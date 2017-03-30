11:43, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

Nijerya'da menenjit salgÄ±nÄ±: 269 Ã¶lÃ¼





Nijerya'da 269 kiÅŸinin menenjit salgÄ±nÄ± nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nijerya HastalÄ±k Kontrol Merkezi, Ã¼lkede yayÄ±lan menenjit hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olduÄŸunu duyurdu. Merkezden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Nijerya'nÄ±n 15 eyaletinde, son birkaÃ§ haftada menenjit hastalÄ±ÄŸÄ±na bin 828 kiÅŸi yakalandÄ± ve bunlardan 269'u hayatÄ±nÄ± kaybetti." ifadesini kullanÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca vatandaÅŸlarÄ±n, salgÄ±nla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda hastanelere giderek kontrolden geÃ§meleri istendi. Menenjit, Ã¼lkede 2015'te 131 kiÅŸinin, 2016'da da 33 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olmuÅŸtu. Beyinden baÅŸlayarak tÃ¼m vÃ¼cuda yayÄ±lan hastalÄ±k, hava yoluyla bulaÅŸarak Ã§eÅŸitli sakatlÄ±klara ve Ã¶lÃ¼me yol aÃ§abiliyor. Yetkililer, hastalÄ±ktan aÅŸÄ±lanarak korunmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu kaydediyor.

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