ABD'li diplomat Ã‡in'in hediyelerinin hesabÄ±nÄ± verecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kÄ±demli bir mensubu, Ã‡inli ajanlardan aldÄ±ÄŸÄ± hediyelerle ilgili Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosuna (FBI) yanlÄ±ÅŸ bilgi vermekten tutuklandÄ±.
SavcÄ±lÄ±ÄŸa yapÄ±lan suÃ§ duyurusunda, 1999'dan bu yana DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak birÃ§ok Ã¼lkede gÃ¶rev yapan 60 yaÅŸÄ±ndaki Candace Marie Claiborne'un, Ã‡in'deki irtibatlarÄ±nÄ± FBI'dan gizlediÄŸi ve aldÄ±ÄŸÄ± hediyeleri bÃ¼roya bildirmediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Columbia Federal BÃ¶lge Mahkemesindeki ilk duruÅŸmada iddia makamÄ±, Ã‡inli 2 ajanÄ±n Claiborne'a ve ailesine 5 yÄ±ldan uzun sÃ¼redir binlerce dolarlÄ±k hediye ve kazanÃ§ saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Claiborne'un gÃ¶revi gereÄŸi yabancÄ± istihbarat servisleriyle tÃ¼m irtibatÄ±nÄ± bildirmek zorunda olduÄŸunu ifade eden savcÄ±lar, Claiborne'un DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve FBI araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirdiÄŸini ve ajanlarla baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n delillerini silmek iÃ§in baÅŸka bir kiÅŸiyle iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± da bir ajanÄ±n Clairborne'ndan stratejik bir ekonomik diyaloÄŸa dair DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki kurum iÃ§i yazÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±zdÄ±rmasÄ±nÄ± istediÄŸini, Clairbone'un da gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne bu iÅŸten "1 yÄ±lda 20 bin" elde edeceÄŸini yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
BakanlÄ±k, Claiborne'un iÅŸbirlikÃ§isine ajanlardan bahsederken "casus" terimini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mark Toner, "Bir kamu gÃ¶revlisi gÃ¶revini kÃ¶tÃ¼ye kullanmak ya da kamu gÃ¼venini sarsan federal suÃ§lardan dolayÄ± ÅŸÃ¼pheli duruma dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nde sÃ¶z konusu iddialar titiz bir biÃ§imde araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, yasa dÄ±ÅŸÄ± eylemlere iliÅŸkin iddialarÄ± araÅŸtÄ±rmak ve sorumlularÄ± adalet karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karmak iÃ§in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸer ilgili birimlerle iÅŸbirliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmektedir." ifadesini kullandÄ±.
Claiborne ise hakkÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± reddetti.
Claiborne ve ailesine verildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len hediyeler arasÄ±nda bir iPhone, dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar, uluslararasÄ± seyahat ve tatil, okul parasÄ± ve nakit para da bulunuyor.
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