siyanÃ¼r ve cÄ±vanÄ±n sÃ¼rece dahil olduÄŸu maden arama, Ã§Ä±karma ve iÅŸleme faaliyetleri yasaklandÄ±.
BaÄŸdat'ta bombalÄ± araÃ§la saldÄ±rÄ±da 15 Ã¶lÃ¼ 26 yaralÄ±
BaÄŸdat'ta bombalÄ± araÃ§la saldÄ±rÄ±da 15 Ã¶lÃ¼, 26 yaralÄ±

BaÄŸdat'ta bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 15 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 26 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD 11 gÃ¼nde 8 kiÅŸiyi idam edecek
ABD 11 gÃ¼nde 8 kiÅŸiyi idam edecek

ABD'nin Arkansas eyaletinde nisan ayÄ±nda 11 gÃ¼nde 8 mahkum idam edilecek
28 Arap BirliÄŸi Zirvesi sona erdi
28. Arap BirliÄŸi Zirvesi sona erdi

ÃœrdÃ¼n'Ã¼n Ã–lÃ¼ Deniz bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen Arap BirliÄŸi Zirvesi sonuÃ§ bildirisi yayÄ±mlandÄ±
Paris'te polis ÅŸiddetine Ã¶fke Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde
Paris'te polis ÅŸiddetine Ã¶fke Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde

Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te Ã‡inli gÃ¶Ã§men Shaoyo Liu'nun polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine yÃ¶nelik protestolar Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde de devam etti
GÃ¼ney Afrika'nÄ±n simge ismi Kathrada defnedildi
GÃ¼ney Afrika'nÄ±n simge ismi Kathrada defnedildi

GÃ¼ney Afrika'nÄ±n eski Devlet BaÅŸkanÄ± Nelson Mandela'nÄ±n dava arkadaÅŸlarÄ±ndan Ahmed Kathrada Johannesburg'ta topraÄŸa verildi
Ä°talya kimsesiz Ã§ocuk gÃ¶Ã§menleri sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyecek
Ä°talya kimsesiz Ã§ocuk gÃ¶Ã§menleri sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyecek

Parlamento tarafÄ±ndan onaylanan yasa, Ä°talya'ya herhangi bir refakati olmadan gelen yabancÄ± Ã§ocuklarÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmemesini, her tÃ¼rlÃ¼ kÃ¶tÃ¼ muameleden korunmasÄ±nÄ± ve AB'deki yaÅŸÄ±tlarÄ±yla aynÄ± haklara sahip olmasÄ±nÄ± kapsÄ±yor
Trump'Ä±n ikinci vize yasaÄŸÄ± quot sÃ¼resiz quot olarak durduruldu
Trump'Ä±n ikinci vize yasaÄŸÄ± "sÃ¼resiz" olarak durduruldu

15 Mart'ta Trump'Ä±n ikinci vize yasaÄŸÄ±nÄ± geÃ§ici olarak durduran Hawaii federal yargÄ±cÄ± Watson, yeni aldÄ±ÄŸÄ± ihtiyati tedbir kararÄ±yla sÃ¶z konusu uygulamayÄ± ikinci bir mahkeme kararÄ±na kadar "sÃ¼resiz" olarak askÄ±ya aldÄ±
Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka Beyaz Saray'da danÄ±ÅŸman oluyor
Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ivanka Beyaz Saray'da danÄ±ÅŸman oluyor

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Ivanka, resmen Beyaz Saray personeli olarak gÃ¶reve baÅŸlayacak ve federal hÃ¼kÃ¼metten maaÅŸ almadan babasÄ±na danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmaya devam edecek
Everest'te bÃ¼yÃ¼k bahar temizliÄŸi
Everest'te bÃ¼yÃ¼k bahar temizliÄŸi

Nepal'de baharda baÅŸlayacak tÄ±rmanma sezonu Ã¶ncesi Ã§Ã¶plerin toplanmasÄ± iÃ§in Everest'e devasa Ã§Ã¶p torbalarÄ± gÃ¶nderiliyor
Ä°HH'dan Libya'lÄ± ailelere gÄ±da yardÄ±mÄ±
Ä°HH'dan Libya'lÄ± ailelere gÄ±da yardÄ±mÄ±

Ä°HH, Libya'nÄ±n Sirte kentinde savaÅŸtan etkilenen ihtiyaÃ§ sahiplerine gÄ±da yardÄ±mÄ±nda bulundu

Haberler

Ä°srail polisi Filistinli kadÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Ä°srail polisi Filistinli kadÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Filistinlilere ait 2 evi yÄ±ktÄ±
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Filistinlilere ait 2 evi yÄ±ktÄ±

Hamas'tan BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyine Ã¶vgÃ¼
Hamas'tan BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyine Ã¶vgÃ¼

KudÃ¼s'teki Filistinlilerin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± dizi oluyor
KudÃ¼s'teki Filistinlilerin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± dizi oluyor

"UCM gÃ¼venilirliÄŸini ispatlamalÄ±"
quot UCM gÃ¼venilirliÄŸini ispatlamalÄ± quot

Ä°srail'in yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±na baskÄ±sÄ± artÄ±yor
Ä°srail'in yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±na baskÄ±sÄ± artÄ±yor

ESCWA'nÄ±n Ä°srail raporunu geri Ã§ekmesine protesto
ESCWA'nÄ±n Ä°srail raporunu geri Ã§ekmesine protesto

BM'yi karÄ±ÅŸtÄ±ran Ä°srail raporu
BM'yi karÄ±ÅŸtÄ±ran Ä°srail raporu






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 