11:50, 30 Mart 2017 PerÅŸembe

YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Tillerson'dan yoÄŸun gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam kararÄ±





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson iki mÃ¼ttefik Ã¼lke arasÄ±ndaki yoÄŸun ikili temaslarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi Ã¼zerinde mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillersonâ€™Ä± kabulÃ¼nde DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Irak ve Suriyeâ€™den temizlenmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§abalar ele alÄ±ndÄ±. FETÃ–â€™yle mÃ¼cadele ve elebaÅŸÄ± GÃ¼lenâ€™in iadesine iliÅŸkin atÄ±lmasÄ± beklenen adÄ±mlarÄ±n gÃ¼ndeme geldiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki mÃ¼ttefik Ã¼lke arasÄ±ndaki yoÄŸun ikili temaslarÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi Ã¼zerinde mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±. BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä± BaÅŸbakanlÄ±k Resmi Konutu'ndaki kabulÃ¼nde ikili ve bÃ¶lgesel konular gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼. DEAÅž'Ä±n Irak ve Suriye'den temizlenmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§abalarÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede,Â FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) ile mÃ¼cadele ve elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in iadesine iliÅŸkin atÄ±lmasÄ± beklenen adÄ±mlar gÃ¼ndeme geldi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ayrÄ±ca ikili ve bÃ¶lgesel konularda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesi Ã¼zerinde duruldu.Â YÃ¶netim deÄŸiÅŸikliÄŸi sonrasÄ±nda TÃ¼rkiye'ye ABD'den yapÄ±lan ilk resmi ziyarette, iki mÃ¼ttefik Ã¼lke arasÄ±ndaki yoÄŸun ikili temaslarÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi Ã¼zerinde mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.Â

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